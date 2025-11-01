Novembre 2025 su Sky e NOW: film, serie e show imperdibili in arrivo questo mese

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | NOVEMBRE 2025

Le serie in arrivo da vedere, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Novembre 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento! A novembre le serie TV ci portano dentro palazzi reali, agenzie creative e tribunali carichi di tensione, fino alle strade di un quartiere dove ogni casa può nascondere un segreto. Preparati ad un mese intenso: su Sky arrivano nuove stagioni, nuovi scenari… e tanti colpi di scena.

Il 1° novembre debutta The White Queen, un period drama ambientato nell’Inghilterra del XV secolo, in cui intrighi e passioni complicano le battaglie per il trono. Elizabeth Woodville, giovane donna di umili origini, conquista il cuore del re Edoardo IV e si ritrova al centro della Guerra delle Due Rose. Amori proibiti, alleanze fragili e tradimenti possono cambiare il corso della Storia, in una serie che ricostruisce uno dei momenti più intensi dell’epopea inglese, con un respiro epico e un cast di grande eleganza. Dall’11 novembre arriva su Sky Accused – Sotto processo, un legal drama corale che esplora scelte all’apparenza innocue, ma in realtà in grado di stravolgere una vita intera. Ogni puntata si apre in un’aula di tribunale, con un imputato di fronte al giudice e una domanda che aleggia nell’aria: colpevole o innocente? Da Michael Chiklis ad Abigail Breslin, da Margo Martindale a un cast di star internazionali, 15 storie autonome esplorano con un ritmo teso e incalzante le sfumature della giustizia, della colpa e della redenzione.

Tornano le risate con la terza scoppiettante stagione di Call My Agent – Italia. Nei nuovi sei episodi gli agenti della CMA devono reinventarsi, facendosi strada tra nuovi nomi di primissimo piano, guest di ciascuna puntata nei panni di sé stessi: Il cast di “Romanzo Criminale – La serie”, Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker, Ficarra e Picone, Luca Argentero, Miriam Leone e Stefania Sandrelli. Nella terza stagione anche Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino in quelli dell’intermediario dell’agenzia UBA tra Italia e Stati Uniti. E mentre la nuova direzione mette alla prova equilibri e amicizie, la serie continua a raccontare con ironia e leggerezza il dietro le quinte dello showbiz italiano. Non perdere la terza stagione di Call My Agent – Italia, in esclusiva su Sky, dal 14 novembre. Chiude il mese, dal 23 novembre, All Her Fault, serie thriller tratta dal bestseller di Andrea Mara. Marissa vive l’incubo più terribile quando suo figlio Milo scompare nel nulla. A casa dell’amico che avrebbe dovuto ospitarlo, trova una sconosciuta e nessuna traccia del bambino. Inizia così una corsa contro il tempo che la costringerà a mettere in discussione tutto: la verità, le persone intorno a lei e persino sè stessa. Con un cast stellare guidato da Sarah Snook, affiancata da Dakota Fanning e Jake Lacy, All Her Fault promette tensione, emozioni forti e un crescendo di rivelazioni fino all’ultimo episodio.

Ma le novità, per tutti gli appassionati del binge-watching, non finiscono qui: dal 1 novembre debutta Sky Collection, nuovo canale dedicato alle serie che hanno fatto la storia della televisione. Un viaggio nella nostalgia e nella cultura pop, per scoprire o rivedere, episodio dopo episodio, storie e personaggi indimenticabili. Si parte con una maratona di Friends (1–10 novembre); dall’11 al 21 novembre è il turno di The Big Bang Theory, mentreIl 22 e 23 novembre tocca a Romanzo Criminale. Infine, chiude il mese dal 24 novembre al 1° dicembre, l’epopea fantasy per eccellenza: Il Trono di Spade, in cui grandi casate si susseguono per la lotta del trono di spade nel mondo di Westeros.

A novembre anche il grande cinema torna protagonista su Sky, con una selezione di film che spaziano dal thriller internazionale al biopic d’autore, fino ai drammi familiari più intensi. Ogni film racconta una sfida, una scelta, un destino che si compie e regala emozioni da non perdere. Dal 3 novembre si parte con Largo Winch – Il Prezzo del Denaro, adrenalinico film d’azione diretto da Olivier Masset-Depasse e terzo capitolo della saga basata sull’omonimo fumetto belga. Tomer Sisley torna nei panni del miliardario avventuriero Largo Winch, alle prese con la prova più dura della sua vita: il rapimento del figlio quindicenne e la misteriosa morte di un socio d’affari. Determinato a scoprire la verità, Winch si lancia in una caccia globale che lo porterà tra Europa e Asia, in un crescendo di tensione, colpi di scena e inseguimenti mozzafiato.

Il 10 novembre il passato e il crimine si intrecciano in The Alto Knights – I due volti del crimine, l’atteso film di Barry Levinson con un doppio e straordinario Robert De Niro nei panni dei boss italoamericani Vito Genovese e Frank Costello. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, il film racconta la trasformazione di un’alleanza in una guerra di potere fatta di sangue, vendette e tradimenti. Una ricostruzione potente e raffinata che riporta sullo schermo le atmosfere del gangster movie classico. Dal 12 novembre arriva Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Pietro è un uomo che vive solo per la figlia, dopo la perdita della moglie. Il loro rapporto è profondo, totalizzante, ma fragile. Quando prova a ricostruirsi una vita con un’altra donna, la reazione della ragazza è imprevedibile e devastante. Un dramma intimo e struggente che esplora il confine sottile tra amore, dipendenza e libertà.

Il 17 novembre è la volta di Black Bag – Doppio gioco, un sofisticato thriller diretto da Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett. L’agente segreto George Woodhouse ha solo una settimana per scoprire quale dei cinque sospetti, tra cui sua moglie, ha trafugato un software top secret dell’Intelligence britannica. Un gioco di inganni e sospetti che si trasforma in un duello psicologico, dove niente è come sembra e la verità potrebbe costargli tutto. A chiudere il mese, dal 24 novembre, ci pensa Fuori, il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza e un cast femminile eccezionale che include tra gli altri anche Matilda De Angelis ed Elodie. È il 1980, e dopo un furto impulsivo Goliarda finisce in carcere: un luogo di esclusione che riaccende paradossalmente in lei la voglia di vivere e di esprimere la propria creatività. Tra le mura della prigione, la donna trova amicizie sincere, solidarietà e la forza di tornare a scrivere. Una volta libera, quel legame con le compagne di cella e in particolare con Roberta (Matilda De Angelis) diventacosì il motore della sua rinascita personale e artistica.

Novembre su Sky è anche sinonimo di spettacolo, talento e risate. Un mese che unisce musica e ironia grazie a due grandi show protagonisti dell’intrattenimento. Continua anche a novembre la sfida musicale più amata d’Italia: X Factor 2025 entra nel vivo con i Live Show, settimana dopo settimana, fino alla grande finale del 4 dicembre a Napoli. Sul palco, guidati da Giorgia, si esibiscono i talenti che hanno superato le selezioni, pronti a conquistare il pubblico e i giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Performance dal vivo, scenografie spettacolari e un mix di generi e stili rendono ogni puntata un evento unico, mentre la scoperta della nuova stella della musica italiana è sempre più vicina. A dispensare risate ci pensa invece il GialappaShow, che continua anche a novembre in una nuova stagione all’insegna di gag, parodie e ironia irresistibile. La Gialappa’s Band torna a commentare la realtà e la televisione con il suo inconfondibile stile ironico e satirico. Al suo fianco, a farle immancabilmente da contraltare, il sarcasmo e l’energia travolgente del Mago Forrest.

A novembre, il racconto del reale torna protagonista su Sky: documentari su arte, natura, cronaca e icone immortali aprono a nuovi sguardi e prospettive, raccontando storie perfette per emozionarsi, riflettere e scoprire. Si parte il 1° novembre con la Trilogia di Mozart, tre appuntamenti speciali che celebrano il genio assoluto di Wolfgang Amadeus Mozart nella nuova produzione della Wiener Staatsoper. Una messa in scena di respiro internazionale che porta sullo schermo i tre capolavori assoluti del compositore (Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte) interpretati da un cast di giovani talenti della lirica mondiale.

Il 15 novembre arriva I’m Luke Perry, un docu-film intimo e commovente che celebra la vita e la carriera dell’indimenticabile interprete di Dylan McKay in Beverly Hills, 90210. Attraverso testimonianze di amici, familiari e colleghi come Stephen Baldwin, Dean Winters e Marisol Nichols, il documentario ripercorre l’ascesa di un ragazzo di provincia diventato icona di Hollywood. Tra ricordi, sfide personali e successi, emerge il ritratto autentico di un attore che ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop degli anni ’90 e nel cuore di intere generazioni. Dal 18 novembre è tempo di avventura con Ingegneria al limite, la nuova docu-serie condotta da Rob Bell che esplora alcune tra le più straordinarie meraviglie dell’ingegneria mondiale. Dai fari battuti dal vento del Mare del Nord ai canali di Panama, fino al deserto del Mojave, ogni episodio è un viaggio tra ingegno umano e resistenza, alla scoperta delle imprese che hanno cambiato per sempre il nostro modo di abitare il pianeta.

Il 20 novembre l’arte torna a risplendere con Il bacio di Klimt, un viaggio tra luce, oro e simbolismo nella Vienna di fine secolo. Il docu-film ripercorre i capolavori del maestro Gustav Klimt e la nascita di un’estetica nuova, sensuale e modernissima attraverso musiche evocative e immagini ad altissima definizione. Dal 21 novembre, con Earth, si parte per un viaggio spettacolare nel cuore del pianeta. In cinque episodi e con un impiego senza precedenti di immagini CGI, la serie racconta 4,5 miliardi di anni di storia: dalle origini infuocate della Terra alla comparsa della vita, fino alle grandi estinzioni all’arrivo dell’uomo. Un racconto epico, visivamente potente, che unisce scienza e meraviglia per mostrare la bellezza e la fragilità del nostro mondo.

Infine, il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Sky propone Ogni 72 ore – Il caso Matteuzzi, un documentario necessario e toccante che ricostruisce, con la voce di Daniela Collu, il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa nel 2022 a Bologna dall’ex compagno. Attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni, il docu-film restituisce la complessità di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, ricordando una tragedia che non deve essere dimenticata.

