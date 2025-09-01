Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in diretta

GUIDA TV SKY / NOW | 31 - 5 SETTEMBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica prende vita il pop-up dedicato a Bruno Barbieri 4 Hotel, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia che per un’intera settimana, fino a domenica 7 settembre, accende il canale 109 di Sky Uno +1 e lo streaming su NOW. Un viaggio che riporta sullo schermo tutte le sfide tra albergatori, dalle grandi città italiane alle località più suggestive, senza dimenticare le tappe all’estero. Un percorso tra stili, accoglienza e personalità, che Bruno Barbieri considera il vero biglietto da visita del Paese. Il pop-up si chiuderà proprio domenica 7 settembre con il primo episodio inedito del nuovo ciclo, in prima tv assoluta su Sky e NOW. Sempre da domenica debutta su Sky Serie +1 e in streaming su NOW la maratona integrale di New Amsterdam, disponibile fino al 15 settembre con tutte e cinque le stagioni. Ryan Eggold torna a vestire i panni del dottor Goodwin, il direttore sanitario pronto a sfidare le regole per dare priorità ai pazienti. Un medical drama che mescola casi clinici estremi, intrecci personali e conflitti morali, raccontando le vite di medici e infermieri costretti a confrontarsi con drammi che vanno oltre la medicina.

Il fascino della magia continua su Sky Cinema Harry Potter, che fino a domenica 7 settembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW propone gli otto capitoli della saga cinematografica, accompagnati dal prequel Animali fantastici e dove trovarli, dal documentario David Holmes: Il ragazzo che è sopravvissuto e dalla reunion Harry Potter 20° anniversario: Ritorno a Hogwarts, per un’immersione completa nel mondo creato da J.K. Rowling. In prima visione su Sky Crime arriva Hells Angels – Gli angeli dell’inferno, da domenica alle 22.00. Una docuserie che svela segreti e retroscena del club motociclistico più discusso al mondo, tra fratellanza, violenza e intrighi. Attraverso testimonianze di ex membri e agenti infiltrati, ogni episodio scava nelle zone d’ombra della gang, raccontando omicidi efferati, faide interne e misteri che hanno contribuito a creare il mito oscuro degli Hells Angels.

Lunedì la scena è per il cinema con Babygirl, in prima tv su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Nicole Kidman, premiata con la Coppa Volpi a Venezia 2024, interpreta Romy, donna di potere divisa tra carriera, matrimonio e un desiderio proibito che esplode nell’incontro con un giovane stagista. Un thriller erotico carico di tensione che affianca Kidman a Harris Dickinson e Antonio Banderas. In contemporanea, su Sky Uno e Tv8, la musica accende l’Arena di Verona con RTL 102.5 Power Hits Estate Live, lo show che decreta il tormentone dell’estate 2025. Martedì è il turno di Radio Zeta Future Hits Estate Live, sempre dall’Arena di Verona, per una serata all’insegna della musica delle nuove generazioni. Nello stesso giorno debutta su Sky Adventure la quarta stagione di LEGO Masters, condotta da Will Arnett, con nuove spettacolari sfide di costruzione che metteranno alla prova la fantasia e l’ingegno dei concorrenti.

Mercoledì spazio all’arte e all’emozione con La stanza accanto, in prima tv su Sky Cinema Uno. Pedro Almodóvar dirige Julianne Moore e Tilda Swinton in un dramma intimo e struggente che riflette sul senso della morte, sull’amicizia e sulla solitudine, con un tocco di eleganza e profondità tipici del maestro spagnolo. Giovedì debutta su Sky Nature la serie BBC Pianeta Terra – Lo spettacolo della natura, che porta gli spettatori al centro dei fenomeni naturali più spettacolari e potenti, tra meraviglie paesaggistiche ed eventi estremi. La serata prosegue con Spice Girls su Sky Documentaries, miniserie che racconta la vera storia della band femminile più iconica degli anni Novanta, tra successo planetario, ambizione e il lato oscuro della celebrità. Venerdì il palcoscenico di Sky Arte si illumina con Godard Cinema, un documentario che ripercorre l’intera carriera del maestro della Nouvelle Vague, capace di rivoluzionare il linguaggio cinematografico con la sua visione radicale e innovativa.

Sabato 6 settembre si apre il Ciclo Opera Italiana su Sky Classica, con quattro capolavori firmati da Verdi e Puccini messi in scena nella cornice unica dell’Arena di Verona. L’appuntamento inaugurale è con la Turandot di Giacomo Puccini, in prima visione, per una serata di musica, emozione e spettacolo senza tempo.

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

POP-UP: 4 HOTEL

Da domenica 31 agosto a domenica 7 settembre alle 21.15, su Sky Uno +1 e in streaming su NOW. Disponibile on demand

In attesa dei nuovi episodi inediti, da domenica 31 agosto si accende il pop up di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Sarà un viaggio appassionante e affascinante all’interno delle strutture alberghiere che rappresentano, come ama dire Bruno, il “biglietto da visita” del Paese, ma soprattutto un lungo e imperdibile appuntamento per rivedere tutte le sfide tra albergatori da nord a sud dell’Italia (ma anche all’estero). Il tutto per arrivare carichissimi e preparati a domenica 7 settembre, quando il pop up si chiuderà con il primo episodio del nuovo ciclo di episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, che proprio quella sera sarà in prima tv su Sky e in streaming su NOW.

