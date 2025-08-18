Guida TV Sky e NOW 17 - 23 Agosto: September 5 - La Diretta che cambiò la Storia, The Lost Weekend

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
DOMENICA 17 AGOSTO

HORIZON – VULCANI ALIENI
Domenica 17 agosto alle 21.15, in prima visone su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
I vulcani sono i fenomeni naturali più incredibili sulla Terra. Ma nelle condizioni estreme dei pianeti vicini, questi giganti creano panorami spettacolari.

LUNEDÌ 18 AGOSTO

MADAME WEB
Lunedì 18 agosto alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Dakota Johnson veste i panni del personaggio di Marvel Comics in un film con Sydney Sweeney, Tahar Rahim (Il profeta) e Isabela Merced, nota per il ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us. Cassandra Webb è un paramedico di Manhattan che, solo dopo un incidente in cui rischia di perdere la vita, realizza di poter prevedere il futuro. Quando incontra tre ragazze, scopre che a ostacolare il loro destino c’è una terribile minaccia: un certo Ezekiel Sims, infatti, cerca con ogni mezzo di eliminarle prima che diventino delle supereroine. Ma Ezekiel nasconde anche un altro segreto…

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

SEPTEMBER 5 – LA DIRETTA CHE CAMBIÒ LA STORIA
Mercoledì 20 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin e Leonie Benesch (La sala professori) nel racconto serrato della copertura mediatica sull’attentato che sconvolse le Olimpiadi di Monaco. Film candidato agli Oscar® 2025 per la miglior sceneggiatura originale e ai Golden Globe come miglior film drammatico. Il 5 settembre 1972 un commando di militanti palestinesi assalta gli appartamenti della delegazione israeliana uccidendo due persone e prendendone in ostaggio nove. La tv americana ABC, all’epoca prima emittente a trasmettere in diretta l’intero evento, si ritrova a raccontare la tragedia. Il produttore Geoff, il dirigente Roone Arldge, l’interprete Marianne e gli altri colleghi trasformano la tragedia in evento mediatico, ovviando ai problemi di comunicazione e di reperimento di notizie e immagini.

AYRTON SENNA – LA LEGGENDA
Mercoledì 20 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Ayrton Senna, un uomo carismatico e sfuggente: spietato al volante, sorprendentemente aperto e affettuoso con amici e familiari in Brasile. Il vero Ayrton Senna emerge a partire da riflessioni intime del pilota, in particolare sul costante pericolo di morte legato alla sua professione. Uno sguardo unico che ripercorre l’inizio della carriera del fenomenale pilota attraverso immagini inedite.

GIOVEDÌ 21 AGOSTO

VIAGGIO SUL PIANETA TERRA
Da giovedì 21 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Migrazioni epiche, stagioni che cambiano e maree che si susseguono: le telecamere nello spazio catturano emozionanti spettacoli naturali.

VENERDÌ 22 AGOSTO

I SEGRETI DI GROSSE POINTE
Da venerdì 22 agosto alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Relazioni caotiche, tradimenti continui e comicità brillante: dai creatori di Good Girls, su Sky e NOW una nuovissima serie erede, nello stile e nel tono, di Desperate Housewives e Le regole del delitto perfetto. Quattro membri di un club di giardinaggio nei sobborghi di Grosse Pointe, nel Michigan, vengono coinvolti in scandalosi omicidi. Con Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Aja Naomi King (Le regole del delitto perfetto), AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries) e Ben Rappaport (Mr. Robot).

THE LOST WEEKEND: A LOVE STORY
Venerdì 22 agosto alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
John Lennon e quella storia d’amore datata 1974: The Lost Weekend: a Love Story racconta a distanza di 50 anni la breve ma intensa relazione tra Lennon e May Pang, la sua giovane assistente cino-americana. Una relazione orchestrata dalla stessa Yoko Ono, che sarebbe dovuta terminare dopo un paio di settimane, ma che durò 18 mesi… Durante questo periodo straordinario, May aiutò John a riunirsi con suo figlio Julian e partecipò in prima persona al suo periodo più produttivo post-Beatles. Una nuova prospettiva attraverso cui leggere la vita e l’arte di John Lennon, raccontata attraverso interviste – tra i tanti Julian Lennon, Mick Jagger, Alice Cooper e Paul McCartney - e materiale d’archivio esclusivo.

LA CASETTA DELL’ORRORE
Venerdì 22 agosto alle 22.00, prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Nel 1979 in California cinque adolescenti vennero rapite, torturate e uccise da Lawrence Bittaker e Roy Norris. Decenni dopo, il silenzio di Bittaker si spezza grazie alla criminologa Laura Brand, che riesce a ottenere confessioni inedite, svelando la mente di uno dei serial killer più sadici d'America.