SKY UNO

FOODISH

Da martedì 4 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

In ogni puntata, quattro concorrenti si contenderanno la vittoria in una successione di sfide “uno contro uno”. Il primo partecipante indossa di diritto il grembiule di Foodish che, dopo ogni sfida, può conservare in caso di vittoria, o cedere all’avversario in caso di sconfitta. Uno scontro diretto, dentro o fuori, senza possibilità di replica. Dopo l’ultima sfida chi rimane col grembiule indosso si aggiudica il titolo di più Foodish, una targa e la possibilità di poter apporre con orgoglio l’adesivo Foodish nel proprio locale. A guidarci nel variegato panorama gastronomico del Belpaese è l’inflessibile Joe Bastianich, con i suoi gusti sofisticati e la sua impareggiabile esperienza imprenditoriale nella ristorazione. A bordo di un’auto guidata dal poliedrico Vittorio, dalla simpatia contagiosa, Bastianich viaggia in lungo e in largo per l’Italia in compagnia di un ospite del mondo dello spettacolo, diverso in ogni puntata, conoscitore della città dove si disputa la sfida o esperto del piatto in gara. Joe e l’ospite assaggiano quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, assegnando ciascuno un voto da 0 a 10, per decretare qual è la migliore in città, anzi, la più Foodish!

SKY ATLANTIC

ALL HER FAULT

Da domenica 23 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Adattata dal best-seller di Andrea Mara e prodotta e interpretata da Sarah Snook, vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Awards, nel suo attesissimo primo ruolo televisivo dopo “Succession”, All Her Fault è un thriller psicologico mozzafiato che porta alla luce i segreti più profondi di una comunità, svelando strati di inganni e tradimenti nascosti dietro vite all’apparenza perfette. Nel cast anche Jake Lacy e Dakota Fanning. Marissa Irvine arriva al numero 1800 di Hollow Road. È andata a prendere suo figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco con un compagno della sua nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è una madre che lei conosce. Non è la tata. Non ha Milo con sé. In quel momento Marissa inizia a realizzare che suo figlio è scomparso.

SKY SERIE

THE WHITE QUEEN

Da sabato 1° novembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ispirata alla trilogia di Philippa Gregory – La Regina della Rosa Bianca, La Regina della Rosa Rossa e La Futura Regina - la serie è ambientata durante la Guerra delle Due Rose e racconta l’intrecciarsi di tre donne diverse, ma implacabili allo stesso modo: Elizabeth Woodville (Rebecca Ferguson), Margaret Beaufort (Amanda Hale) e Anne Neville (Faye Marsay). In un’Inghilterra devastata dal conflitto dinastico, ciascuna lotta per aprirsi la strada verso il trono inglese tra matrimoni segreti, alleanze strategiche e giochi di potere.

CALL MY AGENT ITALIA – TERZA STAGIONE

Da venerdì 14 novembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nuovi attesissimi episodi per la serie Sky Original adattamento del cult francese Dix pour cent. Col consueto tono brillante e autoironico, i nuovi episodi celebreranno ancora una volta il nostro star system raccontando il dietro le quinte del mondo dello spettacolo attraverso le vicende di una immaginaria - e ormai amatissima - agenzia di spettacolo, la CMA, e dei suoi agenti, che nella terza stagione, pronti ad affrontare un nuovo anno esplosivo, si prepareranno a una vera e propria rivoluzione che rischierà di far deflagrare la loro straordinaria famiglia. Sempre prodotta da Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company), la terza stagione della serie è diretta da Simone Spada e scritta da Federico Baccomo. Sullo sfondo di una Roma ritratta nelle sue location più esclusive e rappresentative del jet set, la nuova stagione sarà ricchissima di volti noti. Affiancati anche quest’anno da tanti sorprendenti camei, tornano i protagonisti delle prime due stagioni: Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti. A complicare la vita degli agenti e, di conseguenza, quella dei loro assistenti, anche nei nuovi episodi tanti nuovi nomi di primissimo piano, guest di ciascuna puntata nei panni di se stessi: Luca Argentero è deciso a mettere da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia; Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono chiamate a essere mamma e figlia anche sul set; Stefania Sandrelli è in cerca di una nuova sfida da aggiungere al suo lungo curriculum; il cast di “Romanzo Criminale – La serie” (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio) si ritrova per una reunion attesissima che prende però una piega inaspettata; Miriam Leone, che dopo la maternità è pronta a tornare sul set ma è sommersa da proposte che sono spesso ruoli di madri; la coppia Ficarra & Picone in piena crisi alla vigilia di un importante anniversario, quello dei 30 anni di carriera. Nella terza stagione anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino in quelli dell’intermediario di UBA tra Italia e Stati Uniti.

