Guida TV Sky e NOW 5 - 10 Ottobre: Petra Terza Stagione, Alessandro Borghese Kitchen Sound

GUIDA TV SKY / NOW | 5 - 10 OTTOBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La settimana si apre domenica 5 ottobre alle 21:15 con Dumb Money, in prima visione su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Craig Gillespie dirige Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley in un film tratto dal libro The Antisocial Network di Ben Mezrich, che ricostruisce la vera storia di Keith Gill, un ragazzo qualunque che, investendo i suoi risparmi sulle azioni Game Stop, innesca una rivoluzione finanziaria capace di mettere in crisi i grandi fondi speculativi. Sempre da domenica 5 ottobre, fino a giovedì 9, alle 21:15 su Sky Serie +1 e in streaming su NOW, va in onda il pop-up Yellowstone, maratona dedicata alla saga western contemporanea che ha conquistato milioni di spettatori.

Lunedì 6 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW debutta la decima edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, con 30 nuove puntate che mescolano cucina e musica in cinque filoni tematici, tra ricette creative e ospiti speciali. Alla stessa ora, su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV Guglielmo Tell, epico action con Claes Bang, Connor Swindells, Golshifteh Farahani e Ben Kingsley, che riporta sullo schermo la leggenda dell'arciere svizzero pronto a ribellarsi al dominio degli Asburgo.

Martedì 7 ottobre alle 22:00 su Sky Crime, in simulcast su Sky History e in streaming su NOW, debutta L'Achille Lauro - La crociera del terrore, docufilm che ricostruisce il drammatico dirottamento del 1985, con oltre quattrocento passeggeri presi in ostaggio e un epilogo che sconvolse il mondo intero. Sempre martedì, alle 21:15 su Sky Nature, in prima TV arriva Una spia tra i delfini, viaggio in binge per osservare da vicino una delle creature più affascinanti e sociali degli oceani.

Mercoledì 8 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW torna Petra, con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi nella terza stagione Sky Original diretta da Maria Sole Tognazzi. Nel nuovo episodio, Il silenzio dei chiostri, Petra e Antonio si trovano ad affrontare un omicidio con furto di reliquia all'interno di un convento, in un'indagine che li trascinerà nel mondo dei furti d'arte e in una comunità di suore ricca di segreti.

Giovedì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW prosegue X Factor 2025 con i Bootcamp, condotti da Giorgia. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si ritroveranno di fronte a un meccanismo inedito che richiede unanimità nelle decisioni e che, grazie all'X Pass, potrà ribaltare i verdetti all'ultimo momento, garantendo colpi di scena e tensione altissima.

La settimana si chiude venerdì 10 ottobre con il pop-up Chicago Fire, in onda dalle 21:15 su Sky Serie +1 e in streaming su NOW fino al 31 ottobre, per rivivere le vicende dei vigili del fuoco di Chicago tra adrenalina, coraggio e drammi personali.

DOMENICA 5 OTTOBRE

DUMB MONEY

Domenica 5 ottobre alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Craig Gillespie (Tonya) dirige Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley nell’adattamento cinematografico del libro The Antisocial Network di Ben Mezrich, che ricostruisce un’incredibile storia vera. Quando Keith Gill, un ragazzo comune, dallo scantinato di casa sua investe i risparmi di una vita sulle azioni Game Stop, i suoi follower lo seguono e fanno lo stesso. Il valore delle azioni così sale alle stelle, ma i grossi fondi speculativi arrivano sull’orlo della bancarotta e fanno di tutto per ristabilire gli equilibri del potere.

Pop-up: YELLOWSTONE

Da domenica 5 a giovedì 9 ottobre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

LUNEDÌ 6 OTTOBRE

ALESSANDRO BORGHESE KITCHEN SOUND

Lunedì 6 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Scaldate i fornelli e alzate il volume della musica, Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, taglia il prestigioso traguardo della decima edizione con 30 imperdibili puntate inedite. Le dieci candeline si spegneranno a partire da lunedì 6 ottobre, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, quando lo chef Alessandro Borghese preparerà ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa, seguendo il ritmo delle sue playlist. E anche quest’anno si alternerà ai fornelli con ospiti e amici: i nuovi episodi, infatti, comprenderanno cinque filoni tematici - Borghese al Dente, Fiori, foglie e Fusto!, Giovani Promesse, Gelato non convenzionale e Dipinto in cucina – che faranno venir voglia di indossare il grembiule da chef anche agli spettatori.

GUGLIELMO TELL

Lunedì 6 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Rilettura in chiave epica della storia sull’eroico arciere svizzero in uno spettacolare action con Claes Bang (The Square, Northman), Connor Swindells (Sex Education), Golshifteh Farahani e Ben Kinglsey. Nel 1307 si amplia il dominio degli Asburgo di Albero I sui territori elvetici. Tramite i balivi, gli austriaci impongono tasse e gestiscono l’ordine, generando malcontento da parte della popolazione locale. Un giorno, un contadino uccide un emissario del re venendo poi inseguito dal crudele vassallo Gessler, a cui Alberto I ha dato ordine di reprimere ogni disordine. Ad ergersi contro di lui e contro il nemico invasore è Guglielmo Tell, arciere che ha combattuto nelle Crociate.

MARTEDÌ 7 OTTOBRE

L’ACHILLE LAURO – LA CROCIERA DEL TERRORE

Martedì 7 ottobre alle 22.00, in prima Tv su Sky Crime, in simulcast SY History e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1985, la crociera della nave italiana Achille Lauro si trasforma in un incubo quando un commando di militanti palestinesi prende in ostaggio oltre quattrocento passeggeri al largo delle coste egiziane. Le ore concitate a bordo diventano una drammatica trattativa con governi e forze di sicurezza, mentre la tensione cresce fino all’omicidio di un cittadino americano, evento che scuote profondamente l’opinione pubblica mondiale.

UNA SPIA TRA I DELFINI

Martedì 7 ottobre in binge alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Immergiamoci per osservare da vicino la vita dei delfini, una delle creature più socievoli e giocose al mondo.

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

PETRA – TERZA STAGIONE – IL SILENZIO DEI CHIOSTRI

Mercoledì 8 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand

L’atteso ritorno di Paola Cortellesi, nei panni l’iconica ispettrice Petra Delicato, con due nuove storie Sky Original per la regia di Maria Sole Tognazzi. Al suo fianco, l’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

X FACTOR 2025

BOOTCAMP / Giovedì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

Secondo step di selezione per X Factor 2025. Nello show Sky Original prodotto da Fremantle, i Bootcamp saranno due serate ad alta tensione – sempre condotte da Giorgia – e dal meccanismo totalmente modificato: i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step delle Audizioni e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo; se l’accordo non si trova, si apre la possibilità di confronti, decisioni in standby e colpi di scena. In più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass per cambiare il destino di un concorrente e portarlo con sé: indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo, infatti, con l’X Pass il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo e di poterlo fare nella squadra di quello stesso giudice.

VENERDÌ 10 OTTOBRE

Pop-up: CHICAGO FIRE

Da venerdì 10 a venerdì 31 ottobre alle 21: 15, in esclusiva su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand