DAZN, nel weekend diretta Community Shield e le amichevoli Roma, Juventus, Inter

Protagoniste la scorsa stagione di un appassionante duello fino all’ultimo minuto, il Liverpool di Jürgen Klopp e il Manchester City di Pep Guardiola si ritrovano subito contro al 30 di luglio con in palio un nuovo ambito trofeo: la 100esima edizione del Community Shield. Nell’inedita cornice del King Power Stadium festeggeranno i campioni in carica della Premier League o i vincitori di FA e Carabao Cup?

Giocherà chi sarà già pronto dal punto di vista atletico ma le amichevoli hanno già dato spunti interessanti a riguardo. Probabile che Klopp si affidi ad Adrian tra i pali, considerando l'alternanza in porta sempre presente tra coppe e campionato. In attacco esordio ufficiale per Nunez. Haaland dal primo minuto per la prima ufficiale in maglia City. Con lui in attacco Grealish e Mahrez. Dopo la sconfitta in amichevole contro il Manchester United per 4-0, il Liverpool ha battuto prima il Crystal Palace e poi il Lipsia. Contro i tedeschi Darwin Nunez si è messo positivamente in mostra, segnando ben quattro reti. Klopp si aspetta tanto dal calciatore uruguaiano che diventerà il centravanti principale dei reds sin da subito. Il Manchester City, invece, continua a non conoscere la sconfitta. La stagione è iniziata con due amichevoli, una contro il Club America e un'altra contro il Bayern Monaco. Due vittorie che hanno visto brillare le due stelle della formazione di Guardiola: prima De Bruyne e poi Haaland. Vincere un trofeo è sempre importante e partire col piede giusto può dare un segnale forte per la nuova stagione. Sia Klopp che Guardiola non vogliono sbagliare, anche perché quella del King Power Stadium sarà un'altra tappa della loro sportiva rivalità. Ogni occasione è buona per mettere un tassello in più dalla propria parte. Il duello tra le due squadre sembra essere interminabile: la Community Shield rappresenterà un ulteriore atto per dimostrare chi è più forte. Il kickoff del match è in programma il 30 luglio 2022 alle ore 18.00.

Sfida interessante per la Sampdoria di Giampaolo, che affronta il Beşiktaş nel caldissimo Vodafone Park di Istanbul. Per i blucerchiati questa partita rappresenta un ottimo test a meno di un mese dall'esordio in campionato contro l'Atalanta. Il kickoff di Besiktas-Sampdoria è in programma il 30 luglio 2022 alle 18.00

La Roma di José Mourinho si prepara ad un altro test importante contro il Tottenham di Antonio Conte. L'amichevole si giocherà ad Haifa, in Israele, e farà parte della I-Tech Cup. Un ritorno al passato per l'allenatore giallorosso visto che affronterà la sua ex squadra per la prima volta. Su quella panchina ora c'è Conte e una filosofia non tanto diversa dal portoghese. L'ambiente giallorosso è in fermento per l'arrivo di un top player come Paulo Dybala che ha già debuttato nell'amichevole contro l'Ascoli. La Roma ha perso 0-1 grazie a un gol di Botteghin per gli avversari. Mourinho sta testando gli schemi e la squadra in queste diverse uscite aspettando di completare la rosa con occasioni di mercato.Gli Spurs sono più avanti con la preparazione atletica rispetto ai giallorossi. La Premier League inizierà il 5 agosto e il Tottenham farà il suo esordio ufficiale il giorno dopo al New White Hart Lane di Londra contro il Southampton. Gli uomini di Conte hanno battuto il Rangers in amichevole per 2-1 a Glasgow: doppietta di Harry Kane e gol di Colak per gli scozzesi. Il kickoff del match è in programma il 30 luglio 2022 alle ore 20:15.



Altro interessante test estivo per l'Inter, che affronta nuovamente un club francese, questa volta il Lione di Peter Bosz. Partita in programma all' Orogel Stadium Dino Manuzzi, l'impianto sportivo della città di Cesena. Sarà un'ottima occasione per rodare la coppia d'attacco Lautaro-Lukaku: chi marcherà il proprio nome sul tabellino del match? Il kickoff di Inter-Lione è in programma il 30 luglio 2022 alle 20.30

Sarà Real Madrid-Juventus il prossimo match dei bianconeri nella tournée USA. Dopo la vittoria sul Chivas e il pareggio, con doppietta di Kean, nell'ultima uscita contro il Barcellona, Allegri affronterà Carlo Ancelotti a Pasadina per l'ultimo test prima del rientro in Italia. Un ottimo test per entrambe le squadre in vista degli inizi di Serie A TIM e LaLiga, entrambe le competizioni sono live su DAZN. Il Real Madrid sta trovando la giusta condizione per partire al meglio ne LaLiga e difendere il titolo dalle solite pretendenti come Barcellona e Atletico. Proprio con i blaugrana i Blancos hanno subito una sconfitta nella prova amichevole del Classico. Ancelotti sta provando anche diverse soluzioni con Valverde e Camavinga e il nuovo acquisto Tchouaméni. La Juventus, invece, è alle prese con l'infortunio di Paul Pogba, più serio del previsto. Il francese oltre a saltare l'inizio del campionato potrebbe non partecipare ai Mondiali e rientrare solo a Gennaio. Ecco che Allegri allora sta provando le migliori soluzioni per il centrocampo bianconero. Intanto il club negli States ha riabbracciato Chiellini e Del Piero. Allegri potrebbe schierare e far debbuttare Vlahovic. L'attaccante serbo non ha disputato le prime due amichevoli. Il kickoff della partita al Rose Bowl Stadium è in programma il 31 luglio 2022 alle 4:00 (ore italiane)

Continua il ritiro della Fiorentina in Austria. Al Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck, la squadra di Vincenzo Italiano affronta i turchi del Galatasaray. L'ultimo precendente tra i due club risale proprio ad un'amichevole nell'estate del 2019, in quel caso i Viola vinsero per 4-1. Il kickoff di Galatasaray-Fiorentina è in programma il 31 luglio 2022 alle 18.00.

