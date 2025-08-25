Guida TV Sky e NOW 24 - 30 Agosto: Harry Potter, The Brutalist, Detective Cormoran Strike

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
GUIDA TV SKY / NOW | 24 - 30 AGOSTO 2025

Guida TV Sky e NOW 24 - 30 Agosto: Harry Potter, The Brutalist, Detective Cormoran StrikeCerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti

Domenica prende vita il pop-up dedicato a Quattro matrimoni, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia che per una settimana intera, fino a sabato 30 agosto, accende il canale 109 di Sky Uno +1 e lo streaming su NOW. Una maratona che riporta sullo schermo tutte le stagioni del format, con le spose protagoniste di una sfida senza sconti nel giorno più importante della loro vita. Il meccanismo rimane fedele alle origini: quattro spose partecipano ai matrimoni reciproci e, alla fine di ogni cerimonia, assegnano voti severi su abito, cibo, location ed evento generale. Tra giudizi spietati e rivalità sottili, solo la coppia che ottiene il punteggio più alto conquista il premio finale.

Lunedì arriva in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW Gioco Pericoloso, firmato da Lucio Pellegrini insieme a Elisa Fuksas. Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta danno vita a un intreccio fatto di passione, segreti e ossessioni. La storia segue Giada, ballerina professionista alla sua prima grande occasione, e Carlo, scrittore in crisi, la cui vita cambia dopo l’incontro con il giovane artista Peter Drago. Il suo ingresso nella famiglia accende tensioni profonde, rivelando verità nascoste che mettono in discussione legami e identità.

Mercoledì si apre con due appuntamenti di grande spessore. Su Sky Atlantic debutta la sesta stagione di Detective Cormoran Strike – Un cuore nero inchiostro, tratta dal romanzo di Robert Galbraith. Tom Burke e Holliday Grainger tornano nei panni dei detective alle prese con un’indagine legata a un gioco online e con i sentimenti irrisolti che complicano il loro rapporto. Su Sky Cinema Uno, invece, tocca a Io sono ancora qui di Walter Salles, con una straordinaria Fernanda Torres premiata a livello internazionale per l’intensità della sua interpretazione. Il film racconta il coraggio silenzioso di Euridice, moglie di Rubens Paiva, vittima della dittatura brasiliana del 1971, costretta a sostenere la famiglia tra paura e speranza. Sempre mercoledì prende il via la rassegna Film da Leoni su Sky Cinema Due, dedicata ai capolavori premiati alla Mostra del Cinema di Venezia, con una selezione di diciassette titoli, tra cui prime visioni e opere che hanno segnato la storia del festival, da Priscilla di Sofia Coppola a La La Land di Damien Chazelle. La serata si completa con l’appuntamento su Sky Documentaries dedicato a Poliomielite. Le sfide e le strade da seguire ieri e oggi, che ripercorre decenni di battaglie mediche e umane contro una malattia capace di segnare intere generazioni.

Giovedì il palcoscenico è per la musica con Gabbani, Vanoni, la musica, speciale che racconta il percorso artistico e personale di Francesco Gabbani, nuovo giudice di X Factor 2025. Accanto a lui Ornella Vanoni, presenza inattesa che diventa guida e confidente, in un dialogo intenso tra generazioni, aneddoti e canzoni che hanno segnato le loro carriere.

Venerdì la scena è dominata da The Brutalist, pellicola monumentale di Brady Corbet che ha regalato ad Adrian Brody il suo secondo Oscar, qui affiancato da Felicity Jones e Guy Pearce. La storia segue l’architetto ungherese László Tóth nel difficile dopoguerra americano, tra memoria dei campi di concentramento e nuove sfide artistiche, in un’opera che ha raccolto premi prestigiosi a Venezia, agli Oscar e ai Golden Globe. Sempre venerdì, su Sky Arte, va in onda Godard e il cinema, un omaggio appassionato al maestro della Nouvelle Vague attraverso archivi, testimonianze e sequenze indimenticabili che ripercorrono la sua eredità.

Sabato si chiude con la magia senza tempo di Sky Cinema Harry Potter su Sky Cinema Collection, che propone l’intera saga del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Oltre agli otto film principali, la maratona include Animali fantastici e dove trovarli, il documentario David Holmes: Il ragazzo che è sopravvissuto e la reunion Harry Potter 20° anniversario: Ritorno a Hogwarts, per un’immersione completa nel mondo che ha conquistato generazioni di spettatori.

