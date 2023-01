DAZN, Serie A 2022/23 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (27 - 28 - 29 - 30 Gennaio 2023)

DAZN presenta i nuovi piani per il 2023 che consentono a tutti i tifosi di personalizzare la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand, disponibili sulla piattaforma di streaming.

DAZN offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START.

Piano DAZN STANDARD - A partire da 29.99 € al mese, il piano STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano STANDARD permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato.

Piano DAZN PLUS - A partire da 44.99 € al mese, il piano PLUS consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell'abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Il piano PLUS permette di registrare fino a un massimo di sette dispositivi all'App DAZN e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione. Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Come faccio a cambiare piano da DAZN STANDARD a DAZN PLUS?

Puoi aderire in autonomia al piano DAZN PLUS accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito DAZN.com. Se invece hai un account Apple o Google, potrai cambiare piano all'interno dello store digitale di Apple o Google. All’offerta DAZN PLUS si applicheranno le nuove condizioni di utilizzo.

Piano DAZN START - DAZN START è il nuovo pacchetto di contenuti disponibile a 12.99 € al mese su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale. Col piano DAZN START puoi registrare fino a quattro dispositivi. Puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

Valore e qualità per i clienti DAZN - Da sempre l’ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescenti di tifosi, per farlo DAZN lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia. Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport possono trovare anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

L’offerta sportiva di DAZN - L’offerta editoriale completa di DAZN include tutta la Serie A TIM, di cui 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta l'Europa League e il meglio della Conference League e competizioni internazionali come la FA CUP e Carabao Cup (coppe di Lega inglesi).

Senza dimenticare la Serie C e il basket italiano ed europeo tramite Eleven Sports, Copa Sudamericana, MLS, Serie A Femminile, Campionato Primavera, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD, gli imperdibili incontri della UFC e della Boxe, i programmi di approfondimento Sunday Night Square e SuperTele e i contenuti on demand presenti in app.

Agli eventi live si aggiunge il sempre più ricco catalogo di contenuti originali DAZN, con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app come “Il Ragazzo Gioca Bene”, dedicato alla storia di Francesco Flachi e “W Sabatini – Salvezza 7 per cento”, sull’impresa della Salernitana. Nuovi episodi dei format “Day Off”, “Culture” e “1vs1” che continueranno a raccontare i grandi protagonisti del calcio da una prospettiva unica e inedita, e ancora, “FEDI” che porterà gli spettatori a scoprire la passione per il calcio degli italiani attraverso il racconto delle città e “My Skills feat Cronache di Spogliatoio”, per chi vorrà scoprire tutti i segreti tecnici dietro le azioni di gioco dei grandi campioni di calcio. Infine, quest’estate ci sarà anche l’occasione per i tifosi di entrare nel vivo nei ritiri delle squadre di calcio e scoprire la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A TIM.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com.

Accordo Sky-DAZN. Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile su Sky Q, e per gli abbonati Sky c’è la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. DAZN offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta DAZN anche attraverso il canale ZONA DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it

DAZN SERIE A DIRETTA - 20a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 27 GENNAIO 2023

ore 18:30 Serie A 20a Giornata: Bologna vs Spezia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Pre (dalle 18:00) e post partita dallo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna: Alessandro Iori