SKY COLLECTION

FRIENDS

Da sabato 1° al 10 novembre alle, su Sky Collection

Fra le sitcom più iconiche e amate di sempre, creata da David Crane e Marta Kauffman e andata in onda per dieci stagioni dal 1994 al 2004, è diventata un cult anche per le nuove generazioni grazie al suo umorismo senza tempo e i suoi temi universali. Friends segue le vite di sei amici che affrontano insieme le sfide della vita, dell’amore e del lavoro a New York tra risate, legami profondi e momenti indimenticabili. A interpretarli, nomi che sono in breve diventati delle star mondiali: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

THE BIG BANG THEORY

Da martedì 11 al 21 novembre alle, su Sky Collection

Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, è la sitcom più longeva della serialità televisiva americana, andata in onda per 12 stagioni dal 2007 al 2019. Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco in un vero e proprio cult della comicità moderna. The Big Bang Theory segue quattro scienziati nerd navigano la vita sociale e sentimentale, tra esperimenti e gag geniali.

ROMANZO CRIMINALE

Da sabato 22 al 23 novembre alle, su Sky Collection

Dall’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e ideata da Stefano Sollima, andata in onda per 3 stagioni dal 2008 al 2010, che vede nel cast, fra gli altri, Francesco Montanari, Alessandro Roja, Vinicio Marchioni, Daniela Virgilio, Marco Bocci e Adriano Giannini. La serie unisce realismo storico e tensione narrativa, esplorando le dinamiche di un gruppo di criminali che cerca di conquistare Roma negli anni '70, tra violenza, potere e tradimenti.



GAME OF THRONES

Da lunedì 24 novembre al 1° dicembre, su Sky Collection

Epica serie fantasy basata sulla saga letteraria Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, ideata da David Benioff e D.B. Weiss, è andata in onda per 8 stagioni dal 2011 al 2019. Lo sterminato cast include attori come Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey e Nikolaj Coster-Waldau. Considerata un vero e proprio cult del genere fantasy, in cui nobili casate si contendono il Trono di Spade in un mondo epico dove il potere ha un prezzo e l’inverno sta arrivando.

SKY INVESTIGATION

FBI – QUARTA STAGIONE

Da lunedì 3 novembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Un nuovo leader impulsivo e fuori dagli schemi guida la Fly Team in una serie di missioni ad alto rischio in Europa, mentre affronta il suo passato e cerca giustizia per la morte del suo partner.

ACCUSSED SOTTO PROCESSO – PRIMA STAGIONE

Da martedì 11 novembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Un passo falso dopo l’altro, un’ennesima decisione sbagliata, fino a che non c’è più via d’uscita. Un’aula di tribunale, un imputato seduto davanti al giudice, il pubblico ignaro del suo crimine e del percorso che lo ha portato fin lì. Sarà colpevole o innocente?

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE:

Lun 3 NOV - CINEMA UNO : LARGO WINCH - IL PREZZO DEL DENARO [Eagle, 2024] - 1aTv Azione/Thriller

[Eagle, 2024] Azione/Thriller Ven 7 NOV - CINEMA UNO : TRE AMICHE [Lucky Red, 2024] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Lucky Red, 2024] Commedia/Drammatico Dom 9 NOV - CINEMA UNO : MOON IL PANDA [01, 2025] - 1aTv Avventura/Famiglia

[01, 2025] Avventura/Famiglia Lun 10 NOV - CINEMA UNO : THE ALTO KNIGHTS - I DUE VOLTI DEL CRIMINE [Warner, 2025] - 1aTv Biografico/Crimine

[Warner, 2025] Biografico/Crimine Mer 12 NOV - CINEMA UNO : UNA FIGLIA [01, 2025] - 1aTv Drammatico

[01, 2025] Drammatico Ven 14 NOV - CINEMA UNO : CALL MY AGENT - ITALIA [Stagione 3, ep. 1-2] - 1aTv Commedia

[Stagione 3, ep. 1-2] Commedia Sab 15 NOV - CINEMA UNO : COLPI D'AMORE [Universal, 2025] - 1aTv A zione/Commedia

[Universal, 2025] A zione/Commedia Lun 17 NOV - CINEMA UNO : BLACK BAG - DOPPIO GIOCO [Universal, 2025] - 1aTv M istero/Thriller

[Universal, 2025] M istero/Thriller Mer 19 NOV - CINEMA UNO : HIGH GROUND [Paramount, 2025] - 1aTv Azione/Thriller

[Paramount, 2025] - Azione/Thriller Ven 21 NOV - CINEMA UNO : CALL MY AGENT - ITALIA [Stagione 3, ep. 3-4] - 1aTv Commedia

[Stagione 3, ep. 3-4] Commedia Sab 22 NOV - CINEMA UNO : SCOMODE VERITA' [Lucky Red, 2024] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Lucky Red, 2024] Commedia/Drammatico Lun 24 NOV - CINEMA UNO : FUORI [01, 2025] - 1aTv Biografico/Drammatico

[01, 2025] Biografico/Drammatico Mar 25 NOV - CINEMA UNO : HEART EYES - APPUNTAMENTO CON LA MORTE [Paramount, 2025] - 1aTv C ommedia/Horror

[Paramount, 2025] C ommedia/Horror Ven 28 NOV - CINEMA UNO : CALL MY AGENT - ITALIA [Stagione 3, ep. 5-6] - 1aTv Commedia

