Guida TV Sky e NOW 5 - 10 Ottobre: Petra Terza Stagione, Alessandro Borghese Kitchen Sound

Guida TV Sky e NOW 5 - 10 Ottobre: Petra Terza Stagione, Alessandro Borghese Kitchen SoundCerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La settimana si apre domenica 5 ottobre alle 21:15 con Dumb Money, in prima visione su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Craig Gillespie dirige Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley in un film tratto dal libro The Antisocial Network di Ben Mezrich, che ricostruisce la vera storia di Keith Gill, un ragazzo qualunque che, investendo i suoi risparmi sulle azioni Game Stop, innesca una rivoluzione finanziaria capace di mettere in crisi i grandi fondi speculativi. Sempre da domenica 5 ottobre, fino a giovedì 9, alle 21:15 su Sky Serie +1 e in streaming su NOW, va in onda il pop-up Yellowstone, maratona dedicata alla saga western contemporanea che ha conquistato milioni di spettatori.

Lunedì 6 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW debutta la decima edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, con 30 nuove puntate che mescolano cucina e musica in cinque filoni tematici, tra ricette creative e ospiti speciali. Alla stessa ora, su Sky Cinema Uno, arriva in prima TV Guglielmo Tell, epico action con Claes Bang, Connor Swindells, Golshifteh Farahani e Ben Kingsley, che riporta sullo schermo la leggenda dell'arciere svizzero pronto a ribellarsi al dominio degli Asburgo.

Martedì 7 ottobre alle 22:00 su Sky Crime, in simulcast su Sky History e in streaming su NOW, debutta L'Achille Lauro - La crociera del terrore, docufilm che ricostruisce il drammatico dirottamento del 1985, con oltre quattrocento passeggeri presi in ostaggio e un epilogo che sconvolse il mondo intero. Sempre martedì, alle 21:15 su Sky Nature, in prima TV arriva Una spia tra i delfini, viaggio in binge per osservare da vicino una delle creature più affascinanti e sociali degli oceani.

Mercoledì 8 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW torna Petra, con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi nella terza stagione Sky Original diretta da Maria Sole Tognazzi. Nel nuovo episodio, Il silenzio dei chiostri, Petra e Antonio si trovano ad affrontare un omicidio con furto di reliquia all'interno di un convento, in un'indagine che li trascinerà nel mondo dei furti d'arte e in una comunità di suore ricca di segreti.

Giovedì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW prosegue X Factor 2025 con i Bootcamp, condotti da Giorgia. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si ritroveranno di fronte a un meccanismo inedito che richiede unanimità nelle decisioni e che, grazie all'X Pass, potrà ribaltare i verdetti all'ultimo momento, garantendo colpi di scena e tensione altissima.

La settimana si chiude venerdì 10 ottobre con il pop-up Chicago Fire, in onda dalle 21:15 su Sky Serie +1 e in streaming su NOW fino al 31 ottobre, per rivivere le vicende dei vigili del fuoco di Chicago tra adrenalina, coraggio e drammi personali.

DOMENICA 5 OTTOBRE

DUMB MONEY
Domenica 5 ottobre alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Craig Gillespie (Tonya) dirige Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley nell’adattamento cinematografico del libro The Antisocial Network di Ben Mezrich, che ricostruisce un’incredibile storia vera. Quando Keith Gill, un ragazzo comune, dallo scantinato di casa sua investe i risparmi di una vita sulle azioni Game Stop, i suoi follower lo seguono e fanno lo stesso. Il valore delle azioni così sale alle stelle, ma i grossi fondi speculativi arrivano sull’orlo della bancarotta e fanno di tutto per ristabilire gli equilibri del potere.

Pop-up: YELLOWSTONE
Da domenica 5 a giovedì 9 ottobre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

LUNEDÌ 6 OTTOBRE

ALESSANDRO BORGHESE KITCHEN SOUND
Lunedì 6 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand
Scaldate i fornelli e alzate il volume della musica, Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, taglia il prestigioso traguardo della decima edizione con 30 imperdibili puntate inedite. Le dieci candeline si spegneranno a partire da lunedì 6 ottobre, all’ora di pranzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, quando lo chef Alessandro Borghese preparerà ricette sfiziose ma facili da replicare anche a casa, seguendo il ritmo delle sue playlist. E anche quest’anno si alternerà ai fornelli con ospiti e amici: i nuovi episodi, infatti, comprenderanno cinque filoni tematici - Borghese al Dente, Fiori, foglie e Fusto!, Giovani Promesse, Gelato non convenzionale e Dipinto in cucina – che faranno venir voglia di indossare il grembiule da chef anche agli spettatori.

GUGLIELMO TELL
Lunedì 6 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand
Rilettura in chiave epica della storia sull’eroico arciere svizzero in uno spettacolare action con Claes Bang (The Square, Northman), Connor Swindells (Sex Education), Golshifteh Farahani e Ben Kinglsey. Nel 1307 si amplia il dominio degli Asburgo di Albero I sui territori elvetici. Tramite i balivi, gli austriaci impongono tasse e gestiscono l’ordine, generando malcontento da parte della popolazione locale. Un giorno, un contadino uccide un emissario del re venendo poi inseguito dal crudele vassallo Gessler, a cui Alberto I ha dato ordine di reprimere ogni disordine. Ad ergersi contro di lui e contro il nemico invasore è Guglielmo Tell, arciere che ha combattuto nelle Crociate.