Obiettivo comune per il Bologna e lo Spezia è restare lontani dalla zona pericolosa della classifica. Al Dall'Ara si prospetta una sfida equilibrata: chi riuscirà ad ottenere i 3 punti? Il Bologna è imbattuto in cinque sfide di Serie A TIM contro lo Spezia (3V, 2N), segnando 11 gol contro i liguri (2.2 di media a match). Nonostante lo Spezia abbia segnato esattamente un gol in ciascuna delle due trasferte contro il Bologna in Serie A TIM, ha perso in entrambe le gare al Dall’Ara (4-1 il 18 aprile 2021 e 2-1 il 21 febbraio 2022). Dopo il pareggio nell'ultimo turno contro la Cremonese, il Bologna potrebbe impattare due gare consecutive di Serie A TIM per la prima volta dallo scorso settembre, quando la seconda arrivò proprio contro lo Spezia. Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sei partite di Serie A TIM disputate di venerdì (3V, 1N, 2P): gli emiliani non restano a secco in una gara di campionato in questo giorno della settimana dal febbraio 2016, quando pareggiarono 0-0 contro la Juventus al Dall'Ara. Lo Spezia ha perso tutte le cinque partite di Serie A TIM disputate di venerdì, subendo una media di 3 gol a partita (15 totali): quella ligure è la squadra che ha disputato più spesso una gara nel massimo campionato in questo giorno della settimana trovando sempre la sconfitta. Dopo aver vinto le ultime due trasferte di campionato, contro Hellas Verona e Torino, lo Spezia potrebbe arrivare a tre successi esterni consecutivi per la seconda volta nella competizione (tre con Thiago Motta tra dicembre 2021 e gennaio 2022). Lo Spezia è la squadra con cui Thiago Motta ha registrato più presenze da allenatore in Serie A TIM: 38 panchine per lui nella stagione 2021/2022, con un totale di 10 successi, sei pareggi e 22 sconfitte. Solamente Mario Pasalic (sei) ha realizzato più gol contro lo Spezia in Serie A TIM rispetto a Marko Arnautovic (cinque reti in tre sfide): l'attaccante austriaco, in dubbio per questo match, ha realizzato il 46% delle reti del Bologna contro la squadra ligure nella competizione (5/11). Emmanuel Gyasi (11) è a una sola rete di distanza dal raggiungere Kwadwo Asamoah (12) come quarto miglior marcatore ghanese nella storia della Serie A TIM - tuttavia ha segnato un solo gol in 17 presenze in questo campionato e non trova la rete in trasferta dal 14 maggio 2022, contro l'Udinese. Lo Spezia dovrà fare a meno di MBala Nzola, fuori per infortunio: l'attaccante ha finora segnato il 53% delle reti liguri in campionato (9/17), la percentuale più alta per un qualsiasi giocatore nella Serie A TIM in corso (seguito da Arnautovic, con il 33%).



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre e post partita dallo stadio "Ettore Giardiniero" di Lecce: Edoardo Testoni

Appuntamento al Via del Mare per la sfida tra il Lecce di Baroni e la Salernitana di Nicola. Nella gara d'andata i salentini riuscirono ad imporsi all'Arechi grazie alle reti di Ceesay e Strefezza: come finirà questa volta? Il Lecce ha vinto 2-1 l’unico precedente in Serie A TIM contro la Salernitana lo scorso 16 settembre, gol di Assan Ceesay, autorete di Joan González e gol vittoria di Gabriel Strefezza. Le squadre pugliesi hanno vinto due delle ultime tre sfide contro quelle campane in Serie A TIM (entrambi successi per il Lecce, contro Napoli e Salernitana - 1N), tanti successi quanti quelli che avevano ottenuto nelle precedenti 19. Dopo aver perso le prime tre partite di Serie A TIM giocate di venerdì, tra il 1994 e il 2020, il Lecce è rimasto imbattuto nelle due più recenti: 2-1 proprio contro la Salernitana e 1-1 contro l'Udinese, entrambe nel girone d'andata di questo campionato. Il Lecce non tiene la porta inviolata da 17 incontri al Via Del Mare in Serie A TIM, la striscia interna più lunga per i pugliesi nella competizione: l'ultimo clean sheet risale al 2 febbraio 2020, grazie al 4-0 contro il Torino. La Salernitana ha perso le ultime tre partite esterne di campionato e dal suo ritorno nella massima serie, solo una volta ha registrato una striscia più lunga di sconfitte: le prime quattro del 2021/22, sotto Fabrizio Castori. Da una parte la Salernitana è la squadra che ha subito più gol nel primo quarto d'ora di partita in questo campionato (sette), dall'altra nessuna ne ha segnati meno del Lecce nello stesso periodo di gioco (uno). Se da una parte la Salernitana è la squadra che ha subito più gol su azione nel campionato in corso (29), dall'altra il Lecce è quella che ha incassato in percentuale più reti da palla inattiva (45% - 10/22). Nelle ultime 10 presenze di campionato Gabriel Strefezza ha realizzato una sola rete, dopo aver segnato quattro gol nelle precedenti cinque (incluso quello della vittoria nel 2-1 della sfida d'andata contro la Salernitana). Dalla sua prima stagione in Italia nel 2018/19, Krzysztof Piatek ha segnato cinque reti in tre sfide tra tutte le competizioni contro il Lecce (incluso un poker in Coppa Italia l'11 agosto 2018) - solo contro l'Atalanta ha segnato più gol nel periodo (sei in sei incontri). Antonio Candreva potrebbe giocare la sua 452ª partita di Serie A TIM, eguagliando così Roberto Baggio come 35º giocatore più presente nella storia della competizione - l'esterno della Salernitana ha segnato una rete nel torneo contro il Lecce, quando vestiva la maglia dell'Inter nell'agosto 2019.

SABATO 28 GENNAIO 2023

ore 15:00 Serie A 20a Giornata: Empoli vs Torino (diretta esclusiva)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Sergio Floccari

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Pre (dalle 14:30) e post partita dallo stadio "Carlo Castellani" di Empoli: Fabio Donolato

Al 'Castellani' si gioca per la ventesima giornata di campionato: a sfidare l'Empoli di Paolo Zanetti arriva il Torino di Ivan Juric. Match dunque di metà classifica, che si pronostica all'insegna dell'equilibrio. La partita d'andata, giocatasi lo scorso 9 ottobre, terminò 1-1 con protagonisti Mattia Destro - autore di uno splendido gol in rovesciata - e Sasa Lukic, che allo scadere ha permesso ai granata di conquistare un punto. Chi avrà la meglio oggi fra i toscani e i piemontesi? Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A TIM: 10 su 21, completano sette vittorie degli azzurri (contro nessun’altra formazione ne ha ottenute di più) e quattro successi granata. Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro l’Empoli in Serie A TIM (2V, 4N): l’unico successo dei toscani nel periodo risale al 19 maggio 2019 (4-1 al Castellani). L’Empoli ha perso solo uno dei 10 match casalinghi contro il Torino in Serie A TIM (3V, 6N), tuttavia la sconfitta è arrivata nella sfida più recente al Castellani: 1-3 lo scorso 1° maggio. L'Empoli ha vinto le ultime due partite di Serie A TIM senza subire gol: non arriva a tre successi di fila nella competizione da maggio 2019 (con Andreazzoli), a tre clean sheet di fila da gennaio 2017 (con Martusciello) e a tre vittorie con la porta inviolata da dicembre 2015 (con Giampaolo). L'Empoli ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A TIM tenendo la porta inviolata: non regista più successi di fila in casa dal febbraio 2007 (cinque, i primi quattro senza subire alcun gol). Dopo il successo per 1-0 contro la Fiorentina, il Torino potrebbe tenere la porta inviolata in due partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta dall'aprile 2022 - risalgono invece al settembre 2021 le ultime due vittorie in fila senza subire alcun gol. Tommaso Baldanzi è uno dei due giocatori nella storia dell'Empoli ad aver segnato almeno quattro gol in Serie A TIM prima di aver compiuto 20 anni, al pari di Nicola Pozzi nel 2005/06 - nessuno è riuscito ad arrivare a cinque da Under 20 con il club. Francesco Caputo (17) è solamente a una rete di distanza dal raggiungere Antonio Di Natale (18 reti) come quinto miglior marcatore nella storia dell'Empoli in Serie A TIM - solo contro Bologna e SPAL (cinque) ha rifilato più gol che al Torino (quattro) nel massimo torneo. Le prime 21 presenze di Samuele Ricci in Serie A TIM sono arrivate con la maglia dell'Empoli, con cui ha realizzato la sua unica rete nel massimo campionato - quel centro è arrivato proprio al Castellani, nel settembre 2021 contro il Bologna. Antonio Sanabria ha realizzato il suo primo gol in Serie A TIM esattamente il 28 gennaio e proprio contro l'Empoli al Castellani, nel 2019 quando giocava al Genoa - a quattro anni esatti da quel match, quello resta il suo unico centro contro i toscani (due gare a secco con la maglia del Torino).



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Alessio Fontana

Pre (dalle 17:30) e post partita dallo stadio "Giovanni Zini" di Cremona: Federica Zille e Dario Marcolin

Trasferta entro i confini lombardi per l'Inter di Inzaghi, protagonista nel tardo pomeriggio allo stadio 'Zini' di Cremona, casa della Cremonese che per la prima volta gioca davanti al suo pubblico sotto la gestione Ballardini. Il tecnico 59enne crede ancora nella salvezza per i grigiorossi, ma per rendere possibile l'impresa sarà fondamentale conquistare punti in casa. I neroazzurri rappresentano un avversario difficile da affrontare, come conferma il match giocatosi all'andata (finì 3-1 a San Siro lo scorso 30 agosto). Riuscirà l'Inter a piegare anche questa volta la Cremonese? L’Inter è la squadra che ha vinto più partite contro la Cremonese in Serie A TIM: 12 successi in 15 sfide, completano due pareggi e una vittoria grigiorossa (risalente al 10 maggio 1992 per 2-0 fuori casa). Dopo un pareggio nel primo confronto in casa dei grigiorossi in Serie A TIM (0-0 il 30 marzo 1930), l’Inter ha vinto tutte le successive sei trasferte contro la Cremonese nel massimo campionato – l’ultimo confronto tra le due formazioni allo Zini nel torneo risale al 6 aprile 1996 (2-4 per la formazione dell’allora tecnico Roy Hodgson). La Cremonese è diventata la seconda squadra dal ritorno della Serie A TIM a 20 squadre (2004/05) a non aver vinto nessuna partita nel girone d'andata (dopo il Verona 2015/16) - solo una neopromossa nella storia della competizione non ha trovato alcun successo nelle prime 20 gare stagionali, l'Ancona nel 2003/04. Dopo la sconfitta per 0-1 contro l'Empoli nell'ultimo turno, l'Inter potrebbe restare a secco di reti in due gare consecutive di Serie A TIM per la prima volta dal febbraio 2022 (contro Sassuolo e Genoa). L'Inter di Simone Inzaghi subisce gol da 13 trasferte consecutive di Serie A TIM: per i nerazzurri si tratta della striscia più lunga senza clean sheet fuori casa nella competizione dal 1988 (18 sotto la guida di Giovanni Trapattoni). Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco per quel che riguarda i primi 30 minuti di partita nella Serie A TIM 2022/23 (13 reti per l'Inter) e la peggior difesa considerando gli stessi parziali di gara (13 subite per la Cremonese). L'Inter ha perso sei partite in un girone d'andata di Serie A TIM per la prima volta dal 2016/17 (tra Frank de Boer, Stefano Vecchi e Stefano Pioli) - anche per Simone Inzaghi è una novità, in quanto non aveva mai perso più di cinque gare delle prime 19 da quando allena nella competizione (escludendo la stagione da subentrato nel 2015/16). Cyriel Dessers ha messo lo zampino nel 75% delle reti della Cremonese allo Zini in questa Serie A TIM (due reti e un assist delle quattro marcature del club in casa) - nella sfida d'andata contro l'Inter, l'attaccante ha tentato tre conclusioni, di cui due nello specchio, senza però trovare la rete. Per la prima volta in carriera, Romelu Lukaku è arrivato a gennaio realizzando una sola rete in campionato - il belga non segna da sei presenze di Serie A TIM, la sua striscia peggiore nella massima serie italiana. Lautaro Martínez ha preso parte a 11 reti nelle ultime nove sfide di Serie A TIM contro avversarie neopromosse, grazie a nove gol e due assist - tra le marcature è inclusa anche quella contro la Cremonese nella sfida d'andata, lo scorso 30 agosto.



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Pre (dalle 20:00) e post partita in "Tutti Bravi Sul Divano" con Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

L'Atalanta torna a giocare al Gewiss Stadium a due settimane di distanza dallo straordinario 8-2 col quale ha schiantato la Salernitana. La squadra di Gasperini vuole continuare a ottenere risultati positivi in casa e per farlo oggi dovrà battere l'agguerrita Sampdoria di Stankovic, affamata di punti salvezza. All'andata, a 'Marassi', Toloi e Lookman decisero la partita in favore degli orobici. Come finirà oggi? Per scoprirlo, non perderti la Serie A TIM su DAZN! Telecronaca di Dario Mastroianni, con Massimo Gobbi al commento tecnico. Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo. Linguaggio da spogliatoio ricco di aneddoti nello show della partita delle 20:45 del sabato, con a seguire il “Players Only”: Marco Parolo, in veste di capitano, guiderà i suoi compagni nel racconto dell’intera giornata di campionato tra approfondimenti e pronostici. L’Atalanta ha vinto le ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A TIM (già sua striscia record contro i blucerchiati nel torneo), con un punteggio totale nel periodo di 11-1. L’Atalanta ha vinto 22 delle 50 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A TIM (17N, 11P), solo contro il Bologna (28) ha ottenuto più successi in gare interne nel torneo. Nessun pareggio nelle ultime nove gare tra Atalanta e Sampdoria in casa della Dea in Serie A TIM: cinque successi nerazzurri (incluso quello per 4-0 il 28 febbraio 2022 nel match più recente) contro quattro vittorie blucerchiate. L'Atalanta ha perso solamente una delle ultime 28 partite di Serie A TIM contro squadre con almeno 25 punti di distanza a inizio giornata (1-2 v Cagliari il 6 febbraio 2022): completano il parziale 21 successi e sei pareggi. Con nove punti in 19 partite, la Sampdoria sta vivendo la sua peggior stagione di Serie A TIM: nell'era dei tre punti a vittoria, solo una delle otto squadre con al massimo nove punti dopo lo stesso numero di gare si è salvata a fine stagione (il Crotone nel 2016/17). L’Atalanta è la squadra che ha realizzato più reti da fuori in questo campionato: otto, tante reti quante quelle messe a segno in generale dalla Sampdoria - i blucerchiati sono invece quelli che hanno segnato meno marcature dall’interno dell’area di rigore (sei). Dall'inizio del 2023, l'Atalanta ha realizzato 15 gol in Serie A TIM, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori 10 campionati europei - la Sampdoria ne ha realizzati solo due nel periodo, record negativo nel campionato italiano. Ademola Lookman è il terzo giocatore africano ad aver superato le 10 reti dopo le prime 19 partite della sua squadra in una singola stagione di Serie A TIM, dopo Samuel Eto'o (12 nel 2010/11) e Victor Osimhen (13 in questa stagione). Luis Muriel non trova il gol al Gewiss Stadium in Serie A TIM dal 27 aprile 2022 (doppietta su rigore v Torino) - la Sampdoria è stata sia la sua squadra per 79 partite di Serie A TIM in cui ha segnato 21 reti, sia il bersaglio di quattro delle sue marcature nelle sei sfide da avversario nella competizione. Fabio Quagliarella è rimasto a secco di gol nelle sue prime 13 presenze del campionato in corso, eguagliando il suo record negativo con l'Ascoli nel 2005/06, quando trovò la rete alla 14ª partita - nell'Atalanta, l'attaccante blucerchiato trova la sua seconda vittima preferita in Serie A TIM (12 gol), alle spalle della sola Fiorentina (14).

DOMENICA 29 GENNAIO 2023

ore 12:30 Serie A 20a Giornata: Milan vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Federico Sala e Maria Pia Beltran

Pre (dalle 12:00) e post partita dalla DAZN Square: Ilaria Alesso, Giampaolo Pazzini, Gigi Di Biagio

Lunch match a San Siro con il Milan che ospita il Sassuolo di Dionisi. All'andata i neroverdi riuscirono a fermare la squadra di Pioli sullo 0-0: ci sarà maggiore spettacolo questa volta? Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Sassuolo in Serie A TIM (1V, 1N) senza subire gol – i rossoneri non hanno mai ottenuto tre clean sheet di fila contro i neroverdi nel massimo campionato. Dopo lo 0-0 dello scorso 30 agosto, Milan e Sassuolo potrebbero pareggiare due sfide consecutive per la prima volta in Serie A TIM. Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Milan in campionato, solo contro Hellas Verona (quattro) e SPAL (tre) i neroverdi hanno una striscia aperta di successi fuori casa più lunga in Serie A. Il Milan di Stefano Pioli non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni (2N, 3P): i rossoneri non restano senza successi per sei di fila dall'aprile 2018, quando in panchina sedeva Gennaro Gattuso. Il Sassuolo ha registrato due pareggi e sei sconfitte nelle ultime otto giornate di campionato: solo una volta è arrivato a nove partite di fila senza vincere in Serie A TIM, tra il dicembre 2017 e il marzo 2018 con Iachini in panchina. Da quando lo allena Alessio Dionisi (2021/22) il Sassuolo ha perso ben 34 punti da situazione di vantaggio in Serie A TIM – tra cui anche nell’ultimo turno con il Monza; in questo periodo hanno fatto peggio nel massimo torneo solo Verona (44) e Bologna (39). Il Milan ha segnato quattro degli ultimi sette gol casalinghi di Serie A TIM nell’ultimo quarto d’ora di gioco – nelle prime 15 reti interne dei rossoneri in questo campionato nessuna era arrivata dal 70’ in poi. Solamente Vlasic (36), ha creato più occasioni per i compagni su azione di Armand Laurentié (35, come Deulofeu), mentre Rafael Leão rimane il giocatore con più dribbling riusciti in questo campionato (32) - Laurentié ne conta 24, meno solo del portoghese, di Parisi, Felipe Anderson e di Kvaratskhelia. Olivier Giroud, autore di una doppietta contro il Sassuolo nel match che ha decretato lo Scudetto rossonero il 22 maggio, non va a bersaglio da cinque presenze di campionato (410 minuti): non è mai arrivato a sei presenze consecutive nella competizione senza andare a referto. Il Milan è sia la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A TIM (10 reti) che la squadra del massimo campionato contro cui ha partecipato a più gol (14, grazie anche ai quattro assist); ben 11 di queste 14 partecipazioni sono però racchiuse tra il 2013/14 e il 2015/16, solamente tre nelle successive 11 sfide di campionato.