[Stagione 3, ep. 5-6] Commedia Sab 29 NOV - CINEMA UNO : MALAMORE [01, 2025] - 1aTv Drammatico

LARGO WINCH – IL PREZZO DEL DENARO

Lunedì 3 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Terzo adrenalinico film della saga, basata sull’omonimo fumetto belga, che rivede Tomer Sisley nei panni del protagonista affiancato questa volta da James Franco nel ruolo del villain. Nella vita di Largo Winch le cose non vanno bene: suo figlio quindicenne viene rapito, il suo socio in affari si suicida e il suo impero commerciale sembra dirigersi verso il fallimento. Ben presto, però, Largo scopre che tutto è collegato e che, riuscendo a rintracciare i criminali responsabili, potrebbe ritrovare anche suo figlio. Inizia così un viaggio, dal Canada alla Birmania fino a Bangkok.

TRE AMICHE

Venerdì 7 novembre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Un cast al femminile capitanato da Camille Cottin in un film su un girotondo sentimentale, presentato in concorso al Festival di Venezia 2024. Joan non è più innamorata di Victor e si sente disonesta con lui. Alice, la sua migliore amica, la rassicura: lei stessa non prova alcuna passione per Eric eppure il loro rapporto va a gonfie vele. Lei, però, non sa che lui ha una relazione con Rebecca, la loro comune amica. Quando Joan decide finalmente di lasciare Victor e lui scompare, le vite di tutto il gruppo vengono sconvolte.

MOON IL PANDA

Domenica 9 novembre alle 21.00, in prima TV su Sky Cinema Family, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dopo Mia e il leone bianco e Il lupo e il leone, il regista Gilles de Maistre porta l’avventura in Cina. Tian non è il figlio modello agli occhi di suo padre, non eccelle a scuola come sua sorella, non ha amici e passa il tempo a giocare con i videogiochi. L’unica persona che sembra capirlo è la nonna Nai Nai ed è proprio proprio durante il periodo di vacanza a casa sua, immersa nelle foreste di bambù del Sichuan, che Tian incontra per caso il suo primo e unico amico: un cucciolo di panda.

THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIME

Lunedì 10 novembre alle 21.15, in prima Tv volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Il regista premio Oscar® Barry Levinson (Rain Man – L’uomo della pioggia) dirige Robert De Niro e Debra Messing in un gangster movie, ispirato a una storia vera. Nella New York di meta ‘900, Frank Costello e Vito Genovese sono due immigrati italiani cresciuti insieme ed entrambi sono diventati boss mafiosi. Quando Vito viene accusato di omicidio, è costretto a scappare in Italia e il comando del suo clan finisce nelle mani di Frank. Al suo ritorno, 8 anni dopo, Vito pretende di riavere ciò che era suo.

UNA FIGLIA

Mercoledì 12 novembre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Ivano De Matteo, dopo Mia, torna tra le mura domestiche per affrontare tematiche complesse in un film con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Sofia è un’adolescente che ha perso la madre e mal sopporta la nuova compagna di suo padre Pietro. Ma una sera i conflitti tra le due sfociano nell’irreparabile e Sofia viena arrestata. Per lei e suo padre inizia così un lungo percorso alla ricerca della comprensione, l’accettazione e il perdono.

COLPI D’AMORE

Sabato 15 novembre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Quarant’anni dopo I Goonies, Ke Huy Quan, qui al suo primo ruolo da protagonista dopo il grande rilancio di Everything Everywhere All at Once per cui ha vinto l’Oscar®, e Sean Astin si ritrovano in un action-comedy. Marvin Gable è un agente immobiliare dalla vita apparentemente normale. Un giorno però riceve una misteriosa busta rossa, e capisce che la mittente è Rose, la donna che avrebbe dovuto far fuori quando era un criminale, ma che poi aveva aiutato a fuggire perché si era innamorato di lei.



BLACK BAG

Lunedì 17 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Steven Soderbergh confeziona un’avvincente spy story con Michael Fassbender, Cate Blanchett e la partecipazione di Pierce Brosnan. L’agente segreto George Woodhouse deve svolgere una delicata missione, da quando il suo superiore Meacham gli ha dato infatti una settimana di tempo per indagare sulla fuga di notizie di un software top-secret. Tra i cinque agenti del SIS sospettati, però, c’è anche sua moglie Kathryn.

HIGH GROUND

Mercoledì 19 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Action-thriller che nel cast vede anche John Voight. Lo sceriffo di una città di confine si trova ad affrontare l’ira di un brutale cartello, quando un misterioso prigioniero finisce nella sua prigione.

