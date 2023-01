Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 18a Giornata: Napoli - Juventus secondo miglior risultato stagionale

La 18esima giornata della Serie A 2022/23 in onda su DAZN, raggiunge i 5,7 milioni di ascolto complessivo (5.779.504). Il dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 6 milioni (6.005.983) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche la puntata di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

La partita più vista del turno è l'anticipo del venerdì con il big match Napoli-Juventus, raccontato da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, che ha sfiorato 1,9 milioni di individui e così diventa il secondo miglior risultato della stagione dopo Juventus-Inter del 6/11/22; Lecce-Milan, andato in onda sabato alle 18 con la voce di Stefano Borghi ed Emanuele Giaccherini raggiunge quota 1 milione e Roma-Fiorentina con al microfono Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi ha superato i 900.000 ascoltatori.

Il prossimo turno ospiterà due incontri tra le top 7 del campionato: domenica 22 alle 20.45 Juventus-Atalanta, mentre martedì 24 la giornata si chiuderà con Lazio-Milan.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel); rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione di DAZN gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic e escludono i tv nelle seconde case

Venerdì 13/01/23 20:46 – 22:39* NAPOLI – JUVENTUS 1.889.670** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14/01/23 15:00 – 16:56* CREMONESE – MONZA 230.520** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14/01/23 18:00 – 19:54* LECCE – MILAN 1.050.799** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14/01/23 20:45 – 22:38* INTER – VERONA 550.364**

Domenica 15/01/23 12:30 – 14:23* SASSUOLO – LAZIO 364.569**

Domenica 15/01/23 15:01 – 16:56* TORINO – SPEZIA 113.804** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15/01/23 15:02 – 16:58* UDINESE – BOLOGNA 96.438** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15/01/23 15:01 – 16:58* ZONA GOL 226.479** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15/01/23 18:01 – 19:51* ATALANTA – SALERNITANA 376.822** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15/01/23 20:45 – 22:37* ROMA – FIORENTINA 921.384** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 16/01/23 20:45 – 22:46* EMPOLI – SAMPDORIA 182.134**

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine)

** Comprensivo di tutte le tipologie di device