Le amichevoli dei club di Serie A a Dicembre in live streaming su DAZN

Nel mese di dicembre continua il ricco programma di amichevoli dei club di Serie A TIM disponibile su DAZN.

Il Milan sarà impegnato con la Dubai Super Cup, il torneo giocato negli Emirati Arabi. Due gli attesissimi match che saranno disponibili su DAZN: il primo appuntamento è per il 13 dicembre, quando il Diavolo affronterà la sfida contro l’Arsenal, il secondo - in esclusiva sull’app di live streaming sportivo - contro il Liverpool il 16 dicembre. Il calendario dei rossoneri continua con il match contro il PSV che si disputerà negli ultimi giorni dell’anno, il 30 dicembre.

Inoltre, nella giornata di giovedì 8 dicembre – all’interno del Centro Sportivo di Milanello – il gruppo a disposizione di Stefano Pioli affronterà in amichevole il Lumezzane, compagine in testa al gruppo B di Serie D, la partita sarà su Milan TV, disponibile su DAZN.

In esclusiva su DAZN anche i match della Fiorentina, impegnata prima nella sfida contro il club boliviano dell’Always Ready il 7 dicembre e successivamente nella Christmas Cup insieme a Rapid Bucarest e Borussia Dortmund, il triangolare che inizierà il 10 dicembre con il fischio di inizio previsto per le 12:00. Le tre squadre si alterneranno in gare da 60 minuti nella cornice dell’Arena Nationala di Bucarest (Rapid Bucarest vs Borussia Dortmund, Borussia Dortmund vs ACF Fiorentina e ACF Fiorentina vs Rapid Bucarest). Ma non finisce qui: il calendario della Viola continua con i match Fiorentina vs Monaco del 17 dicembre e Fiorentina vs FC Lugano del 21 dicembre.

Sul campo anche i bianconeri, con il big match Juventus – Arsenal programmato per il 17 dicembre e, sempre su DAZN, scende in campo anche l’Atalanta, che volerà a Siviglia per il match contro il Real Betis il 23 dicembre.

Anche le amichevoli del Napoli saranno visibili su DAZN: in Turchia, la squadra di Spalletti affronterà il 7 dicembre l’Antalyaspor e l’11 dicembre il Crystal Palace.

Questo Natale regala una carta prepagata DAZN PLUS da 3 mesi al prezzo speciale di 89,90€ anziché 99,90€, fino al 24 dicembre solo nei negozi Unieuro. Con DAZN PLUS puoi guardare lo sport di DAZN su due dispostivi in contemporanea anche in due luoghi diversi e associare fino a sei dispositivi al tuo account DAZN. Le carte prepagate DAZN sono un regalo ideale per ogni grande appassionato di sport, sempre pronto a emozionarsi davanti ai grandi eventi che trasmette la nostra piattaforma. Hai un amico o un familiare che non può fare a meno di seguire il calcio nel weekend? Le carte prepagate DAZN sono il regalo perfetto per qualsiasi occasione. Per attivare le carte prepagate DAZN è sufficiente recarsi alla pagina www.dazn.com/redeem, inserire il codice che trovi sul retro della carta o sullo scontrino e seguire le istruzioni. I codici e le carte prepagate DAZN sono attivabili in Italia entro 12 mesi dalla data di acquisto.

Su DAZN alla ripresa dei campionati avrai a disposizione un ampio catalogo di competizioni , inclusa tutta la Serie A TIM, la Serie B, FA Cup e Carabao Cup, ogni match de LaLiga oltre a Libertadores , EFL Championship e alle grandi emozioni di Europa League e Conference League. Nei mesi estivi non perderti nemmeno un match della MLS con gli arrivi di Lorenzo Insigne e Giorgio Chiellini.

Queste le amichevoli attualmente in programma su DAZN:

Lunedi 05/12/2022 16:00 Sturm Graz vs Empoli ESCLUSIVA

Telecronaca: Alberto Santi

L'Empoli vola a Marbella, Spagna, per l'amichevole contro gli austriaci dello Sturm Graz, squadra che era impegnata nel girone di Europa League della Lazio. Come finirà questo test per la squadra di Zanetti?