NEW AMSTERDAM – dalla prima alla quinta stagione

Da domenica 31 agosto a lunedì 15 settembre alle 21.15, su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Su Sky e NOW uno dei medical drama più amati e popolari degli ultimi anni, dal 31 agosto disponibile per intero con tutti gli episodi. Protagonista assoluto è Ryan Eggold (The Blacklist) nei panni del dottor Goodwin, carismatico e restio alle regole, diventato direttore sanitario di uno dei più grandi e frenetici ospedali degli Stati Uniti. Lacerato da conflitti interiori e diviso tra la famiglia e un lavoro che lo assorbe totalmente, Goodwin cercherà di risollevare le sorti della struttura, focalizzandosi sui pazienti. Casi disperati, colpi di scena, segreti e romanticismo segnano le giornate del personale medico alle prese con drammi umani sempre più coinvolgenti.

SKY CINEMA HARRY POTTER

Fino a domenica 7 settembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection ospita gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER. Ad arricchire la programmazione troviamo il primo capitolo della saga spin-off e prequel di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO e la reunion HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS.

HELLS ANGELS – GLI ANGELI DELL’INFERNO

Da domenica 31 agosto alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una fratellanza nata su due ruote, avvolta nell’ombra e divenuta sinonimo di potere, violenza e segreti inconfessabili: questa è la storia segreta degli Hells Angels, il club motociclistico più celebre e controverso al mondo. Attraverso testimonianze inedite di ex membri, agenti infiltrati e vittime, la serie rivela i retroscena più oscuri di una delle organizzazioni più temute e affascinanti della storia criminale internazionale. Dalle faide interne agli efferati omicidi, dalle operazioni sotto copertura ai complotti più impensabili: ogni episodio racconta la complessa rete di lealtà, fratellanza e criminalità che ha reso gli Hells Angels una leggenda, tra mito e realtà. Un viaggio senza precedenti nel cuore di un mondo proibito, per scoprire le verità nascoste dietro le giacche di pelle e i motori rombanti.

LUNEDI 1 SETTEMBRE 2025

BABYGIRL

Lunedì 1° settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Il potere e il desiderio in un rapporto proibito sono al centro del thriller erotico con Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi a Venezia 2024, Harris Dickinson (Triangle of Sadness) e Antonio Banderas. Romy è a capo di un’importante azienda di New York e al tempo stesso moglie e madre di famiglia. Il rapporto con il marito Jacob, molto diverso da lei e dall’indole artistica, è solido, ma non la appaga sessualmente. Quando in ufficio incontra Samuel, un giovane stagista che sembra intuire i suoi desideri nascosti, nasce una relazione eccitante in cui i due giocano sul filo del rasoio di una dinamica di potere ambigua e rischiosa.

CONCERTO RTL 102.5 POWER HITS ESTATE LIVE

Lunedì 1° settembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast con Tv8. In streaming su NOW. Disponibile on demand

La grande festa musicale di RTL 102.5 con musica, energia e tanti artisti, nell’iconica Arena di Verona, per scoprire insieme il tormentone di quest’anno, il Power Hit dell’estate 2025!

MARTEDI 2 SETTEMBRE 2025

CONCERTO RADIO ZETA FUTURE HITS ESTATE LIVE

Martedì 2 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Tv8. In streaming su NOW. Disponibile on demand

Future Hits Estate Live di Radio Zeta – la radio di riferimento delle nuove generazioni – sarà una serata all’insegna della musica del futuro, uno show unico con talenti emergenti e big della musica, nella magica cornice dell’Arena di Verona.

LEGO MASTERS quarta stagione

Da martedì 2 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Condotta dall’attore e produttore Will Arnett, una serie che dà vita all’immaginazione, al design e alla creatività, mettendo squadre di appassionati di LEGO l’una contro l’altra in sfide spettacolari, con infinite possibilità e una scorta illimitata di mattoncini. Coppie di concorrenti si sfideranno in ambiziose prove di costruzione per conquistare il titolo di LEGO Masters.

MERCOLEDI 3 SETTEMBRE 2025

LA STANZA ACCANTO

Mercoledì 3 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’oro a Venezia 2024, dirige per la prima volta un film in lingua inglese con protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton. Da anni Ingrid e Martha sono due amiche sincere. La prima è una scrittrice di successo, il cui ultimo libro racconta la sua incapacità di capire e accettare la morte, la seconda è stata una corrispondente di guerra e ora è affetta da un tumore. Martha si è preparata all’idea di morire e ha già scelto di farlo con una pillola comprata sul dark web, ma vorrebbe non essere sola. Poiché il suo rapporto con la figlia è irrimediabilmente compromesso, chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto in attesa del momento.

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 2025

PIANETA TERRA – LO SPETTACOLO DELLA NATURA

Da giovedì 4 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Avvicinati come mai prima d’ora ai fenomeni naturali più spettacolari del pianeta e scopri le potenti forze che danno vita a questi eventi mozzafiato. Una nuova serie targata BBC.

SPICE GIRLS

Giovedì 4 e lunedì 8 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La vera storia delle Spice Girls: fama globale, girl power e successo planetario ma anche sfruttamento, ambizione sfrenata e il famigerato lato oscuro della celebrità. Una miniserie targata BBC.

VENERDI 5 SETTEMBRE 2025

GODARD CINEMA

Venerdì 5 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Si ripercorre l'intera carriera del mitico regista. Jean-Luc Godard punta a obiettivi radicali e visionari, e cerca costantemente di reinventare la sua arte.

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

CICLO OPERA ITALIANA

Sabato 6 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

I sabati di settembre sono tutte all’insegna della grande opera italiana, con 4 delle opere più popolari e apprezzate di Verdi e Puccini. Musica, spettacolo ed emozioni senza tempo sullo sfondo unico e meraviglioso dell’Arena di Verona. Sabato 6 settembre in prima visione la Turandot di Giacomo Puccini.