DAZN Serie B 2022/23 21a Giornata, Palinsesto Telecronisti (20 - 21 - 22 Gennaio)

La 21a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 di sabato puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 21a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 20 GENNAIO 2023

ore 20:30 Serie B 21a Giornata: Palermo vs Bari (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Stefan Schwoch

La ventunesima giornata di Serie B comincia allo stadio 'Renzo Barbera' con un caldissimo anticipo del venerdì sera fra due delle piazze più appassionate del sud Italia. Il Palermo di Corini ospita infatti il Bari di Mignani, nella sfida fra neopromosse dalla Serie C e fra aspiranti capocannonieri del campionato: da una parte Matteo Brunori, dall'altra parte Walid Cheddira. All'andata proprio quest'ultimo segnò la rete dell'1-1 finale, dopo il vantaggio momentaneo rosanero siglato da Valente. Come andrà invece il match di ritorno?

SABATO 21 GENNAIO 2023

ore 13:45 Serie B 21a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT



Telecronaca: Edoardo Testoni

Allo stadio 'Vigorito', due ex campioni del mondo di Berlino 2006 tornano a incrociarsi, questa volta a bordocampo. Fabio Cannavaro sta cercando di garantire al Benevento una salvezza il più possibile tranquilla, mentre la cura Gilardino ha portato benefici evidenti al Genoa, che ha recuperato prepotentemente terreno nelle zone alte della classifica da che la società ligure ha promosso l'ex attaccante di Parma, Fiorentina e Milan tra le altre come capo allenatore, dopo la breve esperienza con la Primavera rossoblu. Il duello, a distanza di diversi anni, si rinnova: riuscirà Cannavaro a ingabbiare Gilardino?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Il Como torna allo stadio Sinigaglia dopo quasi un mese dall'ultima partita in casa, vinta 2-0 contro il Cittadella nel giorno di Santo Stefano. Quest'oggi sulle rive lariane arriva il Pisa di D'Angelo, prepotentemente risalito in classifica dopo un avvio di stagione deludente sotto la gestione Maran. All'andata i toscani pareggiarono 2-2 a un soffio dal 90° grazie a un gol di Torregrossa, che insieme a Gliozzi sta formando un tandem d'attacco difficile da arginare per le avversarie. Riuscirà il Como a inanellare per la prima volta in stagione due vittorie consecutive in casa, oppure sarà il Pisa a prevalere?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il Modena torna a giocare al Braglia dopo oltre un mese dall'ultima gara, risalente al 18 dicembre contro il Benevento. In mezzo, le trasferte in Sudtirolo e a Frosinone, avversarie di alta classifica. Oggi invece a far visita agli emiliani c'è il Cosenza, che in trasferta non raccoglie punti da fine novembre e ha urgenza di scalare la classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione.



Telecronaca: Alberto Santi

Svoltata la boa del girone d'andata, il Parma rimane in agguato per qualificarsi ai playoff. La squadra di Pecchia è reduce dalla trasferta contro una diretta antagonista come il Bari e oggi fa ritorno al 'Tardini' con l'obiettivo di conquistare tutti e 3 i punti in palio. A contenderli ai crociati c'è il Perugia, che dopo un inizio di stagione molto complicato sta provando a riprendere quota in classifica, con l'obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Al 'Granillo' di Reggio Calabria, la Reggina di Filippo Inzaghi si prepara alla sfida contro la Ternana. Una sfida da parte alta della classifica, sebbene gli umbri siano leggermente calati rispetto alle primissime giornate. Anche per questo motivo, a Terni, si è deciso già da inizio dicembre di cambiare la guida tecnica, con l'avvicendamento fra Lucarelli e Andreazzoli. La formazione amaranto parte con i favori del pronostico, ma da non sottovalutare l'ambizione dei rossoverdi.



Telecronaca: Giorgio Basile

Sono passati 3 mesi dall'ultima vittoria tra le mura amiche del 'Mazza' di Ferrara per la SPAL. Era il 22 ottobre quando gli estensi superarono con un perentorio 5-0 il Cosenza; da lì in poi, in cinque partite interne, un solo punto ottenuto. La squadra di De Rossi vuole dunque sbloccarsi davanti ai propri tifosi, ma non sarà affatto facile contro l'Ascoli di Bucchi. All'andata finì 1-1, con Maistro e Gondo a segno.



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Pierluigi Penzo il Venezia è chiamato alla conquista di punti importante per la risalita della classifica, ma di fronte c'è un Südtirol che è la vera rivelazione del campionato. All'andata il match fu deciso da Cuisance nei minuti finali di gara e gli arancioneroverdi uscirono dal Druso con tre punti d'oro.



Telecronaca: Federico Zanon

Il sabato di Serie B si conclude al 'Tombolato', casa del Cittadella. La formazione veneta ha faticato molto nell'ultimo periodo e oggi ospita un cliente scomodo come il Cagliari di Claudio Ranieri. Si tratta della prima trasferta dopo il ritorno a Cagliari per l'allenatore romano, che vuole riportare il Cagliari in piena corsa per la promozione. All'andata finì 2-1 per i rossoblù; come finirà il match di ritorno?

DOMENICA 22 GENNAIO 2023

ore 16:15 Serie B 21a Giornata: Brescia vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

La ventunesima giornata di Serie B si chiude al 'Rigamonti' di Brescia, dove le Rondinelle ospitano la prima della classe: il Frosinone di Fabio Grosso. I lombardi stanno provando a riacciuffare il treno playoff e per questo motivo, da un mese a questa parte, la guida tecnica è stata affidata ad Aglietti. Per quanto riguarda i ciociari, l'obiettivo è naturalmente replicare il risultato dell'andata: una vittoria (finì 3-0).

