DAZN, Serie A 2022/23 16a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (4 Gennaio 2023)

DAZN SERIE A DIRETTA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

MERCOLEDI 4 GENNAIO 2023

ore 12:00 Serie A 16a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

In studio nella DAZN Square: Giorgia Rossi, Marco Parolo, Simone Tiribocchi

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Salernitana-Milan (Andrea Calogero), Sassuolo-Sampdoria (Alessandro Iori)



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Il cammino del Milan campione d’Italia riprende dall’Arechi nel lunch match che apre il 2023. La squadra di Stefano Pioli ha pareggiato contro la Cremonese e perso contro il Torino nelle ultime due trasferte: come andrà al rientro contro la Salernitana? La Salernitana ha vinto solo una delle sei sfide contro il Milan in Serie A TIM (1N, 4P): 4-3 il 6 giugno 1948, nell’unica occasione in cui ha realizzato più di due reti in un incontro nel massimo campionato contro i rossoneri che invece hanno sempre segnato almeno due gol. I campani però sono rimasti imbattuti in due dei tre precedenti casalinghi contro il Milan (1V, 1N): l’unica sconfitta interna dei campani contro i rossoneri nella competizione risale al 20 settembre 1998. La Salernitana ha vinto tre delle ultime sei gare casalinghe di campionato (2N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 20 partite all’Arechi dal suo ritorno nella massima serie. Il Milan è la squadra che ha segnato più gol su azione in questa Serie A TIM: 26, incluse tutte le ultime 12 reti in campionato.



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

La Sampdoria ha bisogno di una seconda parte di stagione dal ritmo decisamente diverso per evitare la prima retrocessione in Serie BKT dalla stagione 2010/2011. Stankovic in sette partite ha conquistato solo 4 punti: riuscirà a cambiare rotta già contro il Sassuolo? La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A TIM contro il Sassuolo (2N, 3P), proprio nello scontro più recente tra le due formazioni (4-0 lo scorso 6 febbraio): i blucerchiati non hanno mai trovato il successo in due gare di fila contro i neroverdi nella competizione. Sampdoria e Sassuolo hanno pareggiato 0-0 ben cinque dei 18 precedenti di Serie A TIM, ossia il 28% dei confronti: la percentuale più alta tra due formazioni che si sono affrontate in almeno altrettante occasioni nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria. In 10 precedenti solo una volta il Sassuolo ha iniziato l’anno solare in Serie A TIM con il successo (nel 2015 contro il Milan) – a completare quattro pareggi e cinque sconfitte (tre delle quali contro squadre liguri).



In studio nella DAZN Square: Giorgia Rossi, Marco Parolo, Simone Tiribocchi

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Spezia-Atalanta (Marco Calabresi), Torino-Hellas Verona (Federico Zanon)



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Lo Spezia ha chiuso l’anno solare con un successo di vitale importanza contro il Verona, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno invece macchiato l’ottimo avvio di stagione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Lo scorso maggio fu 3-1 per i nerazzurri: come andrà stavolta al Picco? Dopo aver pareggiato senza segnare nel primo incontro di Serie A TIM contro lo Spezia, l’Atalanta ha vinto tutti i tre successivi, segnando almeno tre reti in ciascuna gara. L’ultima vittoria in campionato dello Spezia contro l’Atalanta risale al giugno 1931 in Serie B (0-1). L’Atalanta ha vinto la prima partita del nuovo anno in tutte le ultime sei stagioni di Serie A TIM; in questo parziale ha realizzato ben 27 gol, una media di 4.5 a incontro. L’Atalanta è la formazione che ha segnato più volte il primo gol dell’incontro in questo campionato (12), mentre lo Spezia ha sbloccato la gara solo due volte, nessuna squadra ha fatto peggio (due anche per la Cremonese).



