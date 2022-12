DAZN Serie B 2022/23 19a Giornata, Palinsesto Telecronisti (26 Dicembre)

La 19a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 14:30 di Santo Stefano puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 19a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

LUNEDI 26 DICEMBRE 2022

ore 12:30 Serie B 19a Giornata: Brescia vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Un "Boxing Day" all'italiana, con tutto un turno di Serie B che si gioca nella giornata di Santo Stefano. Si parte alle 12:30, con la sfida al Rigamonti tra Brescia e Palermo. Chi avrà la meglio?



Presentano: Alessandro Iori e Ilaria Alesso

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi della serata di Serie BKT



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Dopo una prima parte di stagione di assoluto livello, la Reggina di Pippo Inzaghi vuole chiudere il 2022 in bellezza. In questo ultimo turno dell'anno ad attenderli al Del Duca c'è l'Ascoli, intenzionato a conquistare i 3 punti contro una delle favorite per la promozione. Come finirà?



Telecronaca: Luca Farina

Cannavaro vuole tenere i propri giocatori con i piedi per terra, ragionando partita per partita. In questo Boxing Day, il Benevento ospita il Perugia al Vigorito. L'obiettivo di entrambe è la conquista dei 3 punti: chi li otterrà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Appuntamento all'Unipol Domus in questa giornata di Santo Stefano. Qui, i padroni di casa del Cagliari vogliono un successo contro il Cosenza di William Viali. Come finirà?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Un Santo Stefano al Sinigaglia per i tifosi del Como, che in questo lunedì festivo ospita il Cittadella. Partita delicata per i lariani di Longo, ancora impantanati in una zona di classifica non rassicurante e lontani dagli obiettivi proclamati a inizio stagione. Discorso simile per il Cittadella, in cerca del colpo esterno in riva a uno dei laghi più belli al mondo. Riusciranno i comaschi a chiudere il 2022 con un successo, o prevarranno i veneti?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La SPAL di Daniele De Rossi cerca punti per risalire la classifica. La partita al Paolo Mazza contro il Pisa può essere un'occasione per accorciare sulle rivali. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Marco Calabresi

Un "Boxing Day" all'italiana, con tutto un turno di Serie B che si gioca nella giornata di Santo Stefano. Nel pomeriggio il Südtirol di Bisoli ospita il Modena per una sfida che potrebbe essere decisiva in ottica playoff. Chi avrà la meglio al Druso?



Telecronaca: Alberto Santi

Trasferta in laguna per il Parma, che trova al Penzo un Venezia con l'obiettivo di regalare i 3 punti ai propri tifosi. Sarà un "Boxing Day" con gol e spettacolo?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Nel "Boxing Day" il Frosinone capolista ospita un avversario ostico come la Ternana. Chi chiuderà il 2022 con una vittoria?



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Alessandro Budel

La super sfida tra Bari e Genoa chiude il "Boxing Day" e anche il 2022 di Serie B. Al San Nicola si prospetta una sfida ricca di gol e spettacolo: chi sarà decisivo?

