Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky TV › Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in diretta
Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in diretta - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in diretta

Logo Sky TV - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky TV
Logo del canale Sky - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

lunedì, 01 settembre 2025 | Ore: 06:00

GUIDA TV SKY / NOW | 31 - 5 SETTEMBRE 2025

Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in direttaCerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica prende vita il pop-up dedicato a Bruno Barbieri 4 Hotel, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia che per un’intera settimana, fino a domenica 7 settembre, accende il canale 109 di Sky Uno +1 e lo streaming su NOW. Un viaggio che riporta sullo schermo tutte le sfide tra albergatori, dalle grandi città italiane alle località più suggestive, senza dimenticare le tappe all’estero. Un percorso tra stili, accoglienza e personalità, che Bruno Barbieri considera il vero biglietto da visita del Paese. Il pop-up si chiuderà proprio domenica 7 settembre con il primo episodio inedito del nuovo ciclo, in prima tv assoluta su Sky e NOW. Sempre da domenica debutta su Sky Serie +1 e in streaming su NOW la maratona integrale di New Amsterdam, disponibile fino al 15 settembre con tutte e cinque le stagioni. Ryan Eggold torna a vestire i panni del dottor Goodwin, il direttore sanitario pronto a sfidare le regole per dare priorità ai pazienti. Un medical drama che mescola casi clinici estremi, intrecci personali e conflitti morali, raccontando le vite di medici e infermieri costretti a confrontarsi con drammi che vanno oltre la medicina.

Il fascino della magia continua su Sky Cinema Harry Potter, che fino a domenica 7 settembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW propone gli otto capitoli della saga cinematografica, accompagnati dal prequel Animali fantastici e dove trovarli, dal documentario David Holmes: Il ragazzo che è sopravvissuto e dalla reunion Harry Potter 20° anniversario: Ritorno a Hogwarts, per un’immersione completa nel mondo creato da J.K. Rowling. In prima visione su Sky Crime arriva Hells Angels – Gli angeli dell’inferno, da domenica alle 22.00. Una docuserie che svela segreti e retroscena del club motociclistico più discusso al mondo, tra fratellanza, violenza e intrighi. Attraverso testimonianze di ex membri e agenti infiltrati, ogni episodio scava nelle zone d’ombra della gang, raccontando omicidi efferati, faide interne e misteri che hanno contribuito a creare il mito oscuro degli Hells Angels.

Lunedì la scena è per il cinema con Babygirl, in prima tv su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Nicole Kidman, premiata con la Coppa Volpi a Venezia 2024, interpreta Romy, donna di potere divisa tra carriera, matrimonio e un desiderio proibito che esplode nell’incontro con un giovane stagista. Un thriller erotico carico di tensione che affianca Kidman a Harris Dickinson e Antonio Banderas. In contemporanea, su Sky Uno e Tv8, la musica accende l’Arena di Verona con RTL 102.5 Power Hits Estate Live, lo show che decreta il tormentone dell’estate 2025. Martedì è il turno di Radio Zeta Future Hits Estate Live, sempre dall’Arena di Verona, per una serata all’insegna della musica delle nuove generazioni. Nello stesso giorno debutta su Sky Adventure la quarta stagione di LEGO Masters, condotta da Will Arnett, con nuove spettacolari sfide di costruzione che metteranno alla prova la fantasia e l’ingegno dei concorrenti.

Mercoledì spazio all’arte e all’emozione con La stanza accanto, in prima tv su Sky Cinema Uno. Pedro Almodóvar dirige Julianne Moore e Tilda Swinton in un dramma intimo e struggente che riflette sul senso della morte, sull’amicizia e sulla solitudine, con un tocco di eleganza e profondità tipici del maestro spagnolo. Giovedì debutta su Sky Nature la serie BBC Pianeta Terra – Lo spettacolo della natura, che porta gli spettatori al centro dei fenomeni naturali più spettacolari e potenti, tra meraviglie paesaggistiche ed eventi estremi. La serata prosegue con Spice Girls su Sky Documentaries, miniserie che racconta la vera storia della band femminile più iconica degli anni Novanta, tra successo planetario, ambizione e il lato oscuro della celebrità. Venerdì il palcoscenico di Sky Arte si illumina con Godard Cinema, un documentario che ripercorre l’intera carriera del maestro della Nouvelle Vague, capace di rivoluzionare il linguaggio cinematografico con la sua visione radicale e innovativa.

Sabato 6 settembre si apre il Ciclo Opera Italiana su Sky Classica, con quattro capolavori firmati da Verdi e Puccini messi in scena nella cornice unica dell’Arena di Verona. L’appuntamento inaugurale è con la Turandot di Giacomo Puccini, in prima visione, per una serata di musica, emozione e spettacolo senza tempo.