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

Pre (dalle 14:30) e post partita dallo stadio "Allinaz" di Torino: Giorgia Rossi, Marco Parolo

La partita d'andata tra Juventus e Monza rappresenta uno dei punti più bassi della gestione Allegri, con i bianconeri sconfitti dopo l'espulsione ingenua di Di Maria. Allo Stadium ora serve il riscatto contro gli uomini di Palladino, intenzionati a rovinare nuovamente i piani della compagine torinese. Come finirà? Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata dello scorso 18 settembre contro i bianconeri, il Monza potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia della Serie A TIM a vincere entrambe le sue prime due sfide contro la Juventus nel massimo campionato, dopo l’Inter nel 1930. La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM, perdendo solo contro il Monza nel periodo. Più nel dettaglio, i bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in entrambi gli ultimi due match contro formazioni provenienti dalla Serie B: è dal periodo tra il febbraio 2016 e il maggio 2017 che i bianconeri non fanno meglio (nove clean sheet di fila in quel caso). La Juventus – una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate – non rimane per tre partite di Serie A TIM consecutive senza vincere da settembre (in quel caso due pareggi e la sconfitta proprio con il Monza). Dal ritorno della Serie A TIM a 20 squadre (2004/05), il Monza è la debuttante assoluta che ha fatto più punti nel girone d’andata del massimo campionato (22) – i brianzoli sono in serie positiva da cinque giornate (2V, 3N), la loro miglior striscia nel massimo torneo. Raffaele Palladino ha un passato da giocatore nella Juventus: tra Serie A TIM e Serie B, 10 reti segnate in 51 presenze tra il 2006/07 e il 2007/08 – da quando è allenatore del Monza, i brianzoli hanno raccolto 21 punti in 13 gare di Serie A TIM (solo sei squadre hanno fatto meglio nel periodo). Il suo primo match è stato proprio quello del successo per 1-0 sui bianconeri, prima storica vittoria dei biancorossi nel massimo torneo. Da quando Palladino allena il Monza, la squadra briazola è seconda per possesso palla medio in Serie A TIM (56% contro il 62% del solo Napoli) e terza per minor numero di tiri subiti (137, meglio hanno fatto solo Fiorentina e Roma nel periodo). La Juventus ha segnato il 40% dei suoi gol in questo campionato su palla inattiva (12 su 30, meno dei soli 14 del Napoli in generale): nessuna formazione conta più reti da fermo in percentuale nel torneo in corso (40% anche la Roma). Il Monza ne ha incassati solo tre da palla inattiva, solo il Napoli (due) ha fatto meglio. Nelle cinque partite di questo campionato con Nicoló Fagioli titolare, la Juventus vanta quattro vittorie e un pareggio, con 2.0 gol fatti a gara di media e 80% di vittorie; nelle 14 senza di lui dal 1’ sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, 1.4 gol segnati di media e 50% di vittorie. Ángel Di María è andato a bersaglio nelle ultime due gare giocate di Serie A TIM contro Napoli e Atalanta: l’argentino non trova il gol in tre presenze di fila nello stesso campionato da aprile 2019, quando vestiva la maglia del PSG. Nessun giocatore dell’attuale rosa del Monza ha mai segnato in Serie A TIM a Torino contro la Juventus; in generale l’unico a vantare almeno due reti ai biaconeri nel massimo torneo è Gianluca Caprari, entrambi con la maglia della Sampdoria e datati 2019.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Pre (dalle 17:30) e post partita dallo stadio "Olimpico" di Roma: Marco Russo e Emanuele Giaccherini

