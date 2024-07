Mediaset Svela il Palinsesto 2024-2025 - Novità e Conferme per una stagione ricca di qualità e varietà

Sorprese e conferme nella presentazione dei palinsesti Mediaset 2024-2025. Nel corso di una serata dedicata alla stampa, l’ad Pier Silvio Berlusconi ha raccontato il futuro delle reti, insieme a Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del gruppo, e Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione RTI. “È un palinsesto ricco, con tante produzioni nuove su Canale 5 e Italia 1 e Rete 4 accesa 7 giorni su 7”, spiega Pier Silvio Berlusconi.

Il palinsesto Mediaset 2024-2025 si presenta ricco di novità e conferme, con una programmazione che mira a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più variegato. Le reti del gruppo offrono un mix equilibrato di intrattenimento, informazione, sport e fiction, puntando su volti noti e nuovi talenti per garantire una stagione televisiva all’insegna della qualità e della varietà. Pier Silvio Berlusconi, insieme ai suoi collaboratori, ha messo in campo una strategia che guarda al futuro, con l’obiettivo di mantenere Mediaset al vertice dell’offerta televisiva italiana.

Canale 5: Intrattenimento di Alto Livello

Maria De Filippi e Fascino - Maria De Filippi continua a essere una delle figure chiave del palinsesto di Canale 5, con la sua società di produzione, Fascino, che sforna programmi di grande successo. Tra i suoi show più amati troviamo "Amici", "C'è Posta per Te", "Uomini e Donne" e "Temptation Island". Questi programmi non solo registrano ottimi ascolti, ma sono diventati veri e propri fenomeni di costume, capaci di influenzare il dibattito pubblico e i trend sociali.

Eventi Speciali e Concerti - Canale 5 propone anche una serie di eventi speciali che vedono protagonisti grandi artisti della musica italiana e internazionale. Tra questi, il concerto di Andrea Bocelli, che con la sua voce inconfondibile regalerà emozioni uniche, e quello di Vasco Rossi, il rocker che da decenni infiamma i cuori dei fan con la sua musica. Il ritorno dei Pooh, storica band italiana, promette di attirare gli appassionati di tutte le età, mentre Annalisa, con il suo stile pop raffinato, completerà un’offerta musicale di altissimo livello.

Torna anche la grande musica su Canale 5, con eventi di primo piano. La novità della prossima stagione sarà una prima serata che vedrà collaborare Maria De Filippi e Silvia Toffanin con il programma Amici – Verissimo, un grande show per celebrare gli artisti cresciuti grazie ad Amici. “L’idea è nata da una conversazione fra me e Maria De Filippi”, spiega Berlusconi. “Sono convinto che Amici non sia solo un prodotto di successo della tv, ma un mezzo con cui si sta scrivendo un pezzo della musica italiana. E sarebbe da celebrare”. Accettata l’idea, Maria De Filippi ha coinvolto Silvia Toffanin. Per ora sono previste tra le due e le tre serate.

Inoltre, Il Volo rinnova il rapporto con Mediaset e sarà per altri due anni nella squadra di Canale 5. Sono previste tre serate nella primavera del 2025, tre serate nella primavera del 2026 e un concerto di Natale. Ma non solo. Tra settembre e novembre Canale 5 sarà teatro di importanti eventi musicali: previste serate dedicate ad Andrea Bocelli, Vasco Rossi, i Pooh, Annalisa e Laura Pausini. “Definirli concerti sarebbe riduttivo”, spiega l’amministratore delegato, “si tratta per lo più di serate confezionate apposta per la tv”. Nello specifico, Michelle Hunziker sarà la conduttrice della serata dedicata ai Pooh, registrata durante il concerto evento in piazza San Marco a Venezia. Hunziker accompagnerà anche il racconto delle due serate dedicate ad Andrea Bocelli, le cui riprese dei suoi concerti stanno avvenendo proprio in questi giorni.

Per quanto riguarda Vasco Rossi, Mediaset ha affidato a Claudio Amendola il racconto inedito del rocker e dei protagonisti dei suoi concerti a San Siro. Per Annalisa si prevede la messa in onda del concerto – evento all’Arena di Verona. Il docu-concerto dedicato a Laura Pausini prevede la riproposizione del meglio del suo tour, con racconti della cantante sulla sua carriera e sarà prima in esclusiva su Mediaset Infinity, poi riproposto su Canale 5.