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

POP-UP: 4 HOTEL
Da domenica 31 agosto a domenica 7 settembre alle 21.15, su Sky Uno +1 e in streaming su NOW. Disponibile on demand
In attesa dei nuovi episodi inediti, da domenica 31 agosto si accende il pop up di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Sarà un viaggio appassionante e affascinante all’interno delle strutture alberghiere che rappresentano, come ama dire Bruno, il “biglietto da visita” del Paese, ma soprattutto un lungo e imperdibile appuntamento per rivedere tutte le sfide tra albergatori da nord a sud dell’Italia (ma anche all’estero). Il tutto per arrivare carichissimi e preparati a domenica 7 settembre, quando il pop up si chiuderà con il primo episodio del nuovo ciclo di episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, che proprio quella sera sarà in prima tv su Sky e in streaming su NOW.

NEW AMSTERDAM – dalla prima alla quinta stagione
Da domenica 31 agosto a lunedì 15 settembre alle 21.15, su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Su Sky e NOW uno dei medical drama più amati e popolari degli ultimi anni, dal 31 agosto disponibile per intero con tutti gli episodi. Protagonista assoluto è Ryan Eggold (The Blacklist) nei panni del dottor Goodwin, carismatico e restio alle regole, diventato direttore sanitario di uno dei più grandi e frenetici ospedali degli Stati Uniti. Lacerato da conflitti interiori e diviso tra la famiglia e un lavoro che lo assorbe totalmente, Goodwin cercherà di risollevare le sorti della struttura, focalizzandosi sui pazienti. Casi disperati, colpi di scena, segreti e romanticismo segnano le giornate del personale medico alle prese con drammi umani sempre più coinvolgenti.

SKY CINEMA HARRY POTTER
Fino a domenica 7 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand
Sky Cinema Collection ospita gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER. Ad arricchire la programmazione troviamo il primo capitolo della saga spin-off e prequel di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO e la reunion HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS.

HELLS ANGELS – GLI ANGELI DELL’INFERNO
Da domenica 31 agosto alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Una fratellanza nata su due ruote, avvolta nell’ombra e divenuta sinonimo di potere, violenza e segreti inconfessabili: questa è la storia segreta degli Hells Angels, il club motociclistico più celebre e controverso al mondo. Attraverso testimonianze inedite di ex membri, agenti infiltrati e vittime, la serie rivela i retroscena più oscuri di una delle organizzazioni più temute e affascinanti della storia criminale internazionale. Dalle faide interne agli efferati omicidi, dalle operazioni sotto copertura ai complotti più impensabili: ogni episodio racconta la complessa rete di lealtà, fratellanza e criminalità che ha reso gli Hells Angels una leggenda, tra mito e realtà. Un viaggio senza precedenti nel cuore di un mondo proibito, per scoprire le verità nascoste dietro le giacche di pelle e i motori rombanti.

LUNEDI 1 SETTEMBRE 2025

BABYGIRL
Lunedì 1° settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Il potere e il desiderio in un rapporto proibito sono al centro del thriller erotico con Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi a Venezia 2024, Harris Dickinson (Triangle of Sadness) e Antonio Banderas. Romy è a capo di un’importante azienda di New York e al tempo stesso moglie e madre di famiglia. Il rapporto con il marito Jacob, molto diverso da lei e dall’indole artistica, è solido, ma non la appaga sessualmente. Quando in ufficio incontra Samuel, un giovane stagista che sembra intuire i suoi desideri nascosti, nasce una relazione eccitante in cui i due giocano sul filo del rasoio di una dinamica di potere ambigua e rischiosa.

CONCERTO RTL 102.5 POWER HITS ESTATE LIVE
Lunedì 1° settembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast con Tv8. In streaming su NOW. Disponibile on demand
La grande festa musicale di RTL 102.5 con musica, energia e tanti artisti, nell’iconica Arena di Verona, per scoprire insieme il tormentone di quest’anno, il Power Hit dell’estate 2025!

MARTEDI 2 SETTEMBRE 2025

CONCERTO RADIO ZETA FUTURE HITS ESTATE LIVE
Martedì 2 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Tv8. In streaming su NOW. Disponibile on demand
Future Hits Estate Live di Radio Zeta – la radio di riferimento delle nuove generazioni – sarà una serata all’insegna della musica del futuro, uno show unico con talenti emergenti e big della musica, nella magica cornice dell’Arena di Verona.