Lo stadio Olimpico di Roma si tinge di biancoceleste in questo tardo pomeriggio domenicale, con la Lazio di Sarri impegnata dinnanzi ai propri tifosi nella ventesima giornata di campionato. Al cospetto di Immobile e compagni, c'è la Fiorentina di Italiano, che vorrebbe migliorare la propria classifica nel girone di ritorno e iniziare a vincere qualche big match contro le squadre che puntano alla zona Europa. All'andata la Lazio dominò a Firenze, vincendo per 4-0. Come finirà oggi? La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58 in 147 match) che segnato più gol (206) nella sua storia in Serie A TIM, completano 42 pareggi e 47 successi viola. La Lazio ha vinto sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM (1P), mantenendo anche la porta inviolata nelle tre più recenti – l’ultima volta che i biancocelesti hanno ottenuto quattro successi di fila contro i viola nel torneo risale al periodo tra il marzo 2014 e il gennaio 2016. La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A TIM e non ha mai ottenuto più successi interni di fila contro i viola nel torneo. La Lazio ha vinto tre partite di fila considerando tutte le competizioni e non registra una striscia più lunga di successi dal periodo tra marzo e aprile 2021, con Simone Inzaghi in panchina. Escludendo la penalizzazione della Juventus, solamente Hellas Verona (-12) e Sampdoria (-11) hanno collezionato in questo campionato una differenza punti peggiore della Fiorentina (meno 9 punti, 23 vs 32) rispetto alla fine del girone d’andata 2021/22. La Fiorentina ha perso nelle ultime due partite di Serie A TIM, senza segnare nemmeno un gol: non colleziona tre ko di fila nel massimo torneo senza andare a bersaglio da maggio 2019 (quattro in quel caso). Sfida tra la squadra che ha crossato finora meno su azione in questo campionato (la Lazio, 127) e quella che sfrutta di più i cross su azione (Fiorentina, 318, di cui 82 riusciti, altro primato nel torneo in corso). La Fiorentina è la vittima preferita in Serie A TIM di Luis Alberto (quattro gol, incluso uno nel match d’andata) e anche la formazione in generale contro cui lo spagnolo ha partecipato a più gol (otto, frutto anche di quattro assist). Pedro ha trovato il gol in entrambe le partite di Serie A TIM giocate all’Olimpico contro la Fiorentina: con la maglia della Roma nel novembre 2020 e con quella della Lazio nell’ottobre 2021; quella viola è infatti l’unica squadra contro cui ha giocato più di una partita casalinga nel massimo torneo andando sempre a segno. Tra gli attaccanti con almeno 1300 minuti giocati in questo campionato, solo Gyasi dello Spezia (5%) ha una peggior percentuale realizzativa di Christian Kouamé (6%, due gol con 33 tiri tentati).



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Sunday Night Square (dalle 20:00) con: Federica Zille, Marco Cattaneo, Andrea Barzagli, Borja Valero, Stefano Borghi

Dopo il perentorio 5-1 alla Juventus di 16 giorni fa, il Napoli riabbraccia il pubblico del 'Maradona' nel posticipo domenicale. A far visita alla capolista c'è la Roma di Mourinho, impegnata nella seconda trasferta consecutiva dopo quella dello scorso fine settimana a La Spezia. I giallorossi, all'andata, persero di misura per 1-0; decisiva fu la rete di Osimhen, bravo a trafiggere Rui Patricio con un violento diagonale. Riuscirà la squadra di Spalletti a ottenere altri 3 punti, oppure i capitolini riusciranno a frenare la corsa della prima della classe? Segui la Serie A TIM su DAZN! Telecronaca di Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico. Presenta il match Sunday Night Square, lo show serale condotto da Marco Cattaneo. Il Napoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro la Roma in campionato (5V, 3N), l’ultimo successo dei giallorossi contro i partenopei in Serie A TIM risale al 2 novembre 2019 (2-1 all’Olimpico). Il Napoli é imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato contro la Roma (2V, 2N) e non ottiene almeno cinque risultati utili consecutivi interni contro i giallorossi in Serie A TIM dal periodo 1989-1995 (sette in quel caso). Escludendo i due anni di Calciopoli, questa è solo la quinta volta nella storia in cui una squadra vince almeno 16 delle prime 19 partite giocate in un campionato di Serie A TIM: il Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, la Juventus 2013/14, l’Inter 2006/07 e la Juventus 1949/50. Considerando tutte le competizioni da inizio 2023, solo il Nantes (cinque su cinque) ha ottenuto più clean sheet della Roma tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei: quattro gare su cinque con la porta inviolata per i giallorossi. Tra i 10 allenatori affrontati almeno quattro volte in Serie A TIM, Luciano Spalletti è quello contro cui José Mourinho ha la peggior percentuale di vittorie (20%): solo un successo in cinque sfide per il portoghese, nella prima sfida del 19 ottobre 2008 (3N, 1P). Sfida tra le due migliori difese nei secondi tempi di questo campionato: solo sette gol subiti da Napoli e Roma nei secondi 45 minuti di gioco finora; tra questi per i giallorossi c’è quello di Osimhen nel match d’andata. Sfida tra le due squadre che hanno incassato meno tiri nello specchio nel campionato in corso (51 il Napoli, 54 la Roma) e tra due delle tre formazioni che hanno subito meno gol da dentro l’area di rigore finora: Napoli 10, Roma 13 (come la Lazio). Victor Osimhen, autore del gol vittoria nel match d’andata, ha già messo a referto 13 reti in 15 match in questa Serie A TIM ed è a una sola rete di distanza dal suo record di marcature in un singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (14 gol in 27 presenze nel 21/22) – solo Haaland (1.32 gol di media a match) ha una media reti a partita migliore del nigeriano (0.87) nei maggiori cinque tornei europei 22/23, tra quelli in doppia cifra. La Roma è la squadra contro cui Piotr Zielinski ha giocato più gare nel massimo campionato senza mai segnare (16) – il polacco non trova la rete nel mese di gennaio in Serie A TIM dal 17 gennaio 2021, visto che nelle ultime nove partite del massimo torneo giocate in questo mese dell’anno non è mai andato a bersaglio. Solamente Ademola Lookman (sei), Jérémie Boga (sei) e Victor Osimhen (cinque) hanno partecipato attivamente a più gol di Paulo Dybala (quattro) e Tammy Abraham (quattro) da inizio 2023 in Serie A TIM – la Roma è, insieme all’Atalanta, una delle due formazioni che vantano almeno due giocatori coinvolti in almeno quattro gol da inizio anno solare.

