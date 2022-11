Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 14a e 15a Giornata: Juventus - Lazio supera 1,5 milioni

La 14esima giornata della Serie A 2022/23 in onda su DAZN, giocata nel turno infrasettimanale ha raggiunto quasi i 4,3 milioni di ascolto complessivo (4.254.768). Il dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 4,9 milioni (4.887.607) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche le varie puntate di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

Per quanto invece riguarda la 15esima giornata della Serie A 2022/23 in onda su DAZN, giocata nello scorso weekend ha raggiunto quasi 5,5 milioni di ascolto complessivo (5.484.470). Il dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,7 milioni (5.743.957) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche la puntata di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

La partita più vista del turno infrasettimanale è quella del martedì sera tra Cremonese e Milan che con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini ha interessato 1.133.402 individui. Nel weekend invece per la 15esima giornata ascolti top per il posticipo Juventus-Lazio che raccontato dalla stessa coppia Pardo-Ambrosini ha coinvolto 1.514.261 individui. Buoni anche gli ascolti del match Milan-Fiorentina che accompagnato dalla voce di Riccardo Mancini e Marco Parolo ha avvicinato 1.171.172 individui davanti agli schermi di DAZN.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel); rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione di DAZN gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic e escludono i tv nelle seconde case

ASCOLTI DAZN SERIE A 14^ GIORNATA

Martedi 08/11/22 18:30 – 20:21* NAPOLI – EMPOLI 635.704** ESCLUSIVA DAZN

Martedi 08/11/22 18:30 – 20:25* SPEZIA – UDINESE 45.742** ESCLUSIVA DAZN

Martedi 08/11/22 18:30 – 20:25* ZONA GOL 130.450** ESCLUSIVA DAZN

Martedi 08/11/22 20:45 – 22:36* CREMONESE – MILAN 1.133.402** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 09/11/22 18:30 – 20:23* LECCE – ATALANTA 149.723** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 09/11/22 18:30 – 20:22* SASSUOLO – ROMA 370.751** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 09/11/22 18:30 – 20:23* ZONA GOL 254.777** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 09/11/22 20:45 – 22:40* FIORENTINA – SALERNITANA 92.618** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 09/11/22 20:47 – 22:38* INTER – BOLOGNA 688.345** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 09/11/22 20:46 – 22:38* TORINO – SAMPDORIA 49.035**

Mercoledi 09/11/22 20:45 – 22:40* ZONA GOL 247.612** ESCLUSIVA DAZN

Giovedi 10/11/22 18:31 – 20:23* VERONA – JUVENTUS 671.724**

Giovedi 10/11/22 20:45 – 22:38* LAZIO – MONZA 417.724**

ASCOLTI DAZN SERIE A 15^ GIORNATA

Venerdi 11/11/22 20:46 – 22:41* EMPOLI – CREMONESE 159.939**

Sabato 12/11/22 15:00 – 16:56* NAPOLI – UDINESE 696.194** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 12/11/22 18:00 – 19:53* SAMPDORIA – LECCE 359.751** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 12/11/22 20:47 – 22:38* BOLOGNA – SASSUOLO 224.336**

Domenica 13/11/22 12:30 – 14:23* ATALANTA – INTER 750.750**

Domenica 13/11/22 15:00 – 17:00* VERONA – SPEZIA 28.829** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/11/22 15:01 – 16:52* MONZA – SALERNITANA 42.251** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/11/22 15:00 – 16:56* ROMA – TORINO 536.987** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/11/22 15:00 – 17:00* ZONA GOL 259.487** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/11/22 18:01 – 19:56* MILAN – FIORENTINA 1.171.172** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/11/22 20:46 – 22:37* JUVENTUS – LAZIO 1.514.261** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine)

** Comprensivo di tutte le tipologie di device