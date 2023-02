DAZN e ConTe.it per scegliere con il QR Code MVP di ogni match della Serie A

Con l’avvio del girone di ritorno del campionato di calcio della Serie A TIM, prende il via l’MVP DAZN ConTe.it. L’iniziativa è frutto della partnership editoriale siglata tra DAZN, la principale società al mondo di streaming sportivo direct-to-consumer e ConTe.it, il brand assicurativo del Gruppo Admiral, leader nel Regno Unito, che vanta oltre 9 milioni di clienti e 11 mila dipendenti nel mondo.

L’MVP DAZN ConTe.it, un format inedito ideato da DAZN e promosso dall’agenzia BrandingHero, centro media specializzato nella consulenza strategica e pianificazione media a livello nazionale, arriva per la prima volta sulla piattaforma di streaming sportivo e insieme a ConTe.it “fa scendere in campo” i tifosi, invitandoli a votare il migliore giocatore di ogni partita del campionato di Serie A TIM.

Nel corso di ciascun match trasmesso in esclusiva da DAZN i tifosi potranno scegliere il miglior giocatore tra i quattro candidati proposti dalla redazione della piattaforma di live streaming sportivo tramite un “Poll” che al termine della partita eleggerà il migliore tra i quattro. Come? Sostenere il calciatore preferito è facilissimo: si può votare inquadrando con il proprio smartphone un QR Code che appare a fine partita sull’app o direttamente sulle Instagram stories di DAZN.

Novità assoluta dell’MVP DAZN ConTe.it sarà la possibilità di eleggere anche il Player of the Week, il migliore tra i migliori. Al termine di ogni turno di campionato, nel corso delle trasmissioni di approfondimento “Sunday Night Square” e “Supertele – Leggero come un Pallone” condotte da Marco Cattaneo e Pierluigi Pardo, i talent e i giornalisti di DAZN presenti in studio lanceranno il sondaggio per eleggere il giocatore della settimana, al quale verrà dedicata una videoclip, pubblicata sulla piattaforma e sui canali social di DAZN.

«Siamo entusiasti di aver avviato questa nuova collaborazione che ci vedrà insieme fino a giugno 2024. ConTe.it ha scelto DAZN come media partner strategico per le potenzialità che un broadcaster digitale come noi offre e per la nostra capacità di raggiungere un pubblico cross generazionale, dentro e fuori la piattaforma. La flessibilità tecnologica combinata alla natura editoriale del nostro prodotto ci consente di ideare progettualità dal posizionamento premium, in grado di mettere in connessione diretta i brand con il pubblico di appassionati di sport», ha commentato Andrea Cerasoli, VP Media Southern Europe di DAZN Group.

«Siamo orgogliosi di questa partnership editoriale che unisce due realtà digitali accumunate dai medesimi valori. Quello di ConTe.it con il calcio è un legame di lunga data e con questa operazione abbiamo voluto creare una connessione diretta tra gli appassionati di calcio e il loro idoli. Rendere partecipi tutti gli italiani in una sorta di “democratizzazione” del voto, ribadisce ed esalta alcuni dei valori sui quali ConTe.it si basa da sempre: vicinanza, impegno, gioco di squadra e riconoscimento del merito», ha detto invece Antonio Bagetta, amministratore delegato di ConTe.it.

«Felici e orgogliosi di festeggiare questa nuova partnership che conferma la connessione sempre più forte tra i media e il mondo dello sport. Il nostro impegno è sempre volto a favorire la crescita dei nostri clienti, facendo leva sulla capacità di offrire soluzioni innovative e tailor made», il commento di Andrea Colaianni, Amministratore Unico BrandingHero.