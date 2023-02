Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 21a Giornata: 2,1 milioni per il derby Inter-Milan

La 21esima giornata della Serie A 2022/23 in onda su DAZN, supera i 6,3 milioni di ascolto complessivo (6.369.334). Il dato è rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience

Il ventunesimo turno è stata una giornata senza partite in contemporanea e disputata su quattro giorni. Il risultato di ascolto è stato trainato da Inter-Milan che con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Simone Tiribochi ha raggiunto quota 2,1 milioni di audience, diventando il secondo match più visto dall’inizio del campionato dopo Juventus-Inter del 6 Novembre. Anche il prossimo turno non prevederà partite in contemporanea. Da segnalare Lazio-Atalanta che si giocherà sabato 11 alle ore 20.45, match importante per definire le gerarchie in zona Champions League. La capolista Napoli, invece, affronterà il fanalino di coda Cremonese, domenica 12 alle 20.45.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel); rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione di DAZN gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic e escludono i tv nelle seconde case

Sabato 04/02/23 15:00 – 16:53* CREMONESE – LECCE 299.633** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 04/02/23 18:00 – 19:55* ROMA – EMPOLI 643.941** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 04/02/23 20:45 – 22:39* SASSUOLO – ATALANTA 392.570**

Domenica 05/02/23 12:31 – 14:22* SPEZIA – NAPOLI 510.343**

Domenica 05/02/23 15:01 – 16:57* TORINO – UDINESE 281.710** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 05/02/23 18:01 – 19:56* FIORENTINA – BOLOGNA 479.824** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 05/02/23 20:46 – 22:41* INTER – MILAN 2.126.241** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 06/02/23 18:31 – 20:27* VERONA– LAZIO 445.070** ESCLUSIVA DAZN

Lunedi 06/02/23 20:46 – 22:44* MONZA – SAMPDORIA 264.627

Martedi 07/02/23 20:46 – 22:40* SALERNITANA – JUVENTUS 925.375** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine)

** Comprensivo di tutte le tipologie di device