SCOMODE VERITÀ

Sabato 22 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand

Mike Leigh torna a indagare le dinamiche dell’animo umano in un film in cui ritrova Marianne Jean-Baptiste, che aveva già regitato per lui in Segreti e bugie. Pansy è una donna che sfoga quotidianamente la sua rabbia sui suoi familiari e su chiunque incroci il suo cammino. Solo la sorella Chantelle sembra riuscire a farsi ascoltare e ad arginare la sua furia, perché è l’unica a comprendere che la sua rabbia deriva dal dolore che

FUORI

Lunedì 24 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Mario Martone dirige una magistrale Valeria Golino (miglior attrice al Nastri d’argento 2025) nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza, accanto a lei Matilda De Angelis ed Elodie (miglior attrici non protagoniste al Nastri d’argento 2025), nell’unico film italiano presentato in concorso al Festival di Cannes 2025. Roma, 1980: Goliarda Sapienza è appena uscita dal carcere, dove è stata rinchiusa per aver rubato e rivenduto dei gioielli. Ora deve trovarsi un lavoro per impedire lo sfratto dal suo appartamento, e cerca di tutto, compresi incarichi di cameriera e domestica, perché le sue collaborazioni come correttrice di bozze e giornalista non sono sufficienti. Nel cassetto ha il manoscritto di “L’arte della gioia”, che sarà pubblicato solo postumo e osannato a livello internazionale, ma che al momento nessuno lo vuole. In questo periodo della sua vita trova conforto solo nella presenza di due ex compagne di carcere, Roberta e Barbara.

HEART EYES – APPUNTAMENTO CON LA MORTE

Martedì 25 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Suspance, in streaming su NOW e disponibile on demand

Nessuna coppia è al sicuro in un film che mescola il genere “rom-com” e lo “slasher”. Un serial killer che indossa una maschera con gli occhi a forma di cuore, da un paio d’anni colpisce uccidendo nel giorno di San Valentino svariate coppie di innamorati in diverse città. Ora l’attenzione dell’assassino è rivolta verso Ally e Jay, due pubblicitari con un rapporto conflittuale che stanno lavorando a una campagna. Mentre una scia di sangue li segue, Jay e Ally lottano disperatamente per la vita e, intanto, si conoscono sempre meglio.

MALAMORE

Sabato 29 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

L’opera prima di Francesca Schirru racconta una storia d’amore travagliata intrecciata con la criminalità organizzata. Mary è la giovane amante del pregiudicato Nunzio, sposato con la capoclan Carmela. Quando la ragazza incontra Giulio, il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, trova la forza di troncare la relazione clandestina. Ma Nunzio non ci sta e, in attesa di uscire dal carcere da dove continua a gestire i suoi traffici, invia il suo sgherro Michele per metterla in guardia e cercare di farle cambiare idea.

SKY CINEMA COLLECTION – JOHN WICK-END

Sabato 1° e domenica 2 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Il primo weekend di novembre su Sky Cinema Collection è dedicato allo spietato ex sicario John Wick, interpretato dal magnetico Keanu Reeves nella saga action-thriller composta da JOHN WICK, JOHN WICK – CAPITOLO 2, JOHN WICK 3 – PARABELLUM e JOHN WICK 4.

SKY CINEMA TRANSFORMERS

Da lunedì 3 a venerdì 7 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection propone una programmazione interamente dedicata alla saga sci-fi che comprende i 5 film diretti da Michael Bay e basati sui giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni 80, insieme al prequel spin-off BUMBLEBEE, diretto da Travis Knight, e al film d’animazione TRANSFORMERS ONE, diretto da Josh Cooley.

SKY CINEMA COLLECTION - GANGSTER

Da sabato 8 a venerdì 14 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Temuti criminali e malavitosi di ogni genere popolano Sky Cinema Collection con 18 titoli, tra cui la prima visione THE ALTO KNIGHTS - I DUE VOLTI DEL CRIMINE con Robert De Niro

SKY CINEMA ADVENTURE

Da sabato 15 a venerdì 21 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection propone un concentrato di emozioni straordinarie, al fianco di viaggiatori, eroi fantastici e uomini valorosi con una selezione di oltre 40 titoli, tra cui UNCHARTED, THE LEGEND OF TARZAN, JUMANJI - BENVENUTI NELLA GIUNGLA, JUMANJI - THE NEXT LEVEL, LA MUMMIA e LA MUMMIA: IL RITORNO.

SKY CINEMA COLLECTION - MONSTER

Da sabato 22 a martedì 25 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Esseri sovrumani, dinosauri e gigantesche creature marine popolano Sky Cinema Collection per 4 giorni al cardiopalma. Tra i titoli: GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO, i due capitoli di PACIFIC RIM e SHARK – IL PRIMO SQUALO.

SKY CINEMA COLLECTION – STEVEN SPIELBERG MANIA

Da mercoledì 26 a domenica 30 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection dedica la programmazione al regista premio Oscar® Steven Spielberg con 17 film, tra cui SCHINDLER’S LIST, THE FABELMANS, SALVATE IL SOLDATO RYAN, THE POST ed E.T. – L’EXTRATERRESTRE.

SKY DOCUMENTARIES

SMOKE SAUNA – I SEGRETI DELLA SORELLANZA

Mercoledì 5 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel calore della sauna estone, le donne si raccontano. Un rituale antico diventa spazio di intimità e sorellanza.

THE SYNANON FIX – DALLA CURA ALLA SETTA

Mercoledì 12 novembre alle 21.15 in binge, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tra speranza e oscurità: Synanon nasce come programma di riabilitazione per tossicodipendenti, ma si trasforma in una setta raccontata da chi l’ha vissuta.

