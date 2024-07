Rai Mux B dal 28 Agosto passa in DVB-T2: maggiore qualità e nuovi canali HD in arrivo

Sono in arrivo significative novità per il Mux B Rai. Secondo le informazioni pubblicate in anteprima su Digital-Forum.it grazie ad ERCOLINO (Michele Cristiani), e riportate su Digital-News.it è stato reso noto che a partire dal 28 agosto 2024 il Mux B Rai subirà una trasformazione importante, passando dall'attuale sistema di trasmissione DVB-T al più avanzato standard DVB-T2.

Questo cambiamento porterà con sé diverse conseguenze, a cominciare dalla cessazione delle trasmissioni del canale "Rai Sport HD test HEVC" con LCN 558. Questo canale, infatti, non sarà più visibile. Tuttavia, gli spettatori non devono preoccuparsi, poiché il canale "Rai Sport HD" con LCN 58 continuerà ad essere disponibile e fruibile come di consueto, attraverso il Mux A Rai. Nel nuovo Mux B Rai DVB-T2, ci sarà una sostituzione importante: il canale "Rai Sport HD test HEVC" con LCN 558 sarà rimpiazzato dal canale "Rai Sport HD" con LCN 558, ma questa volta in modalità Jump HbbTV.

Questa nuova configurazione rappresenta un passo avanti nella qualità della trasmissione e nell'interattività dei contenuti. La modulazione del Mux B Rai DVB-T2 avrà delle specifiche tecniche avanzate, comprendendo un sistema di modulazione 256-QAM, un intervallo di guardia di 1/8, (FFT) di 32K, un codice di correzione degli errori (FEC) di 3/4 e Pilot Pattern PP2. Grazie a queste caratteristiche, la capacità totale del Mux B sarà aumentata a 37,6 Mbps, in netto miglioramento rispetto alla capacità attuale di 19,91 Mbps del Mux B Rai in DVB-T. Questo incremento della capacità permetterà una trasmissione più efficiente e di maggiore qualità.

Inoltre, è previsto che nel Mux B Rai DVB-T2 sarà inserito anche il canale "Rai Movie HD" con LCN 524, anch'esso in modalità Jump HbbTV. Questa aggiunta arricchirà ulteriormente l'offerta di contenuti disponibili per gli spettatori. Sempre secondo le informazioni riportate su digital-forum, il Mux B Rai sul canale 40 da M.Penice (PV) opererà finalmente a piena potenza. Questo miglioramento sarà possibile grazie all'adozione del sistema DVB-T2, che risolverà definitivamente i problemi di incompatibilità SFN (Single Frequency Network) tra le postazioni di M.Penice, Valcava e altre stazioni limitrofe. Proprio per questa ragione, sarà disattivato il Mux R Rai sul canale 30 proveniente da C.Sempione (MI).

A partire dalla giornata di domani, verrà avviata una campagna di comunicazione ufficiale sui canali Rai per informare gli spettatori del passaggio del Mux B Rai al nuovo standard DVB-T2. Questa comunicazione sarà fondamentale per garantire che tutti siano a conoscenza delle modifiche imminenti e possano prepararsi adeguatamente al cambiamento.

Questa sarà la configurazione del Mux B Rai in DVB-T2 a partire dal 28 agosto:

Modulazione: 256-QAM

Intervallo di guardia: 1/8 (448 μs)

FFT: 32K

FEC: 3/4

Pilot Pattern: PP2 (extended carrier mode)

Capacità totale del Mux: 37,6 Mbps , rispetto agli attuali 19,91 Mbps

, rispetto agli attuali HEVC main@L4.1 8 bit



È importante notare che Rai 3 HD sul Mux B Rai sarà la versione nazionale, trasmettendo quindi lo stesso TgR della versione satellitare. Di conseguenza, per vedere il TgR della propria regione, sarà necessario selezionare la versione regionale specifica. Restate quindi sintonizzati per ricevere ulteriori notizie e dettagli su queste importanti trasformazioni!

FAQ - ARRIVA IL DVB-T2



Cosa Cambia?

Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola saranno visibili esclusivamente in alta definizione nel nuovo standard DVB-T2.

Cosa NON cambia?

Il passaggio al nuovo standard DVB-T2 dal 28 agosto 2024 non prevede cambiamenti per Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24 e la maggior parte dell’offerta Rai.

Cosa fare?

La Rai inizierà a trasmettere alcuni suoi canali in digitale terrestre di nuova generazione, con lo standard DVB-T2. Questo significa che per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola, in digitale terrestre, dal 28 agosto 2024 occorre avere un ricevitore compatibile con tale standard. Puoi verificare la compatibilità del tuo modello con il nuovo standard sul canale 558 del telecomando dove "Rai Sport HD Test HEVC" viene trasmesso fino al 28 agosto 2024 con il formato più evoluto presente sul mercato. Se tale canale è visibile, significa che il televisore è già pronto per ricevere tutti i futuri nuovi segnali DVB-T2, una volta che saranno attivati su larga scala. Puoi anche scoprire quali ricevitori sono già pronti per il DVB-T2 e i dettagli dell'iniziativa Bonus Decoder a casa sul sito ministeriale. A partire dal 28 agosto 2024, anche se il tuo ricevitore è compatibile, sarà necessario risintonizzare il tuo ricevitore per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual, Rai Scuola, Rai 4 e Rai 5. Inoltre, dopo la risintonizzazione, solo sui ricevitori compatibili DVB-T2, sarà disponibile tra i canali RaiNews 24 anche in HD.

Quali sono i vantaggi?

Più canali e qualità video migliore: il DVB-T2 permette di trasmettere più canali e con una qualità video superiore, anche in HD e 4K.

il DVB-T2 permette di trasmettere più canali e con una qualità video superiore, anche in HD e 4K. Maggiore efficienza: il nuovo standard consente di utilizzare lo spettro radiofonico in modo più efficiente, liberando frequenze per altri servizi come la telefonia mobile e l'internet mobile.

il nuovo standard consente di utilizzare lo spettro radiofonico in modo più efficiente, liberando frequenze per altri servizi come la telefonia mobile e l'internet mobile. Contenuti interattivi: il DVB-T2 apre la porta a nuovi contenuti interattivi e servizi avanzati.

Restate aggiornati per tutte le informazioni necessarie su questi importanti cambiamenti tecnologici!