DOMENICA 24 AGOSTO

POP-UP: 4 MATRIMONI
Domenica 24 al 30 agosto alle 21.15 su Sky Uno +1 e in streaming su NOW. Disponibile on demand
Da domenica 24, e fino a sabato 30 agosto si accende, sul canale 109, il pop up di “Quattro matrimoni”, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia che mette quattro spose al centro di una gara spietata e senza esclusione di colpi proprio nel giorno più importante della loro vita. La programmazione speciale riporterà in onda gli episodi di tutte le stagioni fin qui proposte dello show. Il meccanismo di base è rimasto immutato negli anni: quattro spose vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre, e al termine delle cerimonie le “ospiti” danno un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale - sulle quali non risparmiano i loro giudizi più spietati. La sposa che riceve il punteggio più alto, alla fine della resa dei conti, si aggiudica un premio speciale, ovviamente di coppia, da dividere con la propria “dolce metà”.

LUNEDÌ 25 AGOSTO

GIOCO PERICOLOSO - Sky Exclusive
Lunedì 25 agosto alle 21.15, in prima Tv in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand
Lucio Pellegrini, che firma anche la sceneggiatura e il soggetto insieme a Elisa Fuksas, dirige un sorprendente trio di protagonisti: Adriano Giannini, Elodie e Eduardo Scarpetta. La relazione di Giada, ballerina professionista alle prese con la produzione del suo primo spettacolo da protagonista, e Carlo, scrittore in crisi alla ricerca di una nuova storia da raccontare, gode ancora di grande complicità e intimità, mentre ognuno dei due persegue con determinazione la propria carriera. L’incontro con Peter Drago, un giovane artista deciso ad affermarsi nel mondo dell’arte contemporanea, affascina Carlo che lo introduce in famiglia. Quando Giada vede Peter ha però una reazione inaspettata e cerca in ogni modo di allontanarlo dalla loro casa: lui potrebbe far riemergere qualche indicibile segreto del suo passato. Eppure, la verità trova sempre il modo di venire a galla.
 

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO

DETECTIVE CORMORAN STRIKE – UN CUORE NERO INCHIOSTRO – SESTA STAGIONE
Da mercoledì 27 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand
Tratta dal romanzo The Ink Black Heart (2022) scritto da J. K. Rowling sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, vede Tom Burke nel ruolo del burbero investigatore privato Cormoran Strike e Holliday Grainger nei panni della sua assistente e socia, Robin Ellacott. I detective Strike e Robin indagano su un caso di crimini informatici legati ad un misterioso gioco online. Sul versante privato continua la loro relazione fatta di alti e bassi, momenti fugaci e occasioni perse. Riusciranno a risolvere il caso e a dare finalmente un senso ai sentimenti che provano l’uno per l’altra.

IO SONO ANCORA QUI
Mercoledì 27 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Walter Salles (Central do Brasil, I diari della motocicletta) dirige una strepitosa Fernanda Torres, premiata con il Golden Globe 2025, nel racconto di una storia vera, premiata al Festival di Venezia 2024 per la sceneggiatura e con l’Oscar® 2025 come miglior film internazionale. Nel 1971 il Brasile è un paese stretto nella morsa della dittatura militare. Un giorno in fretta e furia viene portato via da casa Rubens Paiva, padre di famiglia ed ex deputato laburista. Tocca così a sua moglie Euridice portare il peso della paura, dell’attesa senza notizie e la tenace cura dei figli senza cedere mai.

