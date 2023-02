DAZN Italia, al via la partnership commerciale con Virgin Active

Al via la partnership commerciale siglata da DAZN Italia e Virgin Active, leader nel settore dei centri fitness e benessere, che porterà sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo i migliori contenuti dedicati al fitness e offrirà diversi vantaggi per tutti i clienti attivi di DAZN.

Da oggi, nella sezione “Sport” dell’app DAZN farà il suo ingresso la nuova categoria “Fitness”, disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming e dedicata alle prime stagioni delle Series Virgin Active Revolution, i workout originali ed esclusivi prodotti dalleader nel settore dei centri fitness e benessere, tra cui Booty Bea, Sculpt your Body, Let it Go, Body Shape: un format innovativo di training pensato come vera e propria serie tv che permette di allenarsi da remoto in modo smart accedendo direttamente con il proprio device preferito. Sono diverse le tipologie di workout, dal functional training ai percorsi di tonificazione mirati, fino allo yoga e il pilates.

Una nuova collaborazione strategica, quella tra DAZN Italia e Virgin Active, che si inserisce nel fitto programma di attività di loyalty promosso dalla principale società al mondo di streaming sportivo direct-to-consumer dedicato ai propri abbonati, e che si espande ora anche a livello editoriale con l’obiettivo di rendere l’esperienza di fruizione dei contenuti in app sempre più ricca.

Fitness in streaming, dunque, ma non solo. Infatti, tutti gli utenti attivi DAZN che hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni di marketing, potranno accedere a tre mesi di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution, la piattaforma di allenamento con 2.500 classi già disponibili on demand, contenuti esclusivi, serie e podcast, e ricevere un ingresso al mese per tre mesi, in uno dei Club Virgin Active delle tipologie “Life” e “Premium” presenti sul territorio italiano.

Per usufruire dei vantaggi Virgin Active basterà attivare il codice del voucher che verrà inviato direttamente all’indirizzo e-mail con il quale si è registrati a DAZN attraverso la landing page https://shop.virginactive.it/revolution/special-partnership/. Una volta fatto, sarà possibile iniziare il proprio allenamento “digitale” direttamente a casa con l’app Virgin Active Revolution o nei club Virgin Active, per un’esperienza di fitness unica e professionale.

Termini e condizioni Servizio Virgin Active Revolution