LEGO MASTERS quarta stagione
Da martedì 2 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Condotta dall’attore e produttore Will Arnett, una serie che dà vita all’immaginazione, al design e alla creatività, mettendo squadre di appassionati di LEGO l’una contro l’altra in sfide spettacolari, con infinite possibilità e una scorta illimitata di mattoncini. Coppie di concorrenti si sfideranno in ambiziose prove di costruzione per conquistare il titolo di LEGO Masters.

MERCOLEDI 3 SETTEMBRE 2025

LA STANZA ACCANTO
Mercoledì 3 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’oro a Venezia 2024, dirige per la prima volta un film in lingua inglese con protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton. Da anni Ingrid e Martha sono due amiche sincere. La prima è una scrittrice di successo, il cui ultimo libro racconta la sua incapacità di capire e accettare la morte, la seconda è stata una corrispondente di guerra e ora è affetta da un tumore. Martha si è preparata all’idea di morire e ha già scelto di farlo con una pillola comprata sul dark web, ma vorrebbe non essere sola. Poiché il suo rapporto con la figlia è irrimediabilmente compromesso, chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto in attesa del momento.

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2025

PIANETA TERRA – LO SPETTACOLO DELLA NATURA
Da giovedì 4 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Avvicinati come mai prima d’ora ai fenomeni naturali più spettacolari del pianeta e scopri le potenti forze che danno vita a questi eventi mozzafiato. Una nuova serie targata BBC.

SPICE GIRLS
Giovedì 4 e lunedì 8 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
La vera storia delle Spice Girls: fama globale, girl power e successo planetario ma anche sfruttamento, ambizione sfrenata e il famigerato lato oscuro della celebrità. Una miniserie targata BBC.

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

GODARD CINEMA
Venerdì 5 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Si ripercorre l'intera carriera del mitico regista. Jean-Luc Godard punta a obiettivi radicali e visionari, e cerca costantemente di reinventare la sua arte.

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

CICLO OPERA ITALIANA
Sabato 6 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand
I sabati di settembre sono tutte all’insegna della grande opera italiana, con 4 delle opere più popolari e apprezzate di Verdi e Puccini. Musica, spettacolo ed emozioni senza tempo sullo sfondo unico e meraviglioso dell’Arena di Verona. Sabato 6 settembre in prima visione la Turandot di Giacomo Puccini.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Fayna Sky Sport Insider: «Calciomercato L’Originale chiude in bellezza tra mare, barocco e padel»

    Settimana calda e appassionante quella trascorsa in Sicilia, dove il viaggio di Sky Calciomercato L’Originale ha toccato la costa orientale regalandosi un finale dal sapore intenso e un po’ malinconico. Tra il fascino barocco di Siracusa, le acque cristalline del Mediterraneo, i sapori autentici della tradizione e la vitalità di piazze gremite, il racconto del calciomercato si è intrecciato con quello di una terra che vive di passione, cultura e...
    S
    Sky Italia
    sabato, 30 agosto 2025

  • US Open su Sky e NOW: ascolti record, cresce l’attesa per Sinner e il derby Musetti-Cobolli

    A cinque giorni dall’inizio degli US Open, Sky raggiunge 2 milioni e 900 mila contatti unici, registrando una crescita del 7% rispetto alla scorsa edizione. Il match Sinner-Kopriva ha ottenuto 481 mila spettatori medi complessivi in Total Audience e 1 milione 200 mila contatti unici*, confermando il forte seguito attorno al numero uno azzurro. Il secondo incontro di Sinner, quello contro Popiryn trasmesso giovedì, ha raccolto 553 mila spettatori medi complessivi in Total...
    S
    Sky Italia
    sabato, 30 agosto 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.   Manca pochissimo al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo,...
    D
    DAZN
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 29 Agosto alle 20:45 | LECCE - MILAN    Sabato 30 Agosto alle 20:45 |  PISA - ROMA  Domenica 31 Agosto alle 18:00 |  TORINO - FIORENTINAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  I tifosi non ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la...
    D
    DAZN
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Pechino Express - Fino al tetto del mondo, edizione 2025 in prima tv in chiaro TV8

    Una nuova, sfiancante ma indimenticabile avventura è ai nastri di partenza: la stagione 2025 di Pechino Express è pronta al check-in da venerdi 29 Agosto per la prima volta in chiaro su TV8. Un viaggio spettacolare e adrenalinico che quest’anno si svilupperà in altezza, partendo dalle spiagge e dal mare cristallino dell’Oceano Pacifico, salendo su altipiani verdi e misteriosi, perdendosi all’interno di giungle...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Coda a caccia del record di gol. Entella a secco in B da 20 partite, Carrarese-Padova in campo 78 anni dopo. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 2a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Per attivare il canale ufficiale della Lega Serie B su Prime Video, basta essere già clienti Amazon Prime o sottoscrivere un abbonamento Prime direttamente dal sito ufficiale www.amazon.it/amazonprime. Una volta attivato Prime, sarà possibile aggiungere LaB...
    S
    Sport
    venerdì, 29 agosto 2025

