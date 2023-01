DAZN Serie B 2022/23 22a Giornata, Palinsesto Telecronisti (27 - 28 - 29 Gennaio)

La 22a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

DAZN SERIE B DIRETTA - 22a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 27 GENNAIO 2023

ore 20:30 Serie B 22a Giornata: Cagliari vs Spal (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Stefan Schwoch

L'anticipo della ventiduesima giornata di Serie B ha luogo alla Unipol Domus, dove il Cagliari di Claudio Ranieri vuole continuare a fare punti per ritornare pienamente in corsa per i playoff. A far visita ai rossoblù, la SPAL di Daniele De Rossi. Esattamente 5 mesi fa, il 27 agosto scorso, si giocò il match d'andata a Ferrara, dove si imposero i padroni di casa grazie al gol-partita di La Mantia. Sulla panchina estense sedeva Venturato, su quella cagliaritana Liverani, dunque è cambiato quasi tutto: chi vincerà nel Friday night sardo?

SABATO 28 GENNAIO 2023

ore 13:45 Serie B 22a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT



Telecronaca: Giorgio Basile

Allo stadio Del Duca, l'Ascoli padrone di casa ospita il Palermo. I rosanero vorrebbero vendicare la cocente sconfitta maturata all'andata, quando al 'Barbera' decise una tripletta di Cedric Gondo, rendendo vane le marcature dei rosanero Brunori e Segre. Come finirà oggi?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Lo stadio 'San Nicola' riabbraccia il Bari, a due settimane di distanza dall'ultima sfida interna contro il Parma. La squadra di Michele Mignani vuole raccogliere 3 punti oggi contro una squadra che attualmente stanzia nella parte bassa della classifica. Tuttavia, il Perugia di Fabrizio Castori sta provando a risollevarsi dopo un avvio shock di stagione. All'andata, al 'Curi', finì 3-1 per i pugliesi.



Telecronaca: Marco Calabresi

Derby lombardo al 'Rigamonti' di Brescia, con le Rondinelle di Alfredo Aglietti pronte ad affrontare il Como di Moreno Longo. Entrambe le squadre, a inizio stagione, avevano ambizioni da parte alta della classifica. Tuttavia, il girone d'andata non è stato positivo sia per il Brescia che per i lariani, ma c'è ancora tempo per entrambe le formazioni c'è ancora tempo per migliorare sensibilmente la propria classifica. All'andata finì 1-0 per il Brescia; decise una rete di Bertagnoli.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Una rete di Roberto Inglese fece esplodere di gioia il 'Tardini' lo scorso 28 agosto, quando Parma e Cosenza si sfidarono per la prima volta in stagione. A sorridere furono proprio i ducali, di misura, grazie alla rete dell'attaccante ex Chievo. Oggi, a distanza di 5 mesi esatti e nel giorno del compleanno della leggenda Gigi Buffon, emiliani e calabresi tornano ad affrontarsi. Chi avrà la meglio allo stadio San Vito?



Telecronaca: Alberto Santi

Trasferta in Sudtirolo per la Reggina di Filippo Inzaghi, che attraversa l'Italia da sud a nord per far visita al Sudtirol, che nella prima metà di stagione ha dimostrato di non essere la cosidetta 'Cenerentola' della cadetteria, tutt'altro. La squadra di Bisoli si è rivelata essere una ostica avversaria da affrontare, nonostante all'andata la partita finì 4-0 in favore degli amaranto. Per il match di ritorno, si prospetta più equilibrio.



Telecronaca: Tommaso Turci

La settima partita di Aurelio Andreazzoli sulla panchina della Ternana vede i rossoverdi ospitare il Modena. Gli emiliani arrivano in Umbria con la forza della vittoria conquistata all'andata per 4-1 e l'entusiasmo di una classifica che non preclude ancora la possibilità di salire sul carro delle serie candidate ai playoff. Stesso discorso per gli umbri, che hanno voluto cambiare guida tecnica proprio con l'obiettivo di fare il massimo per conquistare la massima categoria. Come finirà allo stadio 'Liberati'?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Derby veneto allo stadio 'Penzo', casa del Venezia. Gli arancioneroverdi si preparano ad affrontare il Cittadella, determinato a uscire da un periodo decisamente difficile. Nel match d'andata ad Antonucci rispose Cuisance, fissando il risultato sull'1-1. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Edoardo Testoni

A 'Marassi' va in scena il big match della ventiduesima giornata di Serie B, perché a Genova è sbarcato il Pisa di Valerio D'Angelo. Si sfidano dunque due formazioni che mirano con convinzione ai playoff: da una parte il Grifone, che con Gilardino alla guida sembra aver cambiato marcia; dall'altra il Pisa, alla seconda trasferta consecutiva dopo quella di Como. All'andata, esattamente 5 mesi fa, decise una rete di Ekuban in favore dei rossoblù. Il match di ritorno è un vero e proprio scontro diretto: come finirà?

DOMENICA 29 GENNAIO 2023

ore 16:15 Serie B 22a Giornata: Frosinone vs Benevento (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

posticipo della ventiduesima giornata di Serie B si gioca al 'Matusa', dove la squadra di Grosso padrona di casa ospita il Benevento di Fabio Cannavaro. Ennesima sfida ravvicinata a bordocampo fra due campioni del mondo 2006, che stanno vivendo stagioni quasi opposte per rendimento. Da una parte i laziali, chiamati a difendere ancora una volta il primato in classifica; dall'altra i campani, che devono ancora guadagnarsi la salvezza e fare più punti possibile. Perché no, anche sul campo della prima della classe... All'andata, peraltro, vinsero proprio gli stregoni per 2-1 grazie alla doppietta di Forte.