I AM LUKE PERRY

Sabato 15 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un ritratto toccante di una leggenda amata da intere generazioni. Questo documentario racconta l’incredibile ascesa di Luke Perry: da ragazzo di provincia a icona di Hollywood, attraverso storie inedite, ricordi di famiglia e testimonianze dei suoi colleghi più cari. Un omaggio imperdibile a un talento senza tempo.

DOLLARS & GARBAGE – GIANNINI E LA BANK OF AMERICA

Mercoledì 19 novembre alle 21.15 in binge, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da un’umile casa ligure alle luci di Hollywood: la sorprendente storia di Giannini e della nascita della Bank of America.



VI PRESENTO BRAD PITT

Sabato 22 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da umile ragazzo del Midwest a star di Hollywood, Brad Pitt è stato capace di superare la sua immagine da playboy e diventare uno delle icone più acclamate del cinema americano. Questo documentario rivela l’attore sotto una luce mai vista prima, andando oltre gli stereotipi della celebrità globale e rivelando il suo lato più autentico e sorprendente.

ALCATRAZ LE VERITÀ NASCOSTE

Giovedì 27 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso spedizioni scientifiche e CGI all'avanguardia, il doc prosciuga le acque mortali che circondano la prigione più infame del mondo, permettendoci di svelare finalmente i suoi segreti.

BENETTON FORMULA

Venerdì 28 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Documentaries, in simulcast su Sky Sport e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La storia della scuderia Benetton, che ha portato innovazione e successi in Formula 1, cambiando per sempre il volto del motorsport

NATIONAL GEOGRAPHIC SU SKY DOCUMENTARIES

VENEZIA IL FUTURO DEL PIANETA

Martedì 4 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Venezia sembra giacere in mezzo alla sua laguna come una bella addormentata in un'eternità magnifica e immobile. Ma, di quando in quando, il suo sonno viene disturbato dalle incursioni del mare.

LE MEGASTRUTTURE DI HITLER – QUINTA STAGIONE

Giovedì 6 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Le battaglie più decisive combattute dagli Stati Uniti contro nazisti e giapponesi nella Seconda guerra mondiale, analizzando strategie, tattiche e tecnologie impiegate da entrambi gli schieramenti.

CONCORDIA: IO C’ERO

Martedì 11 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un racconto collettivo e dettagliatorealizzato attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in primo piano il tragico naufragio della Costa Concordia

ALCATRAZ LE VERITÀ NASCOSTE

Giovedì 27 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso spedizioni scientifiche e CGI all'avanguardia, il doc prosciuga le acque mortali che circondano la prigione più infame del mondo, permettendoci di svelare finalmente i suoi segreti.

SKY ARTE

ARTBOX

Martedì 4 novembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio visivo e narrativo attraverso le più importanti esposizioni artistiche in Italia e nel mondo. Ogni puntata esplora musei, gallerie, fondazioni e luoghi d’arte, offrendo interviste esclusive, rubriche tematiche, recensioni di mostre e approfondimenti sui mestieri dell’arte.

SHE, OTHELLO

Domenica 9 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio nell’Otello di Shakespeare, tra storia, attualità e teatro al femminile, con la compagnia Swan e studiosi internazionali.

MOSTRA BEATO ANGELICO

Giovedì 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della straordinaria mostra “Beato Angelico”, in programma dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026 presso la Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco a Firenze, Sky Arte presenta un documentario esclusivo che racconta il dietro le quinte di uno dei più importanti eventi culturali dell’anno. Lo speciale accompagna lo spettatore in un percorso immersivo tra arte, storia e spiritualità, celebrando uno dei grandi maestri del Rinascimento italiano.

VIAGGI DI.SEGNO

Da domenica 16 al 30 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio tra le città italiane per esplorare il meglio del design in costante dialogo con l’arte, la cultura e il territorio

PAVIA SVELATA. LA MEMORIA DELL’ACQUA

Martedì 18 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio poetico e storico attraverso Pavia, dove l’acqua diventa filo conduttore per raccontare duemila anni di arte, scienza e identità di una città che ha cambiato il corso della storia.

IL BACIO DI KLIMT

Giovedì 20 novembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tra luce, dettagli dorati, il simbolismo, le decorazioni e l'erotismo, ripercorriamo i capolavori iconici del maestro viennese Gustav Klimt e la sua opera più celebre simbolo degli anni del ‘900

PAVIA SVELATA. RITORNO AL FUTURO

Martedì 25 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un racconto visionario che intreccia storia, scienza e innovazione, dove Pavia si proietta nel futuro riscoprendo le sue radici e il potenziale nascosto nel suo patrimonio culturale e naturale.

SKY CLASSICA

LA TRILOGIA MOZART – DA PONTE

Sabato 1°, 15 e 29 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

I tre capolavori assoluti di Wolfgang Amadeus Mozart in una nuova produzione della Wiener Staatsoper. Una produzione che si è svolta nell’arco di tre anni (2022-2024) e che ha visto impegnato uno straordinario cast vocale di giovani voci del firmamento lirico odierno. LE NOZZE DI FIGARO – 1° novembre; DON GIOVANNI – 15 novembre; COSÌ FAN TUTTE – 29 novembre

SKY CRIME

OGNI 72 ORE – IL CASO MATTEUZZI

Sabato 15 novembre alle 22.00, in prima Tv su Sky Crime, in simulcast SY History e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ogni 72 ore, in Italia, una donna viene uccisa da un amico, un conoscente, un completo sconosciuto, o dal proprio partner. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Daniela Collu ricostruisce il caso di Alessandra Matteuzzi, uccisa a bologna il 23 agosto 2022 dall’ex compagno dopo un lungo periodo di minacce e stalking.