Reality Show e Programmi di Intrattenimento - “Dimenticate la vecchia Talpa, quella che andrà in onda su Canale 5 con Diletta Leotta è un’edizione innovativa e molto sperimentale”, rivela l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. “Sarà visibile prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, con parti esclusive da una parte e dall’altra. Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5 - ha aggiunto - ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto. Ci sarà quindi un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all'ultima puntata dove, fino ad oggi, la finale sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity. Alla conduzione c'è una novità, ci sarà Diletta Leotta a cui diamo il benvenuto in Mediaset." Il meccanismo di ibridare piattaforma digital e rete ammiraglia arriva dopo la prova di Viola come il mare 2, messo prima su Mediaset Infinity e solo in seguito su Canale 5: “L’esperimento di Viola come il mare 2 è stato molto positivo, vogliamo alzare l’asticella provando con un reality show”, dice Berlusconi.

Oltre a La Talpa, prevista per metà ottobre, confermati Grande Fratello, a metà settembre, L’Isola dei Famosi, in primavera e Temptation Island, che oltre alla classica versione estiva avrà un’edizione autunnale in partenza a settembre. “Su Grande Fratello sono soddisfatto del lavoro fatto lo scorso anno”, rivela Berlusconi. “Per L’Isola dei Famosi non nascondiamo che, a differenza della Spagna, in Italia da qualche anno c’è un po’ di stanca. C’è da lavorare, ma siamo convinti che il format possa dare ancora”, conclude.

Fiction di Prima Serata Novità in Arrivo - La nuova stagione televisiva di Canale 5 sarà arricchita da una serie di fiction inedite, ciascuna con una trama avvincente e un cast di grande talento.

Le Onde del Passato : Con Anna Valle , prodotta da Banijay Studios Italy , questa serie in sei serate è basata sul romanzo " Due sirene in un bicchiere " di Federica Brunini . Ambientata su un'isola misteriosa, la storia ruota attorno a un omicidio che porta alla luce antichi segreti. Anna Valle interpreta una donna in cerca di pace con il proprio passato.

: Con , prodotta da , questa serie in sei serate è basata sul romanzo " " di . Ambientata su un'isola misteriosa, la storia ruota attorno a un omicidio che porta alla luce antichi segreti. interpreta una donna in cerca di pace con il proprio passato. I Cesaroni : Con Claudio Amendola , questa amatissima serie prodotta da Publispei torna con sei nuove serate. Ambientata nell'iconica Garbatella , la serie continua a raccontare le vicende della famiglia Cesaroni tra vecchi amici e nuovi amori.

: Con , questa amatissima serie prodotta da torna con sei nuove serate. Ambientata nell'iconica , la serie continua a raccontare le vicende della famiglia tra vecchi amici e nuovi amori. Tutto Quello Che Ho: Con Vanessa Incontrada, prodotta da Mari Film, questa serie di quattro serate è un dramma familiare che esplora il dolore di una madre dopo la morte violenta della figlia, mettendo in scena un'avvincente ricerca della verità.

Altre Novità

I Fratelli Corsaro : Con Beppe Fiorello , prodotta da Camfilm/Taodue , questa serie di quattro serate tratta dai romanzi di Salvo Toscano racconta le avventure di due fratelli, un giornalista e un avvocato, impegnati in indagini complesse e misteri familiari.

: Con , prodotta da , questa serie di quattro serate tratta dai romanzi di racconta le avventure di due fratelli, un giornalista e un avvocato, impegnati in indagini complesse e misteri familiari. Alex Bravo : Con Marco Bocci , prodotta da 11 Marzo Film , la serie di sei serate narra la storia di un uomo che, dopo aver perso i genitori e aver avuto problemi con la legge, inizia a collaborare con i servizi segreti, in un viaggio che lo porterà a riscoprire il padre.

: Con , prodotta da , la serie di sei serate narra la storia di un uomo che, dopo aver perso i genitori e aver avuto problemi con la legge, inizia a collaborare con i servizi segreti, in un viaggio che lo porterà a riscoprire il padre. La Regola del Gioco: Con Alessandra Mastronardi, prodotta da Fabula Pictures, questa serie di quattro serate segue la vita di un poliziotto latin lover la cui esistenza viene sconvolta dalla scoperta di una figlia di cui ignorava l’esistenza.

Serie di Successo che Continuano

Storia di una Famiglia Perbene : Con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari , prodotta da 11 Marzo Film , questa serie ritorna con la seconda stagione, continuando la narrazione delle vicende della famiglia De Santis e della loro lotta contro le ingiustizie.

: Con e , prodotta da , questa serie ritorna con la seconda stagione, continuando la narrazione delle vicende della famiglia De Santis e della loro lotta contro le ingiustizie. Maria Corleone : Con Rosa Diletta Rossi , prodotta da Clemart/Taodue , questa serie prosegue con una seconda stagione, esplorando le dinamiche di potere e i conflitti sentimentali.