THE PLANETS
Da venerdì 22 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Esploriamo le vite straordinarie degli otto maestosi mondi che compongono il nostro sistema solare: la storia dei pianeti come non l'avete mai vista prima.

SABATO 23 AGOSTO

AURORA TEAGARDEN: LE PRIME INDAGINI
Da sabato 23 agosto alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand
Ispirata ai gialli di Charlaine Harris (autrice anche di True Blood), Aurora Teagarden: Le prime indagini è il prequel del light crime I misteri di Aurora Teagarden. La giovane Aurora torna a casa dopo il college per frequentare un corso post-laurea e si trova coinvolta nei misteri della piccola cittadina.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Palio di Siena Agosto 2025 su La7: ascolti record con 13,5% di share e 1,44 milioni di spettatori

    PALIO DI SIENA - 16 AGOSTO 2025PREMI PLAY NELLA FINESTRA QUI SOTTOPER VEDERE IL FILMATO INTEGRALE DELLA CORSATELECRONACA E IMMAGINI LA7 - PIERLUIGI PARDO E GIOVANNI MAZZINI Ascolti eccellenti ieri, sabato 16 agosto, per il Palio di Siena su La7 che fa segnare il 13,5% di share con 1.441.000 telespettatori medi, raggiungendo il miglior risultato in share dal 2016. La corsa, in onda dalle 19.02 alle 19.52, con il commento di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini, ottiene inoltre 2.241.000...
    T
    Televisione
    domenica, 17 agosto 2025

  • Il Palio di Siena, 16 Agosto 2025, diretta tv esclusiva La7 dalle 16:40 con Pierluigi Pardo

    PALIO DI SIENA - 16 AGOSTO 2025PREMI PLAY NELLA FINESTRA QUI SOTTOPER VEDERE IL FILMATO INTEGRALE DELLA CORSATELECRONACA E IMMAGINI LA7 - PIERLUIGI PARDO E GIOVANNI MAZZINI UPDATE (ore 19:50 by Simone Rossi): Il Valdimontone ha vinto il Palio dell'Assunta 2025 con Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola a tredici anni di distanza dall'ultima affermazione. La Contrada dal giubbetto rosa tenendosi al comando per i tre giri di piazza del Campo fin dalla Mossa dove...
    T
    Televisione
    sabato, 16 agosto 2025

  • Grande calcio in diretta 15 - 18 Agosto, ultime amichevoli e il ritorno dei campionati esteri

    Manca soltanto una settimana all’inizio della Serie A e nel weekend torna il grande calcio per scaldare i motori, con gare di Coppa Italia, Coppa di Germania, Premier League, Liga, Ligue 1, MLS, Women’s Cup, Campionato Primavera, Eredivisie, amichevoli e Supercoppe. Il meglio dell’azione in diretta su Sky, NOW, DAZN, Sportitalia, Italia 1, 20, OneFootball e Apple TV. Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 32esimi di...
    S
    Sport
    venerdì, 15 agosto 2025

  • Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 32esimi di Finale

    La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 2025/2026. Il prossimo spettacolo si concluderà il 13 maggio 2025, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità del Bologna, vincitrice dell’ultimo trofeo.   Scattata con il turno preliminare dello scorso 9 e 10 agosto la 78esima edizione della Coppa Italia, torneo che si...
    S
    Sport
    venerdì, 15 agosto 2025

  • Nuovo Palinsesto Stagione 2025/26 Radio Tv Serie A: le grandi novità di programmi e conduttori

    Pronto a una settimana da urlo? L’attesa è finita, si ricomincia! Nel fine settimana di Ferragosto torna la Coppa Italia Frecciarossa con i trentaduesimi e le prime dodici squadre di Serie A Enilive che fanno il loro ingresso nel tabellone. Un bell’antipasto alla prima giornata che prenderà il via sabato 23 agosto! La settimana che culminerà con l’inizio della Serie A Enilive 2025/26, però, porterà anche...
    S
    Sport
    giovedì, 14 agosto 2025

  • Pubblicità televisiva Replay in Svizzera: da novembre 2025 modello unico nazionale

    Attualmente, in Svizzera, circa il 30-40% dei contenuti televisivi viene fruito in differita e la tendenza è in aumento. La pubblicità in modalità Replay offre la possibilità di compensare, almeno in parte, il calo del mercato pubblicitario televisivo tradizionale. Il nuovo modello concordato dal settore è stato progettato per essere semplice da utilizzare e in linea con le nuove abitudini di fruizione del pubblico. Gli spot pubblicitari...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 14 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (14 - 17 Agosto 2025) MotoGP Austria e Motocross MXGP Svezia