  • THE BRUTALIST, film pluripremiato con Adrien Brody, in prima TV su Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema il pluripremiato film con Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce THE BRUTALIST,in onda venerdì 29 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in Selezione Ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il Leone d'Argento per la Miglior Regia, e vincitore di tre Golden...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 29 agosto 2025

  • RTL 102.5 trasmette radiocronaca integrale Champions League ed Europa League 2025/26

    RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, ha acquisito per la seconda stagione consecutiva i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla UEFA Champions League, l'evento calcistico europeo più atteso e seguito dagli appassionati di tutto il mondo. RTL 102.5 ha inoltre acquisito i diritti per la trasmissione delle radiocronache integrali delle partite della AS Roma nella stagione 2025/2026 di UEFA...
    T
    Televisione
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Serie BKT, tutte le partite live su LaB Channel anche su OneFootball TV

    La Lega Serie B compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo verso i tifosi, annunciando la distribuzione di LaB Channel, il canale ufficiale della Serie BKT, anche su OneFootball TV. Grazie a questo accordo, i tifosi potranno seguire tutte le partite della Serie BKT in diretta e rivedere gli highlights post-gara in tutto il mondo, Italia compresa. Il canale, fruibile tramite l'APP di OneFootball Tv, sarà accessibile già da questo fine settimana da...
    S
    Sport
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Serie C Sky Wifi sbarca su OneFootball: quattro match live ogni weekend nel mondo (e una su Fifa+)

    La Serie C Sky Wifi compie un passo significativo verso l’internazionalizzazione grazie all’accordo che affianca alla già consolidata presenza su Fifa+ la distribuzione dei match anche su OneFootball, piattaforma globale che vanta una community superiore ai 100 milioni di tifosi. La collaborazione è resa possibile dall’intesa con Comintech, licenziataria dei diritti internazionali di Lega Pro, e permetterà di trasmettere ogni fine...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (28-31 Agosto) F1 Zandvoort, WRC Paraguay, GT Germania, Indycar Tennesee

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, WRC, GT World Challenge, Lamborghini Super Trofeo e NTT Indycar Series. F1 A ZANDVOORT – Da giovedì 28 a domenica 31 agosto, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio dei Paesi Bassi,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13.30 con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 28 agosto 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Francesco Gabbani nuovo giudice racconta musica e carriera

    Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di X Factor, al via da giovedì 11 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.. Da quel giorno ritroveremo all’opera la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi insieme alla new entry al tavolo Francesco Gabbani. E nel percorso di avvicinamento a #XF2025, giovedì 28 agosto - su Sky e NOW e sempre disponibile on demand...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day

    Assemblea di Lega Serie B a Milano. Illustrati all’Assemblea i nuovi pacchetti al mercato ‘Highlights’ e ‘Goal day’, già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l’ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube. Al via anche una strategia per l’ampliamento dei...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA

    DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con ESPN (Entertainment & Sports Programming Network). A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione MENA* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione...
    D
    DAZN
    mercoledì, 27 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Settembre 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

    SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | SETTEMBRE 2025 Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Agoto 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!  Luglio si apre con paesaggi esotici, drammi familiari e ritorni nell’universo post-apocalittico più famoso di sempre. Preparati a vivere un’estate int...
     lunedì, 01 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in diretta

    GUIDA TV SKY / NOW | 31 - 5 SETTEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica prende vita il pop-up dedicato a Bruno Ba...
     lunedì, 01 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: BabyGirl, Lunedi 1 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. La prima serata su Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con Babygirl, thriller raffinato con Nicole Kidman, Harris Dickinson e Antonio Banderas, premiato a Venezia. La vicenda racconta l’incontro tra Romy e Samuel, un legame che si trasforma presto in una re...
     lunedì, 01 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 31 Agosto 2025: Europei Basket Italia - Bosnia, Rugby e Pallavolo

    In vista del weekend, Domenica 31 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 31 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: 50 km all'ora, Domenica 31 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda 50 km all’ora, un road movie tutto italiano che unisce malinconia e ironia. Due fratelli che da tempo hanno smesso di parlarsi si ritrovano al funerale del padre e, per esaudire la sua ultima volontà, si mettono in via...
     domenica, 31 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