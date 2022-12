DAZN, nuovi sport disponibili e più flessibilità di visione. Nasce pacchetto DAZN Start

Nelle prossime settimane l’offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Stefano Azzi, CEO DAZN Italia commenta:

«Arricchire la nostra offerta in app con nuovi sport come il basket, e completare l’offerta del calcio anche con la Serie C, non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a un numero sempre crescente di tifosi. Abbiamo l’ambizione di diventare la principale destinazione degli appassionati di sport e vogliamo perseguirla. È in quest’ottica che si inserisce la partnership stretta con ELEVEN Italia che ci permette di creare un palinsesto di contenuti unico per il nostro Paese, arricchendo ulteriormente la nostra proposta editoriale e accendendo ancora di più i riflettori sul mondo multisport, da sempre priorità di DAZN».

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - ​Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com. Nell’attesa del ritorno della Serie A TIM il 4 gennaio, non perderti le amichevoli di Milan e Juventus, la Serie BKT, l’NFL e lo sport invernale su Eurosport e tutti i contenuti originali.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all’aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 7). Potrai inoltre utilizzare DAZN su 2 reti internet diverse e guardare su 4 dispositivi in contemporanea (massimo 2 dispositivi per ogni rete internet). »

Sono un cliente DAZN PLUS, che cosa vuol dire che posso vedere su 4 dispositivi in contemporanea su 2 reti internet diverse?

«Con il piano DAZN PLUS puoi guardare in contemporanea su 4 dispositivi anche se connessi a 2 reti internet diverse, per un massimo di 2 dispositivi per ciascuna rete. Puoi ad esempio guardare DAZN da casa tua sul tuo tablet e sulla tua TV mentre qualcun altro sta guardando in contemporanea su due dispositivi connessi ad una altra rete internet.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile prossimamente su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

I PROSSIMI 7 GIORNI IN DIRETTA SU DAZN

Giovedì 15 dicembre

ore 11:45 Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa libera maschile

ore 13:45 Snooker English Open Terzo Round, parte 2

ore 13:55 Biathlon Coppa del Mondo Le Grand Bornand | Sprint maschile

ore 15:30 Calcio Amichevoli Adana Demirspor-Sampdoria

ore 15:30 Snooker English Open Terzo Round, parte 3

ore 18:45 Calcio UEFA Women's Champions League Rosengård - Bayern Monaco

ore 18:45 Calcio UEFA Women's Champions League Juventus-Zurigo

ore 19:45 Snooker English Open Quarto Round

ore 19:50 Volley CEV Champions League Perugia-Ankara

ore 20:00 Darts Cazoo World Darts Championship Giorno 1

ore 21:00 Calcio UEFA Women's Champions League Benfica-Barcellona

ore 21:00 Calcio UEFA Women's Champions League Arsenal-Lione

Venerdì 16 dicembre

ore 02:15 Football americano NFL San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks

ore 10:15 Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa libera femminile

ore 11:45 Sci Alpino Coppa del Mondo Super Gigante maschile

ore 12:45 Snooker English Open Quarti di Finale, parte 1

ore 13:30 Darts Cazoo World Darts Championship Giornata 2, 1a sessione

ore 14:10 Biathlon Coppa del Mondo Le Grand Bornand | Sprint femminile

ore 16:30 Calcio Amichevole Liverpool-Milan

ore 16:45 Snooker English Open Quarti di Finale, parte 2

ore 17:00 Calcio Amichevole Empoli-Monaco

ore 18:45 Calcio UEFA Women's Champions League Vllaznia-Chelsea

ore 18:45 Calcio UEFA Women's Champions League Roma-St.Polten

ore 19:45 Snooker English Open Quarti di Finale, parte 3

ore 20:00 Darts Cazoo World Darts Championship Giornata 2, 2a sessione

ore 20:00 Calcio Amichevoli Roma-Cadice

ore 20:55 Snowboard Coppa del Mondo Copper Mountain | Halfpipe maschile e femminile

ore 21:00 Calcio UEFA Women's Champions League PSG-Real Madrid

ore 21:00 Calcio UEFA Women's Champions League Wolfsburg-Slavia Praga

ore 21:00 Calcio Championship Birmingham-Reading

Sabato 17 dicembre

ore 10:15 Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa Libera femminile

