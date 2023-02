DAZN Serie B 2022/23 23a Giornata, Palinsesto Telecronisti (3 - 4 - 5 Febbraio)

La 23a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 di sabato puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 23a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 3 FEBBRAIO 2023

ore 20:30 Serie B 23a Giornata: Modena vs Cagliari (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Sergio Floccari

Anticipo di Serie B che propone un'interessantissima sfida tra Modena e Cagliari. Partita d'andata a settembre terminata in favore dei rossoblù, con una vittoria di misura timbrata da Marko Rog. Come finirà la gara di ritorno?

SABATO 4 FEBBRAIO 2023

ore 13:45 Serie B 22a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Classifica cortissima in Serie B, con diverse squadre a pochi punti sia dalla zona playoff che dalla playout. Al Vigorito il Benevento di Fabio Cannavaro ospita il Venezia per una sfida che si preannuncia aperta ad ogni risultato. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Giorgio Basile

La partita d'andata tra Cittadella ed Ascoli è finità a reti inviolate e con un'espulsione per parte. Come finirà la gara di ritorno al Tombolato?



Telecronaca: Marco Calabresi

Trasferta al San Vito per la Ternana, che affronta in questo turno un Cosenza in cerca di punti salvezza. Chi segnerà il gol decisivo?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Dopo un buon avvio di campionato il Brescia ha subito un tracollo verticale negli ultimi mesi. La partita al Renato Curi contro il Perugia può rappresentare la svolta per i lombardi?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Pisa e Südtirol hanno dimostrato fin qui di poter meritare un piazzamento ai playoff. L'incrocio all'Arena Garibaldi diventa quindi molto importante in quest'ottica: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Appuntamento al Paolo Mazza dove la SPAL di Daniele De Rossi attende il Bari, sicuramente tra le più grandi sorprese del campionato nonostante sia reduce da due sconfitte. Riuscirà la compagine ferrarese, forte del neo acquisto Nainggolan, a rallentare la corsa dei pugliesi?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Al Singaglia il Como attende la capolista del campionato: il Frosinone di Fabio Grosso. Gli ospiti possono contare sulla propria difesa e su un'ottima organizzazione di gioco: riusciranno ad ottenere l'ennesimo clean sheet?

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023

ore 16:15 Serie B 23a Giornata: Palermo vs Reggina (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Stefan Schwoch

Nella domenica pomeriggio di Serie B si affrontano il Palermo di Corini e la Reggina di Filippo Inzaghi. Partita d'andata finita nettamente in favore dei calabresi, con un "sonoro" 3-0 firmato Fabbian, Menez e Liotti. Riusciranno i rosanero ad ottenere la loro vendetta?



Telecronaca: Alberto Santi

L'arrivo di Alberto Gilardino sulla panchina rossoblù ha dato nuova "linfa vitale" al Genoa, che ora è in piena corsa per la promozione diretta nella massima serie. In questo turno ai Grifoni spetta una trasferta complicata al Tardini contro il Parma, intenzionato ad ottenere i 3 punti davanti ai propri tifosi. Chi avrà la meglio?