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Durante la sosta l'Hellas Verona ha affidato la panchina a Marco Zaffaroni, che sarà affiancato da Bocchetti per risollevare le sorti dei veneti, reduci da ben 10 sconfitte consecutive in campionato. Il 2023 inizia subito con un match impegnativo in trasferta contro il Torino di Juric. Chi avrà la meglio? Il Verona ha vinto solo uno degli ultimi 11 confronti in Serie A TIM contro il Torino, 2-1 il 25 febbraio 2018, con una doppietta di Mattia Valoti (rete di M`Baye Niang per i granata); completano questo parziale sette pareggi e tre sconfitte per i gialloblù. Il Verona ha perso tutte le ultime 10 partite di Serie A TIM - solo cinque squadre nella storia della competizione hanno registrato più sconfitte consecutive in una singola stagione: la Triestina nel 1947 (11), il Brescia nel 1995 (15), il Padova nel 1996 (11), il Benevento nel 2017 (14) e l’Udinese nel 2018 (11). Ben 6 dei 12 gol del Verona in questo campionato sono stati segnati con i propri difensori, nessuna formazione conta più reti arrivate da questo reparto (6 anche per l’Inter) e anche in percentuale (il 50%) è il valore più alto nel torneo in corso.



In studio nella DAZN Square: Giorgia Rossi, Marco Parolo, Simone Tiribocchi

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Lecce-Lazio (Luca Farina), Roma-Bologna (Riccardo Mancini)



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Lazio e Lecce sono uscite soddisfatte dalla prima parte di stagione. La squadra di Maurizio Sarri, con 30 punti, è in piena lotta per un posto in Champions League, mentre quella di Marco Baroni può vantare un inatteso +8 sulla zona retrocessione. Chi continuerà a sorridere nella prima partita del 2023? Lecce e Lazio hanno pareggiato solo una volta nelle ultime 13 partite di Serie A TIM in casa dei pugliesi: 0-0 il 21 dicembre 2005 - completano questo parziale cinque successi giallorossi e sette biancocelesti. La Lazio ha tenuto la porta inviolata in otto delle ultime 10 partite di Serie A TIM, più volte di ogni altra avversaria nel periodo. In generale, sono nove i clean sheet nel torneo in corso, dopo le prime 15 partite stagionali nel massimo campionato solo nel 1973/74 i biancocelesti ne hanno registrati di più (10 e nessun gol subito anche alla 16ª). Il Lecce ha subito il 53% delle proprie reti in questo campionato su palla inattiva (9 su 17), il dato più alto in percentuale nel torneo in corso; dall’altra parte, la Lazio ha segnato appena il 12% dei suoi gol su gioco da fermo (3 su 26), percentuale più elevata solo di Empoli (8%) e Milan (10%).



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

La prima parte di campionato della Roma si è chiusa con qualche malumore dopo la sconfitta nel derby con la Lazio e i due pareggi con Sassuolo e Torino. Ora José Mourinho ha bisogno di ricompattare la piazza contro il Bologna, in campo per la prima volta dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Come finirà allo stadio Olimpico? La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più volte in Serie A TIM; per i rossoblu 51 successi in 148 sfide, con 44 pareggi e 53 sconfitte. La Roma ha perso la prima partita del nuovo anno ben tre volte negli ultimi cinque campionati (2V), tante volte quante nei 13 tornei precedenti. Nessuna squadra ha subito più gol su calcio piazzato rispetto al Bologna in questo campionato (nove), mentre la Roma è la squadra che in percentuale ha realizzato più reti su questa situazione di gioco, il 39% (7/18).