SKY NATURE

CINA – ANTICO REGNO ANIMALE

Sabato 15 novembre alle 21.15 in binge, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La Cina avvia il suo più grande progetto di conservazione: 10 parchi nazionali per proteggere la fauna rara e svelare meraviglie naturali.

PATAGONIA SELVAGGIA

Da lunedì 17 novembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Esplora le terre selvagge della Patagonia, dove animali sorprendenti e persone tenaci vivono e all’estremo sud del continente.

EARTH

Da venerdì 21 novembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dalla più grande estinzione di specie mai avvenuta fino all’arrivo dell’essere umano esploriamo i momenti più epici e spettacolari del nostro pianeta. Una serie visivamente spettacolare con oltre 97 minuti di CGI.

SKY ADVENTURE

FULL COSTUME GARAGE – NONA STAGIONE

Da mercoledì 5 novembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ian Roussel torna alle prese con la progettazione e la costruzione di automobili sbalorditive



INGEGNERIA AL LIMITE

Da martedì 18 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Rob Bell intraprende un affascinante viaggio alla scoperta delle meraviglie dell'ingegneria, che lo porta dai fari della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, attraverso le tempeste del Mare del Nord, fino ai tropici di Panama e alle polverose distese del deserto del Mojave.

TREKKING ESTREMI – QUARTA STAGIONE

Da lunedì 24 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ryan Pyle affronta trekking estremi in luoghi selvaggi e remoti, sfidando la natura e sé stesso in ogni episodio della quarta stagione.

NATIONAL GEOGRAPHIC SU SKY ADVENTURE

IN GROENLANDIA CON ALEX HONNOLD

Da mercoledì 5 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Alex Honnold, protagonista del premio Oscar Free Solo, guida una spedizione in Groenlandia per scalare una scogliera di 1.200 metri e per studiare l'impatto del cambiamento climatico sulla regione.

BEAR GRYLLS – LA LEGGE DEL PIÙ FORTE

Da venerdì 14 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Girata in maniera straordinaria, la serie è un tour de force globale incentrato sugli incredibili racconti di animali che si sono adattati ai più crudeli tiri mancini dell'evoluzione. La serie è presentata dal survivalista e avventuriero Bear Grylls.

MARTE – SECONDA STAGIONE

Da domenica 16 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Le vicende riprendono cinque anni dopo la missione iniziale, con l'equipaggio sopravvissuto perseguitato dai traumi ma unito dalla certezza che il loro comandante, Jeanne, sia viva su Marte.

LA TEMPESTA PERFETTA

Da mercoledì 26 novembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una visione unica sulle tempeste più violente del pianeta, attraverso l’esperienza di persone che lavorano in mare e centinaia di telecamere installate su barche, navi e piattaforme petrolifere.

TV8

LOVE BUGS

Da lunedì 24 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 su TV8, e alle 20:30 su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Brenda Lodigiani e Michele Rosiello affrontano la vita di coppia tra meme, smart working e gelosie da notifiche.

DEAKIDS ON DEMAND

MEGA GAME – QUARTA STAGIONE

Da lunedì 10 novembre - da lunedì a venerdì - alle 20:10. Disponibile anche su Sky On Demand e Now.

La sfida riparte: dopo 60 episodi e ben 119 challenge, Erick e Dominick hanno perso il Mega Game. Questa volta Giniu è riuscito davvero a superarsi: ha messo le mani (di nuovo!) sulla collanina con il cristallo di Dominick e ora ha tutto ciò che serve per attivare il mega raggio laser e trasformare gli esseri umani in robot! I Dinsiemini, però, possono tirare un sospiro di sollievo: Erick e Dominick non hanno alcuna intenzione di arrendersi e sono pronti a tutto pur di fermare i perfidi Dottori.



SPLATALOT

Da lunedì 24 novembre da lunedì a venerdì alle 20:35. Disponibile anche su Sky On Demand e Now.

Nato in Canada ed esportato con successo nel Regno Unito, in Australia e in molti altri Paesi, Splatalot è un format basato su prove spettacolari e divertenti, cadute epiche e sfide contro il tempo. Ogni episodio vede dodici concorrenti, gli Assalitori, sfidarsi in un percorso pieno di ostacoli spettacolari e prove esilaranti, bloccati dai Guardiani, nove gladiatori pronti a difendere il castello medioevale. Solo il più determinato riuscirà a conquistare il Regno e a diventare Re o Regina di Splatalot. Con la loro ironia travolgente e lo stile che li ha resi celebri nella community del gaming, Bellafaccia e Gabbi16bit renderanno l’avventura ancora più coinvolgente, portando sul piccolo schermo la freschezza e l’energia che li contraddistingue.