    In arrivo un nuovo weekend a due ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP e MXGP. MOTOMONDIALE AL RED BULL RING – Da giovedì 14 a domenica 17 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la tredicesima prova – e prima tappa dopo la pausa estiva - del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 14 agosto 2025

  • LALIGA 2025/26, campagna anti pirateria: streaming sicuro solo sui canali ufficiali

    Con l'inizio della nuova stagione 2025/26, LALIGA rinnova il proprio impegno nella lotta alla pirateria audiovisiva, la più grande minaccia per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. Si stima che solo i club di calcio spagnoli perdano ogni anno tra i 600 e i 700 milioni di euro a causa delle trasmissioni illegali. Ma il danno va oltre la perdita finanziaria. Si stima che oltre il 50% dei virus online sia collegato a contenuti piratati o piattaforme di download...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 13 agosto 2025

  • Telesystem UP STICK 4K, la tua TV prende nuova vita con Google TV

    Nell'era digitale, dove l'intrattenimento si sposta sempre più verso lo streaming online, TELE System lancia una soluzione innovativa e compatta per modernizzare qualsiasi televisore: l'UP Stick Google TV 4K . Presentato ufficialmente il 6 agosto 2025, questo dispositivo HDMI promette di trasformare TV non smart in Smart TV di ultima generazione, offrendo un'esperienza completa e intuitiva.  A differenza di altri decoder TELE System come l'UP1 o...
    H
    HiTech
    martedì, 12 agosto 2025

  • Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26 con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

     Sky Sport 2025 / 2026 | Ricca, spettacolare e... imprevedibile INIZIA UNA GRANDE STAGIONE DI CALCIO NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY PIÙ DI 2.000 PARTITE E OLTRE 4.000 ORE LIVE CON I PRINCIPALI CAMPIONATI ITALIANI E INTERNAZIONALI, LE TRE COPPE UEFA PRESENTATE NELLA NUOVA CAMPAGNA SKY DA UN TESTIMONIAL D'ECCEZIONE E LA FIRMA EDITORIALE DELLA SQUADRA DI SKY SPORT SU SKY COME AL CINEMA... ANCHE SE IL FILM DELLA CHAMPIONS NON SI SCRIVE: ACCADE IL PREMIO OSCAR PAOLO...
    S
    Sky Italia
    martedì, 12 agosto 2025

  • Serie A Women’s Cup su Sky, in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV. La finale anche su Rai 2

    La Serie A Women's Cup sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Dopo una straordinaria estate Azzurra, e in attesa dell'inizio del campionato fissato per il weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, venerdì 22 agosto debutta la nuova competizione con i 12 club di Serie A Women. Si parte venerdì 22...
    S
    Sport
    venerdì, 08 agosto 2025

  • Serie A Women’s Cup 2025, debutta su Sky e NOW il nuovo torneo del calcio femminile italiano

    Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio, al via venerdì 22 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per ogni giornata della prima fase di questo torneo, novità assoluta nel panorama del calcio femminile nazionale, sui...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 08 agosto 2025

  • X Factor 2025, i giudici si trasformano in cantanti: karaoke e grandi hit prima del debutto su Sky e NOW

    A X Factor 2025 si canterà, e tanto. Certo, può sembrare una cosa ovvia: canteranno gli artisti che saliranno sul palco sognando di conquistare almeno 3 sì dei giudici; canteranno ragazzi con poche esperienze live ma anche altri più rodati e già abituati a un pubblico; canteranno giovani più timidi e introversi e anche chi ha coraggiosamente studiato delle coreografie, più o meno riuscite, creando una performance...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 08 agosto 2025

  • Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi»

    Intervistato da Radio Sportiva, il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha parlato anche della nascita della piattaforma OTT LBATV: «Siamo una delle primissime leghe in Europa a scegliere di autoprodurre le partite e distribuirle direttamente ai consumatori. La nostra è stata una scelta dettata dal mercato che ci ha detto come la nostra concezione del valore del basket italiano non risponde a quella delle aziende che operano in questo settore. Abbiamo...
    S
    Sport
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Osservatorio Comunicazioni AGCOM: cresce il digitale, crollano TV e giornali tradizionali

    L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato oggi l'Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato al primo trimestre 2025, fornendo una panoramica dettagliata sull'andamento dei mercati delle comunicazioni. Il valore complessivo delle aree economiche monitorate dall'Autorità ha raggiunto i 56,19 miliardi di euro a fine 2024, segnando una crescita del 3,5% su base annua e del 10,6% rispetto al 2020. Mentre il settore delle...
    E
    Economia
    giovedì, 07 agosto 2025

