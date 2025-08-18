Guida TV Sky e NOW 17 - 23 Agosto: September 5 - La Diretta che cambiò la Storia, The Lost Weekend

DOMENICA 17 AGOSTO

HORIZON – VULCANI ALIENI

Domenica 17 agosto alle 21.15, in prima visone su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

I vulcani sono i fenomeni naturali più incredibili sulla Terra. Ma nelle condizioni estreme dei pianeti vicini, questi giganti creano panorami spettacolari.

LUNEDÌ 18 AGOSTO

MADAME WEB

Lunedì 18 agosto alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dakota Johnson veste i panni del personaggio di Marvel Comics in un film con Sydney Sweeney, Tahar Rahim (Il profeta) e Isabela Merced, nota per il ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us. Cassandra Webb è un paramedico di Manhattan che, solo dopo un incidente in cui rischia di perdere la vita, realizza di poter prevedere il futuro. Quando incontra tre ragazze, scopre che a ostacolare il loro destino c’è una terribile minaccia: un certo Ezekiel Sims, infatti, cerca con ogni mezzo di eliminarle prima che diventino delle supereroine. Ma Ezekiel nasconde anche un altro segreto…

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

SEPTEMBER 5 – LA DIRETTA CHE CAMBIÒ LA STORIA

Mercoledì 20 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin e Leonie Benesch (La sala professori) nel racconto serrato della copertura mediatica sull’attentato che sconvolse le Olimpiadi di Monaco. Film candidato agli Oscar® 2025 per la miglior sceneggiatura originale e ai Golden Globe come miglior film drammatico. Il 5 settembre 1972 un commando di militanti palestinesi assalta gli appartamenti della delegazione israeliana uccidendo due persone e prendendone in ostaggio nove. La tv americana ABC, all’epoca prima emittente a trasmettere in diretta l’intero evento, si ritrova a raccontare la tragedia. Il produttore Geoff, il dirigente Roone Arldge, l’interprete Marianne e gli altri colleghi trasformano la tragedia in evento mediatico, ovviando ai problemi di comunicazione e di reperimento di notizie e immagini.

AYRTON SENNA – LA LEGGENDA

Mercoledì 20 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ayrton Senna, un uomo carismatico e sfuggente: spietato al volante, sorprendentemente aperto e affettuoso con amici e familiari in Brasile. Il vero Ayrton Senna emerge a partire da riflessioni intime del pilota, in particolare sul costante pericolo di morte legato alla sua professione. Uno sguardo unico che ripercorre l’inizio della carriera del fenomenale pilota attraverso immagini inedite.

GIOVEDÌ 21 AGOSTO

VIAGGIO SUL PIANETA TERRA

Da giovedì 21 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Migrazioni epiche, stagioni che cambiano e maree che si susseguono: le telecamere nello spazio catturano emozionanti spettacoli naturali.

VENERDÌ 22 AGOSTO

I SEGRETI DI GROSSE POINTE

Da venerdì 22 agosto alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Relazioni caotiche, tradimenti continui e comicità brillante: dai creatori di Good Girls, su Sky e NOW una nuovissima serie erede, nello stile e nel tono, di Desperate Housewives e Le regole del delitto perfetto. Quattro membri di un club di giardinaggio nei sobborghi di Grosse Pointe, nel Michigan, vengono coinvolti in scandalosi omicidi. Con Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Aja Naomi King (Le regole del delitto perfetto), AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries) e Ben Rappaport (Mr. Robot).

THE LOST WEEKEND: A LOVE STORY

Venerdì 22 agosto alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

John Lennon e quella storia d’amore datata 1974: The Lost Weekend: a Love Story racconta a distanza di 50 anni la breve ma intensa relazione tra Lennon e May Pang, la sua giovane assistente cino-americana. Una relazione orchestrata dalla stessa Yoko Ono, che sarebbe dovuta terminare dopo un paio di settimane, ma che durò 18 mesi… Durante questo periodo straordinario, May aiutò John a riunirsi con suo figlio Julian e partecipò in prima persona al suo periodo più produttivo post-Beatles. Una nuova prospettiva attraverso cui leggere la vita e l’arte di John Lennon, raccontata attraverso interviste – tra i tanti Julian Lennon, Mick Jagger, Alice Cooper e Paul McCartney - e materiale d’archivio esclusivo.

LA CASETTA DELL’ORRORE

Venerdì 22 agosto alle 22.00, prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1979 in California cinque adolescenti vennero rapite, torturate e uccise da Lawrence Bittaker e Roy Norris. Decenni dopo, il silenzio di Bittaker si spezza grazie alla criminologa Laura Brand, che riesce a ottenere confessioni inedite, svelando la mente di uno dei serial killer più sadici d'America.

THE PLANETS

Da venerdì 22 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Esploriamo le vite straordinarie degli otto maestosi mondi che compongono il nostro sistema solare: la storia dei pianeti come non l'avete mai vista prima.

SABATO 23 AGOSTO

AURORA TEAGARDEN: LE PRIME INDAGINI

Da sabato 23 agosto alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Ispirata ai gialli di Charlaine Harris (autrice anche di True Blood), Aurora Teagarden: Le prime indagini è il prequel del light crime I misteri di Aurora Teagarden. La giovane Aurora torna a casa dopo il college per frequentare un corso post-laurea e si trova coinvolta nei misteri della piccola cittadina.