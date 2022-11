DAZN Serie B 2022/23 14a Giornata, Palinsesto Telecronisti (26 - 27 Novembre)

La 14a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

DAZN SERIE B DIRETTA - 14a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 26 NOVEMBRE 2022

ore 15:00 Serie B 14a Giornata: Parma vs Modena (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Derby emiliano in scena al Tardini dove Parma e Modena, città distanti 60km l'una dall'altra, tornano a sfidarsi a sei anni di distanza dall'ultima volta. Nel 2016 finì 3-1 per i padroni di casa, ma oggi è diversa sia la categoria che i protagonisti in campo. Chi vincerà?



Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Sergio Floccari

All'Arena Garibaldi di Pisa arriva una Ternana in striscia positiva di risultati in trasferta, tuttavia nella sua storia non è mai riuscita a vincere su questo campo. L'anno scorso finì 0-0 ma i nerazzurri in casa sono reduci da due vittorie consecutive e vogliono ripartire con il piede giusto sigillando anche la terza. Chi vincerà?

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

ore 12:30 Serie B 14a Giornata: Reggina vs Benevento (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

All'Oreste Granillo di Reggio Calabria la Reggina vuole a tutti i costi sfatare il tabù Benevento, squadra con la quale negli ultimi anni ha sempre perso. Nella passata stagione i campani hanno vinto qui 3-0 e la voglia di rivalsa degli amaranto guidati da Pippo Inzaghi è tanta. I giallorossi, invece, vivono un momento poco felice, trovandosi nelle zone basse della classifica. Chi vincerà?



Presentano: Alessandro Iori e Barbara Cirillo

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi della serata di Serie BKT



Telecronaca: Alberto Santi

Le prime due trasferte di Daniele De Rossi sulla panchina della SPAL sono terminate entrambe 0-0, dunque l'obiettivo della squadra ferrarese sarà quello di ambire all'intera posta in palio. Lo scorso 25 aprile terminò 1-1 con i due gol siglati nel finale, all'84' Tramoni per il Brescia e Latte Lath in pieno recupero per la SPAL. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi

Gli ultimi due precedenti al Tombolato sono terminati in parità, 1-1 sia nel febbrario 2021 che nel gennaio 2022. Il Cittadella non vince in casa dal 10 settembre quando vinse con il Frosinone e nelle ultime due gare ne è uscita senza segnare ma con due 0-0 consecutivi. Il Cosenza ha di recente cambiato guida tecnica a causa di un ottobre estremamente negativo. Chi si aggiudicherà i tre punti?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Dopo la trasferta di Marassi, il Como torna al Sinigaglia per ospitare il Bari. La vittoria contro il Venezia di tre settimane fa ha ridato slancio ai lombardi che ora ambiscono al quinto risultato utile consecutivo tra le mura di casa. Il Bari, invece, dovrà fare a meno del suo cannoniere Walid Cheddira, in Qatar con il suo Marocco per il Mondiale. Riusciranno i biancorossi a sopperire alla sua mancanza e uscire da Como con i tre punti?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Al Benito Stirpe di Frosinone la capolista ospita un Cagliari che nell'ultima trasferta è stato rimontato all'ultimo secondo dal Sudtirol e che quindi vorrà fare di tutto per recuperare quei due punti persi in Trentino. L'ultimo precedente tra queste due squadre risale alla Serie A 2018/2019 quando in questo stadio terminò 1-1 con le reti di Cassata e Farias.



Telecronaca: Andrea Calogero

Situazione drammatica per il Perugia, alla ricerca disperata di punti per uscire dalla zona bassa della classifica. Al Curi però non sarà una passeggiata perchè il Genoa è in rampa di lancio e insegue la vetta della classifica. Nell'ultima trasferta i rossoblù sono usciti sconfitti a Reggio Calabria, per poi pareggiare contro il Como a Marassi; Coda e compagni non vogliono più lasciare per strada punti preziosi in ottica promozione. L'ultimo precedente in Serie B risale alla stagione 2004/05 e l'incontro terminò 2-2. Chi vincerà la sfida tra Grifoni tra gli umbri e i liguri?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Per la prima volta nella storia Südtirol e Ascoli si trovano l'una di fronte all'altra e il teatro dello scontro sarà lo stadio Druso di Bolzano. Dopo un periodo iniziale di ambientamento alla categoria i padroni di casa hanno trovato la loro dimensione e stanno viaggiando a gonfie vele, discorso analogo per l'Ascoli che insegue a pochi punti di distanza le prime della classe. Chi vincerà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

La 14esima giornata si chiude davanti al pubblico del Barbera, dove il Palermo fin qui ha raccolto tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Avversario dei rosanero il Venezia, che dopo la retrocessione ha vissuto un avvio di campionato con tante difficoltà. Come finirà il posticipo?

