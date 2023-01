Ministro Urso convoca vertici DAZN per chiarezza sui problemi durante Inter - Napoli

Ancora disservizi, ancora proteste. C'è un nuovo caso DAZN relativo alla trasmissione in diretta delle partite della Serie A di calcio, in particolare di Inter-Napoli di ieri sera, e puntuale arriva la convocazione dell'azienda da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Martedì 10 si occuperà della questione, e all'incontro con i rappresentanti della Ott che detiene l'esclusiva della serie A parteciperanno anche il suo collega titolare dello Sport, Andrea Abodi, e «i vertici della serie A», come ha chiarito lo stesso Urso, al quale compete la delega al digitale.

«A tutela dei consumatori, ho convocato per il 10 gennaio al ministero i vertici della società Dazn, con il Ministro dello sport, Andrea Abodi e i vertici della Serie A. Il perpetuarsi del disservizio - precisa Urso, riferendosi ai casi precedenti - impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere» e sugli «investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti».

L'ad della Lega di serie A ha inviato stamattina lettera formale all'Ott, evidenziando la propria dura presa di posizione sul mancato rispetto degli obblighi contrattuali, e ne ha poi informato i 20 club del massimo campionato riuniti in assemblea. Protestano anche le associazioni dei consumatori, alcune delle quali chiedono di essere presenti al tavolo del ministero.

Dazn è finita di nuovo al centro delle critiche dopo che nella prima giornata di questo campionato il black out di diverse partite spinsero l'AgCom a chiedere indennizzi, l'Ott a scusarsi, la Lega di serie A a tuonare, fino all'intervento conclusivo col cosiddetto 'lodo Vezzali 'sui rimborsi. Questa volta le difficoltà di visione hanno riguardato Inter-Napoli, big match della 16/a giornata. In attesa delle spiegazioni tecniche e dell'appuntamento da Urso, il Codacons sottolinea «l'ennesimo disservizio tecnico» e da qui la decisione di «presentare un nuovo esposto all'AgCom», ovvero all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.