ore 11:45 Sci Alpino Coppa del Mondo Discesa libera maschile

ore 11:55 Biathlon Coppa del Mondo Le Grand Bornand | Inseguimento Maschile

ore 12:00 Darts Cazoo World Darts Championship Giorno 3, 1a sessione

ore 12:30 Calcio Liga F Atletico Madrid-Betis

ore 13:45 Snooker English Open Prima Semifinale

ore 14:15 Biathlon Coppa del Mondo Le Grand Bornand | Inseguimento Femminile

ore 15:00 Calcio Amichevoli Fiorentina-Monaco

ore 16:00 Calcio Championship West Bromwich Albion - Rotherham United

ore 17:50 Snowboard Coppa del Mondo Copper Mountain | Big Air Maschile e Femminile

ore 18:00 Calcio Serie BKT Pisa-Brescia

ore 18:30 Calcio Championship Norwich City - Blackburn Rovers

ore 19:00 Calcio Amichevoli Juventus-Arsenal

ore 19:45 Snooker English Open Seconda Semifinale

ore 20:00 Calcio Amichevoli Udinese-Athletic Bilbao

ore 20:30 Calcio Serie BKT Reggina-Bari

ore 20:30 Basket Serie A Banco di Sardegna Sassari - GeVi Napoli

ore 20:30 Calcio Amichevoli Napoli-Villarreal

ore 21:00 Darts Cazoo World Darts Championship Giorno 3, 2a sessione

Domenica 18 dicembre

ore 01:00 UFC Fight Night Cannonier-Strickland

ore 03:00 Boxe NABF Curiel-Solomon

ore 04:00 Basket NBL Melbourne Phoenix - Sydney Kings

ore 09:45 Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante Maschile

ore 11:15 Sci Alpino Coppa del Mondo Super Gigante Femminile

ore 11:55 Biathlon Coppa del Mondo Le Grand Bornand | Mass Start Maschile

ore 12:00 Darts Cazoo World Darts Championship Giorno 4, 1a sessione

ore 12:30 Calcio Championship Luton Town-Milwall

ore 13:15 Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante Maschile

ore 13:30 Calcio Serie BKT Zona Gol Serie B

ore 14:00 Calcio Serie BKT Modena-Benevento

ore 14:00 Calcio Serie BKT Parma-Spal

ore 14:00 Calcio Serie BKT Cittadella-Sudtirol

ore 14:00 Calcio Serie BKT Cosenza-Ascoli

ore 14:00 Calcio Serie BKT Ternana-Como

ore 14:15 Biathlon Coppa del Mondo Le Grand Bornand | Mass start Femminile

ore 15:00 Snooker English Open Finale, parte 1

ore 18:45 Calcio Serie BKT Palermo-Cagliari

ore 19:00 Football americano NFL Red Zone - Week 15

ore 19:20 Basket Serie A Tezenis Verona - Carpegna Prosciutto Pesaro

ore 20:00 Snooker English Open Finale, parte 2

ore 20:45 Calcio Serie BKT Genoa-Frosinone

ore 21:00 Darts Cazoo World Darts Championship Giorno 4, sessione 2

Lunedì 19 dicembre

ore 02:20 Football Americano NFL Giants@Commanders

ore 09:45 Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante Maschile

ore 13:15 Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante maschile

ore 13:30 Darts Cazoo World Darts Championship Giorno 5, sessione 1

ore 17:30 Calcio Amichevoli Sampdoria-Dinamo Dresda

ore 20:00 Calcio Amichevoli Roma-Casa Pia

ore 20:00 Darts Cazoo World Darts Championship Giorno 5, sessione 2

ore 20:30 Calcio Serie BKT Perugia-Venezia

ore 21:00 Calcio Championship Wigan-Sheffield United

Martedì 20 dicembre

ore 02:15 Football Americano NFL Los Angeles Rams @ Green Bay Packers

ore 20:00 Darts Cazoo World Darts Championship Giorno 6, primo e secondo turno

ore 20:45 Calcio Carabao Cup Wolverhampton-Gillingham

ore 20:45 Calcio Carabao Cup Milton Keynes Dons - Leicester City

Mercoledì 21 dicembre