Telecronaca: Alberto Santi L'Empoli vola a Marbella, Spagna, per l'amichevole contro gli austriaci dello Sturm Graz, squadra che era impegnata nel girone di Europa League della Lazio. Come finirà questo test per la squadra di Zanetti? Mercoledi 07/12/2022 18:00 Fiorentina vs Always Ready ESCLUSIVA

Telecronaca: Dario Mastroianni

La Fiorentina comincia la preparazione verso la ripresa del campionato partendo dall'amichevole contro l'Always Ready, formazione che milita nel campionato boliviano. La squadra di El Alto, città situata ad oltre 4000 metri di altezza, è storicamente difficile da affrontare in casa: rappresenterà un test probante per la Viola anche al Franchi?





Telecronaca: Dario Mastroianni La Fiorentina comincia la preparazione verso la ripresa del campionato partendo dall'amichevole contro l'Always Ready, formazione che milita nel campionato boliviano. La squadra di El Alto, città situata ad oltre 4000 metri di altezza, è storicamente difficile da affrontare in casa: rappresenterà un test probante per la Viola anche al Franchi? Mercoledi 07/12/2022 18:45 Antalyaspor vs Napoli

Telecronaca: Riccardo Mancini

Il Napoli di Luciano Spalletti riprende il suo cammino in preparazione della ripresa del campionato dalla Turchia, più precisamente dalla città di Adalia. Al Corendon Airlines Park Antalya Stadium, casa dell'Antalyaspor, i partenopei affrontano un match a carattere amichevole. Chi vincerà?





Telecronaca: Riccardo Mancini Il Napoli di Luciano Spalletti riprende il suo cammino in preparazione della ripresa del campionato dalla Turchia, più precisamente dalla città di Adalia. Al Corendon Airlines Park Antalya Stadium, casa dell'Antalyaspor, i partenopei affrontano un match a carattere amichevole. Chi vincerà? Giovedi 08/12/2022 14:30 Lumezzane vs Milan (su MilanTV)

Primo test per il Milan dopo la ripresa degli allenamenti. Al Centro Sportivo di Milanello il gruppo a disposizione di Stefano Pioli affronta durante la pausa per i Mondiali il Lumezzane, formazione in testa al gruppo B di Serie D.





(su MilanTV) Primo test per il Milan dopo la ripresa degli allenamenti. Al Centro Sportivo di Milanello il gruppo a disposizione di Stefano Pioli affronta durante la pausa per i Mondiali il Lumezzane, formazione in testa al gruppo B di Serie D. Sabato 10/12/2022 12:00 Christmas Cup: Rapid Bucharest vs Dortmund ESCLUSIVA

Telecronaca: Luca Farina

Continua la preparazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano in vista della ripresa del campionato e della Conference League. Dopo i boliviani dell'Always Ready, la Viola è impegnata oggi in Romania in un prestigioso triangolare al quale prendono parte anche il Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest padrone di casa. La partita di apertura è proprio fra tedeschi e rumeni: chi vincerà?



Telecronaca: Luca Farina Continua la preparazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano in vista della ripresa del campionato e della Conference League. Dopo i boliviani dell'Always Ready, la Viola è impegnata oggi in Romania in un prestigioso triangolare al quale prendono parte anche il Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest padrone di casa. La partita di apertura è proprio fra tedeschi e rumeni: chi vincerà? Sabato 10/12/2022 13:30 Christmas Cup: Borussia Dortmund vs Fiorentina ESCLUSIVA

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della ripresa del campionato e della Conference League. Dopo i boliviani dell'Always Ready, la Viola è impegnata oggi in Romania in un prestigioso triangolare al quale prendono parte anche il Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest padrone di casa. La prima partita della squadra di Italiano è proprio contro i gialloneri: chi vincerà?





Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual Continua la preparazione della Fiorentina in vista della ripresa del campionato e della Conference League. Dopo i boliviani dell'Always Ready, la Viola è impegnata oggi in Romania in un prestigioso triangolare al quale prendono parte anche il Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest padrone di casa. La prima partita della squadra di Italiano è proprio contro i gialloneri: chi vincerà? Sabato 10/12/2022 15:00 Christmas Cup: Rapid Bucharest vs Fiorentina ESCLUSIVA

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della ripresa del campionato e della Conference League. Dopo i boliviani dell'Always Ready, la Viola è impegnata oggi in Romania in un prestigioso triangolare al quale prendono parte anche il Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest. La partita che chiude il torneo vede la squadra di Italiano sfidare i padroni di casa: chi vincerà





Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual Continua la preparazione della Fiorentina in vista della ripresa del campionato e della Conference League. Dopo i boliviani dell'Always Ready, la Viola è impegnata oggi in Romania in un prestigioso triangolare al quale prendono parte anche il Borussia Dortmund e il Rapid Bucarest. La partita che chiude il torneo vede la squadra di Italiano sfidare i padroni di casa: chi vincerà Domenica 11/12/2022 16:00 Crystal Palace vs Napoli

Telecronaca: Alberto Santi

Il ritiro del Napoli in Turchia in preparazione dell'anno nuovo continua e prevede anche un probante test contro una formazione di Premier League, il Crystal Palace. Si gioca ad Adalia, città affacciata sull'omonimo golfo bagnato dal mar Mediterraneo. Riuscirà la squadra di Spalletti a imporsi sugli inglesi?





Telecronaca: Alberto Santi Il ritiro del Napoli in Turchia in preparazione dell'anno nuovo continua e prevede anche un probante test contro una formazione di Premier League, il Crystal Palace. Si gioca ad Adalia, città affacciata sull'omonimo golfo bagnato dal mar Mediterraneo. Riuscirà la squadra di Spalletti a imporsi sugli inglesi? Domenica 11/12/2022 17:30 Sampdoria vs TS Galaxy ESCLUSIVA

Telecronaca: Federico Casotti

La Sampdoria deve sfruttare al meglio la pausa invernale per preparare la rimonta in campionato. Il test contro i sudafricani del TS Galaxy può dare l'inizio ad un cambio di mentalità. Come finirà la partita?

Martedi 13/12/2022 15:00 Arsenal vs Milan

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Simone Tiribocchi

Il Milan vola a Dubai per preparare la ripresa del campionato post Mondiale. La squadra di Pioli ha chiuso al secondo posto il classifica il suo 2022 e affronta oggi la capolista della Premier League: l'Arsenal di Arteta, che nella prima parte di stagione ha stupito in positivo per la qualità del gioco espresso abbinata alla bontà dei risultati ottenuti. Il match vale per la Dubai Cup, alla quale partecipano anche Liverpool e Lione.





Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Simone Tiribocchi Il Milan vola a Dubai per preparare la ripresa del campionato post Mondiale. La squadra di Pioli ha chiuso al secondo posto il classifica il suo 2022 e affronta oggi la capolista della Premier League: l'Arsenal di Arteta, che nella prima parte di stagione ha stupito in positivo per la qualità del gioco espresso abbinata alla bontà dei risultati ottenuti. Il match vale per la Dubai Cup, alla quale partecipano anche Liverpool e Lione. Venerdi 16/12/2022 16:30 Liverpool vs Milan ESCLUSIVA

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Dario Marcolin

Test di altissimo livello per i rossoneri, che affrontano il Liverpool di Jürgen Klopp durante la tournée negli Emirati Arabi. L'amichevole può essere un'occasione per Stefano Pioli di dare minuti a chi ha giocato meno. Chi avrà la meglio?





Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Dario Marcolin Test di altissimo livello per i rossoneri, che affrontano il Liverpool di Jürgen Klopp durante la tournée negli Emirati Arabi. L'amichevole può essere un'occasione per Stefano Pioli di dare minuti a chi ha giocato meno. Chi avrà la meglio? Venerdi 16/12/2022 17:00 Empoli vs Monaco ESCLUSIVA

Telecronaca: Alessandro Iori

Dopo il mini ritiro in Spagna l’Empoli torna al Castellani per un’amichevole dal sapore europeo. Avversario della squadra di Paolo Zanetti è il Monaco di Clement, formazione qualificata ai play-off di UEFA Europa League in programma a febbraio.