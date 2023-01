DAZN Serie B 2022/23 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti (14 - 15 - 16 Gennaio)

La 20a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 di sabato puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 20a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

SABATO 14 GENNAIO 2023

ore 13:45 Serie B 20a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Stefan Schwoch

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT



ore 14:00 Serie B 20a Giornata: Bari vs Parma (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Menù del sabato pomeriggio che propone un "gustoso" Bari-Parma in scena al San Nicola. La sfida potrebbe contare parecchio a fine stagione in ottica playoff: chi avrà la meglio?



ore 14:00 Serie B 20a Giornata: Cagliari vs Como (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Appuntamento all'Unipol Domus dove il Cagliari di Claudio Ranieri ospita il Como in questo pomeriggio di Serie B. Partita d'andata terminata 1-1, grazie alla rete nel finale di Pereiro: come finirà il match di ritorno?



ore 14:00 Serie B 20a Giornata: Perugia vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il Perugia, in cerca di punti per risalire la classifica, attende il Palermo in questa giornata al Renato Curi. Come finirà?



ore 14:00 Serie B 20a Giornata: Pisa vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

La partita d'andata al Tombolato finì in modo rocambolesco, con 4-3 spettacolare in favore dei padroni di casa. Il Pisa cerca il riscatto all'Arena Garibaldi: riusciranno ad ottenere i 3 punti?



ore 14:00 Serie B 20a Giornata: Reggina vs Spal (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Due Campioni del Mondo a confronto: Inzaghi e De Rossi si sfidano per la prima volta da allenatori. All'Oreste Granillo la Reggina ha intenzione di far valere il fattore campo contro la SPAL: chi avrà la meglio?



ore 16:15 Serie B 20a Giornata: Frosinone vs Modena (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Il Frosinone riparte dopo la convincente vittoria contro la Ternana prima della sosta. Al Benito Stirpe arriva il Modena di Attilio Tesser: chi vincerà?

DOMENICA 15 GENNAIO 2023

ore 14:00 Serie B 20a Giornata: Sudtirol vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Rìcky Buscaglia

Südtirol e Brescia hanno chiuso entrambe il 2022 senza vittoria. La prima partita del 2023 rappresenta un'ottima occasione per partire con il piede giusto: chi otterrà i 3 punti al Druso?



ore 16:15 Serie B 20a Giornata: Cosenza vs Benevento (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata al Vigorito, il Cosenza cerca il bis anche nel primo match dopo la sosta. Riusciranno a superare il Benevento di Cannavaro?



ore 16:15 Serie B 20a Giornata: Ternana vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Ternana e Ascoli ripartono nel 2023 con una buona posizione in classifica, in piena corsa per i playoff. Chi avrà la meglio in questa sfida al Liberati?

LUNEDI 16 GENNAIO 2023

ore 18:45 Serie B 20a Giornata: Genoa vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Sergio Floccari

Il posticipo al Ferraris tra Genoa e Venezia chiude la ventesima giornata di Serie B. Chi otterrà i 3 punti?