FILM DA LEONI
Mercoledì 27 agosto a sabato 6 settembre dalle 21.15, su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand
In occasione dell’82. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che si svolge dal 27 agosto al 6 settembre, Sky Cinema Due propone una programmazione composta da 17 film premiati nelle precedenti edizioni, tra cui 4 prime visioni, premiate nell’edizione 2024, che esordiscono su Sky Cinema Uno e sono ospitate all’interno della rassegna anche su Sky Cinema Due: mercoledì 27 IO SONO ANCORA QUI (miglior sceneggiatura), venerdì 29 THE BRUTALIST (Leone d’argento per la regia) e a settembre BABYGIRL (Coppa Volpi a Nicole Kidman) e LA STANZA ACCANTO (Leone d’oro). Non possono mancare in rassegna film italiani premiati come: le pellicole di Emanuele Crialese NUOVOMONDO, Leone d’argento 2006, e TERRAFERMA, Premio Speciale della Giuria a Venezia 2011; la storia grottesca È STATO IL FIGLIO diretto da Daniele Ciprì, premiato per il Miglior contributo tecnico 2012, e interpretato da Toni Servillo e Fabrizio Falco, vincitore del Premio Marcello Mastroianni; il viaggio nel cuore della ‘ndrangheta ANIME NERE, che aveva ottenuto il Premio Pasinetti 2014; la crisi del comunismo secondo Nanni Moretti PALOMBELLA ROSSA, Premio Filmcritica 1989; la storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; e VERMIGLIO, l’opera di Maura Delpero premiata con il Gran premio della giuria 2024.  Tra i film stranieri invece sono previsti: PRISCILLA, in cui Sofia Coppola porta sul grande schermo l’autobiografia della moglie di Elvis Presley, interpretata da Cailee Spaeny che per questo ruolo ha ottenuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2023; STILL LIFE, vincitore del Premio Orizzonti 2013 per la migliore regia a Uberto Pasolini; L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt); il biopic sul leader irlandese MICHAEL COLLINS, vincitore del Leone d’oro 1996 e della Coppa Volpi a Liam Neeson; il musical di Damien Chazelle LA LA LAND, Coppa Volpi 2016 a Emma Stone, che ritroviamo in POVERE CREATURE!, il film di Yorgos Lanthimos premiato con il Leone d’oro 2023.

POLIOMELITE. LE SFIDE E LE STRADE DA SEGUIRE IERI E OGGI
Mercoledì 27 agosto alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Ripercorriamo le sfide che la poliomielite ha presentato nel corso dei decenni e le strategie adottate per combatterla.

GIOVEDÌ 28 AGOSTO

GABBANI, VANONI, LA MUSICA
Giovedì 28 agosto alle 21.15 su Sky Uno +1 e in streaming su NOW. Disponibile on demand
Uno sguardo inedito e introspettivo su Francesco Gabbani, nuovo giudice di X Factor 2025.
Cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, in questo speciale Francesco racconta le sue origini e il suo percorso, attraverso aneddoti e con l’ausilio di un’ospite inaspettata: Ornella Vanoni. A lei il ruolo di guida, che prepara Francesco per il suo esordio nel talent show, mentre i due riflettono sulle proprie traiettorie professionali e su come si siano incrociate, dando vita alla canzone che lui ha scritto per lei: ‘Un sorriso dentro al pianto’.

VENERDÌ 29 AGOSTO

THE BRUTALIST
Venerdì 29 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Adrian Brody ottiene la seconda statuetta della carriera agli Oscar® 2025 come miglior attore protagonista dell’opera monumentale di Brady Corbet. Nel cast anche Felicity Jones, Guy Pearce, Stacy Martin e Alessandro Nivola. La pellicola ha ottenuto nel 2025 anche gli Oscar® per la miglior fotografia e colonna sonora e i Golden Globe per la regia, film drammatico e miglior attore drammatico a Brody, mentre nel 2024 il regista è stato premiato con il Leone d’argento. L’architetto ebreo László Tóth emigra negli Stati Uniti nel 1947, dopo essere stato detenuto nei campi di concentramento tedeschi. Vorrebbe farsi raggiungere dalla moglie e dalla nipote, ma gli inizi per lui sono complicati. Le cose sembrano cambiare quando conosce il milionario mecenate Harrison Lee Van Buren che gli commissiona un’opera mastodontica.

GODARD E IL CINEMA
Venerdì 29 agosto alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Un omaggio alla figura emblematica della Nouvelle Vague: Jean-Luc Godard. La sua biografia definitiva costruita intorno ad archivi, estratti di film indimenticabili e interviste.

SABATO 30 AGOSTO

SKY CINEMA HARRY POTTER
Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand
Sky Cinema Collection ospita gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER. Ad arricchire la programmazione troviamo il primo capitolo della saga spin-off e prequel di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO e la reunion HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS.