Conduce: Alessandro Iori

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Cremonese-Juventus (Edoardo Testoni), Fiorentina-Monza (Marco Calabresi)



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

La Juventus di Massimiliano Allegri fa il suo esordio nel 2023 contro la Cremonese di Alvini, determinato a dare una svolta al campionato dei grigio-rossi. La partita allo Zini promette agonismo e tanto spettacolo: chi avrà la meglio? La Cremonese ha ottenuto quattro pareggi contro la Juventus in Serie A TIM, tutti in gare casalinghe. In 14 sfide i grigiorossi non hanno mai battuto i bianconeri perdendo 10 volte. La Cremonese non ha ancora vinto una partita in questo campionato: le ultime tre squadre senza successi dopo 15 partite di Serie A TIM sono arrivate ultime a fine campionato (Verona 2015/16, Benevento 2017/18 e Chievo 2018/19). La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime sei partite di campionato e non riesce a ottenere sette successi senza gol subiti di fila da marzo 2018 (nove con Massimiliano Allegri in panchina).



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Nonostante la sconfitta nell'ultima partita prima della sosta contro il Milan, la squadra di Vincenzo Italiano sembra avere svoltato, con prestazioni e risultati in linea con le aspettative. Al rientro la Fiorentina trova il Monza di Palladino al Franchi: riusciranno a conquistare i 3 punti? Il Monza ha perso cinque trasferte in questo campionato (1V, 1N), solo lo Spezia (sette) conta più sconfitte esterne nella Serie A TIM 2022/23. La Fiorentina è una delle uniche due squadre, con la Juventus, a non aver ancora subito un gol da fuori area in questo campionato, mentre il Monza è una delle uniche tre, con Inter e Juventus, ad aver segnato due gol da fuori area su punizione diretta. Il 22% delle reti della Fiorentina in questo campionato (4/18) è arrivato nei primi 15 minuti di gioco, percentuale record nella Serie A TIM in corso – dall’altra parte il Monza ha segnato un solo gol nel primo quarto d’ora di gioco, solo Atalanta e Lecce hanno fatto peggio (zero).



In studio nella DAZN Square: Marco Cattaneo, Andrea Barzagli, Dario Marcolin, Stefano Borghi

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Inter-Napoli (Gabriele Giustiniani), Udinese-Empoli (Luca Farina)



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Alessio De Giuseppe

Dopo più di un mese di sosta per i Mondiali, si rientra con il botto con il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Incrocio fondamentale in ottica Scudetto: una vittoria dei nerazzurri riaprirebbe i giochi, mentre la squadra di Spalletti, in caso di successo, si proietterebbe come favorita numero 1 al titolo. Come finirà? L’Inter ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di Serie A TIM contro il Napoli, dopo che aveva ottenuto due successi nelle precedenti sette al Meazza (3N, 2P). Il Napoli ha vinto le ultime 11 partite di Serie A TIM, l’ultima squadra a fare meglio nel massimo campionato è stata la Juventus tra il dicembre 2017 e il marzo 2018 (12 successi consecutivi). Da una parte l’Inter è la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sei), dall’altra nessuna ne ha segnate più del Napoli nel quarto d’ora finale di gara (10).



Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Sergio Floccari

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Udinese ed Empoli rientrano dopo la sosta con un'ottima posizione in classifica. La partita alla Dacia Arena potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Chi avrà la meglio? Bilancio in equilibrio nelle ultime nove partite di Serie A TIM tra Udinese ed Empoli, con quattro vittorie per parte e un pareggio; nello scorso campionato i toscani hanno vinto la gara d’andata al Castellani, mentre i friulani hanno ottenuto il successo al ritorno alla Dacia Arena. L’Empoli ha vinto l’ultimo match di campionato (2-0) contro la Cremonese; i toscani non registrano due successi di fila in Serie A TIM dal dicembre 2021 (la prima di quelle due vittorie arrivò contro l’Udinese). L’ultima volta in cui gli azzurri hanno tenuto, invece, la porta inviolata in due gare consecutive nel torneo risale al gennaio 2017 (tre in quel caso con Giovanni Martusciello alla guida). Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto all’Udinese in questo campionato (uno, come Juventus, Lazio e Napoli), l’Empoli segue a quota due.

