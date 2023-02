DAZN Serie B 2022/23 25a Giornata, Palinsesto Telecronisti (17 - 18 - 19 Febbraio)

La 25a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

DAZN SERIE B DIRETTA - 25a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 17 FEBBRAIO 2023

ore 20:30 Serie B 25a Giornata: Pisa vs Venzia (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

La venticinquesima giornata di Serie B viene inaugurata all'Arena Garibaldi di Pisa, dove i nerazzurri padroni di casa ospitano il Venezia. La formazione arancio-nero-verde vuole punti per migliorare una classifica che desta preoccupazione, ma non sarà facile contro la squadra di D'Angelo, in piena corsa per un posto fra le prime 7 che significherebbe playoff. Come finirà l'anticipo di giornata?

SABATO 18 FEBBRAIO 2023

ore 13:45 Serie B 22a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.

ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Benevento vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

La venticinquesima giornata di Serie B propone nel ricco menu del sabato pomeriggio la sfida del 'Vigorito' fra Benevento e Brescia. La squadra campana sta faticando ad allontanarsi dalla zona retrocessione, ma anche le Rondinelle fin qui hanno deluso. Sfida di bassa classifica dunque, vinta dai lombardi al 92° all'andata grazie al gol-partita di Bianchi. Come finirà oggi?



ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Cittadella vs Reggina (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Lunga trasferta per la Reggina di Filippo Inzaghi, che al 'Tombolato' cerca i 3 punti contro un agguerrito Cittadella, determinato a lottare fino in fondo per conquistare la salvezza. All'andata vittoria netta dei calabresi per 3-0, ma il fattore campo in favore dei veneti quest'oggi potrebbe cambiare la storia di questo match.



ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Cosenza vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

L'1-1 del match d'andata, giocato 5 mesi fa, portava il Cosenza a 8 punti in classifica e il Sudtirol a 7 dopo altrettante giornate. La classifica ad oggi dipinge tutto un altro scenario, con i calabresi nei bassifondi della classifica e i tirolesi a tentare l'assalto ai playoff. Come finirà il match di ritorno?



ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Palermo vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Fabio Grosso fa ritorno al 'Renzo Barbera' di Palermo, uno stadio a cui è molto legato per i trascorsi da giocatore nel biennio 2004-2006, un biennio che peraltro lo portò a diventare il terzino sinistro titolare al Mondiale di Germania poi vinto dagli Azzurri di Marcello Lippi grazie anche alle giocate fondamentali del numero 3. Grosso, tuttavia, dovrà mettere da parte i sentimentalismi del passato e pensare solamente al presente, perché il suo Frosinone vuole mantenere il primato in classifica. D'altro canto, i rosanero vogliono raggiungere l'obiettivo salvezza il prima possibile e vendicare il beffardo match d'andata, perso 1-0 per via di un'autorete.



ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Parma vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Scontro di metà classifica al 'Tardini', dove il Parma di Pecchia ospita l'Ascoli di Bucchi. Per entrambe le formazioni i playoff non sono irraggiungibili, specialmente per i ducali in caso di vittoria. Il match d'andata lo vinsero proprio gli emiliani per 3-1: riusciranno i marchigiani a fare punti nella gara di ritorno?



ore 14:00 Serie B 25a Giornata: Spal vs Como (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Nel sabato pomeriggio di Serie B si gioca anche al 'Paolo Mazza' di Ferrara, dove la SPAL è a caccia di punti salvezza contro un'altra formazione che vuole raggiungere il prima possibile il medesimo obiettivo: parliamo del Como. I lariani di Longo sono alla seconda trasferta consecutiva dopo quella contro il Sudtirol e vorrebbero vendicare la beffa del match d'andata, con il pareggio in extremis trovato dall'estense Esposito. Chissà se dopo l'esonero di Daniele De Rossi la SPAL riuscirà a tornare alla vittoria...



ore 16:15 Serie B 25a Giornata: Bari vs Cagliari (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Sfida di alta classifica a chiudere il solito ricco sabato pomeriggio di Serie B: teatro del match il San Nicola di Bari, dove la squadra pugliese allenata da Mignani ospita il lanciatissimo Cagliari di Ranieri. All'andata vinse il Bari 1-0 grazie a Walid Cheddira, oggi come finirà la sfida fra due delle piazze più calde della serie cadetta?



ore 16:15 Serie B 25a Giornata: Perugia vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

In contemporanea al big match Bari-Cagliari, c'è un'altra partita imperdibile per gli appassionati di calcio cadetto e dei derby in particolare. Allo stadio Curi, il Perugia ospita la Ternana di Andreazzoli nel più classico dei derby umbri. All'andata prevalse la Ternana grazie a Partipilo, autore del gol-partita. Come finirà quest'oggi a campo invertito?

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023

ore 16:15 Serie B 25a Giornata: Modena vs Genoa (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il posticipo della venticinquesima giornata di Serie B si gioca allo stadio Braglia di Modena, dove gli emiliani di Tesser sfidano il Genoa di Gilardino. Grifone vittorioso di misura all'andata grazie al gol-partita di Jagiello; come finirà, dopo 5 mesi esatti, la gara di ritorno?

