DAZN, Europa e Conference League 2022/23 Playoff Andata, Palinsesto Telecronisti

ore 18:45

Uefa Europa League | Playoff Andata: Salisburgo vs Roma



Stadion Salzburg - Salisburgo

Telecronaca:

Stefano Borghi

- Commento:

Simone Tiribocchi



Trasferta in Austria per la Roma di José Mourinho che, dopo aver chiuso il gruppo C al secondo posto, inaugura i play-off alla Red Bull Arena contro il Salisburgo nel primo incontro assoluto tra le due squadre. I padroni di casa, terzi nel girone del Milan in Champions League, hanno ottenuto un pareggio e una sconfitta contro i rossoneri in stagione: come se la caveranno i giallorossi?