DAZN studia nuovo pacchetto Goal Pass con sole 3 partite di Serie A e highlights

Nei prossimi giorni, con l'avvio del nuovo ciclo quinquennale dei diritti TV della Serie A maschile, DAZN potrebbe introdurre un nuovo pacchetto chiamato Goal Pass. Attualmente, i pacchetti DAZN Standard e DAZN Plus permettono di vedere in diretta tutte le dieci partite di ogni giornata di Serie A. Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2024, salvo modifiche, sarà introdotto un nuovo pacchetto chiamato DAZN Goal Pass. A differenza dei pacchetti Standard e Plus, questo pacchetto includerà la visione in diretta di solo tre partite di Serie A per giornata, oltre agli highlights di tutte le partite delle 38 giornate di campionato.

Il pacchetto DAZN Goal Pass permetterebbe di vedere in diretta le tre partite di Serie A per giornata che saranno trasmesse anche in co-esclusiva da Sky e NOW ovvero il sabato alle 20:45, la domenica alle 18:00 e il lunedì alle 20:45 con garantiti quattro big match per ogni stagione. Oltre alle tre partite in co-esclusiva di Serie A, i clienti che sceglieranno il pacchetto Goal Pass potranno accedere anche ad altre competizioni calcistiche in diretta, come la LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League, insieme ad altri contenuti sportivi. Entro agosto 2024, il pacchetto potrebbe arricchirsi di ulteriori diritti sportivi non ancora assegnati.

Il costo del DAZN Goal Pass sarà inferiore rispetto ai pacchetti DAZN Standard e DAZN Plus e potrebbe aggirarsi intorno ai 20 euro, con una riduzione per chi sceglie il piano annuale. Il nuovo piano DAZN Goal Pass dovrebbe essere messo disponibile anche attraverso TIM tramite la piattaforma TIMVISION a partire dal 1° luglio 2024, in un pacchetto dedicato chiamato TIMVISION Calcio e Sport Light.