MARTEDÌ 7 OTTOBRE

L’ACHILLE LAURO – LA CROCIERA DEL TERRORE
Martedì 7 ottobre alle 22.00, in prima Tv su Sky Crime, in simulcast SY History e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Nel 1985, la crociera della nave italiana Achille Lauro si trasforma in un incubo quando un commando di militanti palestinesi prende in ostaggio oltre quattrocento passeggeri al largo delle coste egiziane. Le ore concitate a bordo diventano una drammatica trattativa con governi e forze di sicurezza, mentre la tensione cresce fino all’omicidio di un cittadino americano, evento che scuote profondamente l’opinione pubblica mondiale.

UNA SPIA TRA I DELFINI
Martedì 7 ottobre in binge alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand
Immergiamoci per osservare da vicino la vita dei delfini, una delle creature più socievoli e giocose al mondo.

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

PETRA – TERZA STAGIONE – IL SILENZIO DEI CHIOSTRI
Mercoledì 8 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand
L’atteso ritorno di Paola Cortellesi, nei panni l’iconica ispettrice Petra Delicato, con due nuove storie Sky Original per la regia di Maria Sole Tognazzi. Al suo fianco, l’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE

X FACTOR 2025
BOOTCAMP / Giovedì 9 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand
Secondo step di selezione per X Factor 2025. Nello show Sky Original prodotto da Fremantle, i Bootcamp saranno due serate ad alta tensione – sempre condotte da Giorgia – e dal meccanismo totalmente modificato: i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step delle Audizioni e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo; se l’accordo non si trova, si apre la possibilità di confronti, decisioni in standby e colpi di scena. In più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass per cambiare il destino di un concorrente e portarlo con sé: indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo, infatti, con l’X Pass il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo e di poterlo fare nella squadra di quello stesso giudice.

VENERDÌ 10 OTTOBRE

Pop-up: CHICAGO FIRE
Da venerdì 10 a venerdì 31 ottobre alle 21: 15, in esclusiva su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

  • Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

    DAL 5 OTTOBRE L’ICONICO CANALE DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY DEBUTTA IN CHIARO AL 37 DEL DTT DISCOVERY  Un palinsesto ricco di titoli inediti e serie factual all’insegna della scoperta e della divulgazione SI PARTE CON LA “SHARK NIGHT” DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE 21:15 Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire da domenica 5 ottobre uno dei...
    T
    Televisione
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli

    Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall’Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 15.30 e palla a due alle 16. Lunedì 6 ottobre...
    S
    Sky Italia
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Su DAZN è ora disponibile 'Christian Pulisic: The Italian Dream', l’intervista al numero 11 rossonero realizzata per “Storie di Serie A”, il format di Lega Serie A che permette ai tifosi di ascoltare i protagonisti dei club raccontarsi attraverso testimonianze intime e dirette, e che quest’anno, per alcune interviste esclusive, vede il coinvolgimento editoriale di DAZN. Per l’occasione, il...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 3 Ottobre alle 20:45 | VERONA - SASSUOLO Sabato 4 Ottobre alle 20:45 | ATALANTA - COMO  Domenica 5 Ottobre alle 18:00 |  NAPOLI - GENOAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A...
    S
    Sky Italia
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    In quattro cercano la prima vittoria: Bari, Catanzaro, Sampdoria e Spezia per i tre puntiQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 7a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di...
    S
    Sport
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

    Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

    A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha...
    D
    DAZN
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • La svolta antipirateria francese: quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco

    Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunale giudiziario di Parigi, con una decisione datata 18 settembre, ha imposto a colossi del...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky e NOW: accordo pluriennale per i diritti NBA, il grande basket USA su Sky Sport Basket

    // SKY ACQUISISCE NUOVI DIRITTI NBA IN ITALIA:  ACCORDO PLURIENNALE PER LA TRASMISSIONEDELLE PARTITE TOP DEL BASKET USA LA CASA DELLO SPORT DI SKY DIVENTALA CASA DEL BASKETCON IL MIGLIOR SPETTACOLO DEL BASKETDA TUTTO IL MONDO SUL CANALE DEDICATO SKY SPORT BASKETDA OTTOBRE, OTTO MESI DI ALTA INTENSITÀPER UNA STAGIONE SENZA PARI:  IL BASKET AMERICANO CON LA STAGIONE REGOLARE NBA, L'NBA CHRISTMAS DAY, IL MLK DAY, L'NBA ALL-STAR, I PLAYOFF,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • wedotv rafforza la presenza in Italia: arrivano su Sky con wedotv Movies Italia e Big Stories

    AVOD wedotv ha ampliato la propria presenza in Italia con due dei suoi canali FAST - wedotv movies Italia e wedotv Big Stories - distribuiti sulla piattaforma satellitare Sky Italia.Sky Italia includerà wedotv movies Italia e wedotv BIG movies nella sua offerta satellitare utilizzando la distribuzione satellitare Hotbird di wedotv (Eutelsat Hotbird 13° uplink, transponder 117). Entrambi i canali utilizzano la soluzione HbbTV Addressable TV di wedotv per l'inserimento...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 2 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 2 OttobreINIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLAUEFA CONFERENCE LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”IN CAMPO ANCHE PER LA SECONDA GIORNATA DI UEFA EUROPA LEAGUE 2025/2026SU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO:alle 18:45 ROMA - LILLE e BOLOGNA - FRIBURGOalle 21 FIORENTINA - SIGMA OLOMUCApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive

    Torna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Il Confronto in diretta Sky TG24: Occhiuto vs Tridico, sfida decisiva per le elezioni in Calabria

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Si...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW)

    Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP. F1 IN NOTTURNA – Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