: Con , prodotta da , questa serie prosegue con una seconda stagione, esplorando le dinamiche di potere e i conflitti sentimentali. Il Patriarca : Con Claudio Amendola , prodotta da Camfilm/Taodue , giunge alla seconda stagione, promettendo nuovi colpi di scena e approfondimenti sui personaggi già amati dal pubblico.

: Con , prodotta da , giunge alla seconda stagione, promettendo nuovi colpi di scena e approfondimenti sui personaggi già amati dal pubblico. Buongiorno Mamma!: Con Raoul Bova, prodotta da Lux Vide, la serie arriva alla terza stagione, continuando a raccontare i misteri e le emozioni della famiglia Borghi.

Fiction Internazionali - Canale 5 non si limita alla produzione nazionale ma amplia l’offerta con fiction internazionali di grande successo:

La Regina del Sud

La Dama Velata

La Promessa

Un Altro Domani

Terra Amara

Il Daytime delle Reti Mediaset - Tutti i programmi che hanno reso forte il daytime delle reti Mediaset sono confermati: Mattino 5, Pomeriggio 5, Amici, Uomini & Donne, Forum e Lo Sportello di Forum, Verissimo.

Nel preserale si alternano La Ruota della Fortuna, Avanti un Altro e Caduta Libera. La Ruota della Fortuna in particolare è stata una scommessa vinta del 2024: “Ha dato grandi soddisfazioni”, conferma Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del gruppo.

Italia 1: Innovazione e Divertimento

Nuovi Show e Conferme - Italia 1 si conferma il canale giovane e dinamico di Mediaset, con una programmazione che unisce intrattenimento, comicità e sport. Tra le novità più attese, troviamo "Max Working", il nuovo programma di Max Angioni, in cui il comico si misura con il mondo del lavoro nel ruolo di apprendista di diverse professioni. Questo show promette di offrire un mix di risate e riflessioni sul mondo del lavoro, trattato con la leggerezza e l'ironia tipiche di Angioni.

Confermate anche le "Le Iene", il programma di inchiesta e satira che da anni è un punto di riferimento per il pubblico giovane e attento alle tematiche sociali. Le due declinazioni "Inside", focalizzato sulle inchieste, e "Iene Show", più dedicato allo spettacolo, garantiscono un’offerta variegata e sempre attuale.

Torna inoltre "Italia 1 On Stage", con serate dedicate a grandi comici come Roberto Lipari e Mago Forest, che porteranno sul palco il meglio del loro repertorio. La seconda serata vedrà il ritorno di "Zelig Lab", il vivaio della comicità di Zelig, che da anni sforna nuovi talenti della risata.

Nuovi Formati - Italia 1 introdurrà due nuovi format: "Pleased to Meet You" e "Il Formicaio". Il primo sarà una sfida di improvvisazione, dove i partecipanti dovranno dimostrare le loro abilità creative in tempo reale. Il secondo è un format comico di grandissimo successo spagnolo, adattato per il pubblico italiano, che promette di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Sport e Cinema - L'offerta sportiva di Italia 1 rimane robusta, con la trasmissione della prima fase della Coppa Italia, mentre la seconda fase, con le partite più decisive, sarà sempre in chiaro su Mediaset, ma su Canale 5. Inoltre, il grande cinema continua a essere una parte fondamentale della programmazione, con film blockbuster e serate a tema che attirano un vasto pubblico.

Rete 4: Informazione e Approfondimento

Raddoppio per Bianca Berlinguer - Rete 4 si conferma il canale dell'informazione e dell'approfondimento, con programmi che esplorano temi di attualità e cronaca. Bianca Berlinguer raddoppia la sua presenza in prima serata con un nuovo programma di inchiesta, mentre Paolo Del Debbio torna a presidiare l'access time con "Dritto e Rovescio".

Programmi di Informazione - Confermati tutti i programmi di informazione della prima serata: "Fuori dal Coro" con Mario Giordano, “È sempre Cartabianca” con Bianca Berlinguer, “Quarta Repubblica” con Nicola Porro, “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi e “Quarto Grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questi programmi continueranno a fornire un'analisi approfondita delle principali notizie italiane e internazionali, con un focus su temi di grande interesse pubblico.

Intrattenimento e Documentari - "Freedom" torna su Rete 4, con 9 serate in autunno e 9 in primavera, offrendo documentari su temi storici, scientifici e culturali. Questo programma, condotto da Roberto Giacobbo, è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di documentari e divulgazione.