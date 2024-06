Dibattito Presidenziale USA 2024: Biden vs. Trump in diretta su NOVE e Sky TG24

Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul dibattito televisivo che vedrà confrontarsi, fatto inedito tra un presidente in carica e un ex presidente, i due candidati alla Presidenza Americana: il democratico Joe Biden e il repubblicano Donald J. Trump.

LA DIRETTA TV SU NOVE

Saranno gli studi di Atlanta della rete all news CNN ad ospitare l’attesissimo confronto di giovedì 27 giugno che in Italia andrà in onda in diretta sul Nove giovedì notte a partire dalle 2:30 e in replica venerdì 28 alle 23:00, sempre sul Nove. Il dibattito sarà moderato dagli anchors della CNN Jake Tapper e Dana Bash.

In Italia il confronto sarà presentato da un panel tutto femminile di giornaliste esperte dello scenario politico USA, che introdurranno e commenteranno in diretta gli avvenimenti: la giornalista Maria Latella sarà affiancata da Paola Peduzzi, vicedirettrice del Foglio, e dalla giornalista Paola Tommasi.

Tra le regole del dibattito: i microfoni saranno spenti per tutta la durata tranne che per il candidato a cui tocca parlare; sul palco non saranno ammessi oggetti di scena o appunti scritti in precedenza, ma i candidati avranno a disposizione una penna, un blocco di carta e una bottiglia d'acqua.

LA DIRETTA TV SU SKY TG24

A meno di cinque mesi dalle prossime elezioni presidenziali americane previste il 5 novembre 2024, Sky TG24 trasmette “AMERICA 2024 - Il dibattito presidenziale della CNN”. Sul canale all news diretto da Giuseppe De Bellis è possibile seguire in diretta e con traduzione in italiano, alle 03.00 del 28 giugno, il primo confronto tv tra i due candidati alla Casa Bianca: Joe Biden e Donald Trump; la riedizione della precedente tornata elettorale.

Il dibattito è moderato da Jake Tapper e Dana Bash della CNN, e segna la prima resa dei conti della campagna del 2024 tra il presidente americano e il suo predecessore ed attuale sfidante – una prima volta assoluta nella storia a stelle e strisce. Il dibattito, della durata di 90 minuti, è gestito dai due moderatori con il modello americano: microfono disattivato durante le risposte dell’altro candidato, nessun oggetto ammesso per ricevere comunicazioni dal proprio staff o avvalersi di appunti precedenti. Diversamente dal solito non sarà presente pubblico in sala.

Una selezione di 25 minuti di questo dibattito di significativa importanza verrà trasmessa all’interno della puntata di TG Mondo, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi alle 19.15 del 28 giugno, in modo da raccontare ed analizzare i momenti più importanti della discussione tra i due candidati alla presidenza, che nutrono visioni opposte su moltissime tematiche rilevanti per l’economia, l’ambiente, la cultura, l’immigrazione e la politica occidentale.

“AMERICA 2024 – IL DIBATTITO PRESIDENZIALE DELLA CNN”, VENERDÌ 28 GIUGNO ALLE 03.00 SU SKY TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del DTT),

IN VERSIONE RIDOTTA ALL’INTERNO DI TG MONDO ALLE 19.15 DEL 28 GIUGNO 2024