LUNEDI 30 GENNAIO 2023

ore 20:45 Serie A 20a Giornata: Udinese vs Hellas Verona (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e altri ospiti

L'ultima vittoria dell'Udinese alla Dacia Arena manca ormai da fine settembre, quando la squadra di Sottil riuscì ad imporsi sull'Inter. In questo turno i friuliani hanno la possibilità di ritrovare i 3 punti davanti ai propri tifosi contro l'Hellas Verona, alla ricerca disperata di un successo per tenere aperta la lotta salvezza. Come finirà? Segui la Serie A TIM su DAZN! Telecronaca di Alessandro Iori, commento tecnico di Dario Marcolin. Pre partita dalle ore 20:00, poi post gara ricco di ospiti, highlights e interviste esclusive in Supertele, il programma del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. l’Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Hellas Verona in Serie A TIM solo per la seconda volta, dopo il 2017/18. Udinese ed Hellas Verona hanno pareggiato l’ultimo confronto alla Dacia Arena in campionato (1-1 il 27 ottobre 2021), solo una volta hanno registrato due pareggi di fila in casa dei friulani in Serie A TIM: nel periodo tra l’ottobre 1982 e l’ottobre 1983. L’Udinese ha ottenuto 28 punti in 19 match di questo campionato, nelle precedenti 10 stagioni di Serie A TIM non ha mai fatto meglio nel girone d’andata (28 anche nel 2017/18). Dopo il successo per 1-0 contro la Sampdoria, l’Udinese potrebbe vincere due match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre, in quel caso ottenne sei successi di fila, l’ultimo dei quali proprio contro l'Hellas Verona (3 ottobre 2022). L'Hellas Verona ha vinto due delle ultime tre gare di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 21 (5N, 14P); gli scaligeri potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A TIM per la prima volta dal gennaio 2022. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, l'Hellas Verona potrebbe registrare due clean sheet di fila in Serie A TIM per la prima volta dal settembre 2020 (il secondo dei quali arrivò proprio contro l’Udinese). Da una parte l'Hellas Verona è la squadra che ha segnato più gol in percentuale nei primi tempi di questo campionato (76%: 13/17), dall’altra l’Udinese è la formazione che ha subito più reti in percentuale nella prima frazione di gioco (62%: 13/21). Le ultime otto reti dell’Udinese in campionato sono tutte state realizzate su azione, dall’altra parte l'Hellas Verona è la squadra che ha subito in percentuale più gol su azione in questa Serie A TIM (90%: 28/31). L'Hellas Verona è la vittima preferita di Roberto Pereyra in Serie A TIM: tre gol, l’ultimo dei quali risale però al 30 maggio 2015 con la maglia della Juventus. Le sue due reti in questo campionato sono entrambe arrivate alla Dacia Arena (v Empoli e Roma). Darko Lazovic ha segnato tre reti in questo campionato e non ha mai realizzato più gol in una singola stagione di Serie A TIM. Il classe ’90 ha preso parte a quattro reti in quattro match in Serie A TIM nel 2023 (tre marcature e un assist), solo Lookman (sei), Boga (sei) e Osimhen (cinque) hanno fatto meglio nel nuovo anno solare.

