DAZN Serie B 2022/23 26a Giornata, Palinsesto Telecronisti (24 - 25 - 26 Febbraio)

La 26a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 di sabato puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 26a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 24 FEBBRAIO 2023

ore 20:30 Serie B 26a Giornata: Frosinone vs Parma (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

La capolista della Serie B, il Frosinone di Fabio Grosso, apre la ventiseiesima giornata di Serie B aprendo le porte dello stadio Matusa al Parma di Pecchia. Fare punti in casa dei ciociari non sarà semplice per i ducali, che tuttavia se vogliono nutrire ambizioni playoff devono dimostrare di saper competere anche con le prime della classe. All'andata il Parma ci riuscì, vincendo 2-1 grazie ai rigori trasformati da Tutino prima e Man poi. Riuscirà il Frosinone a vendicare l'andata?



Telecronaca: Federico Zanon

La ventiseiesima giornata di Serie B comincia dall'Arena Garibaldi di Pisa con una sfida tutta che unisce la parte alta della classifica a quella bassa, unendosi a centro Italia. I toscani infatti ospitano il Perugia, che all'andata cadde in casa nel finale: finì 3-1 per i nerazzurri al Curi, con Gliozzi e Touré a risolvere la partita allo scadere. Come finirà la gara di ritorno?

SABATO 25 FEBBRAIO 2023

ore 13:45 Serie B 26a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Due stagioni opposte, due situazioni molto diverse per Brescia e Bari: i padroni di casa non possono più permettersi passi falsi e inseguono una vittoria che in casa manca da quasi tre mesi, mentre il Bari di Walid Cheddira, già a quota 14 reti, può confermarsi una delle squadre con il miglior rendimento esterno. Come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

In piena lotta salvezza, il Cosenza viaggia in direzione Como, alla ricerca di tre punti pesantissimi per risollevarsi e mettere nel mirino la prima vittoria lontano dal "San Vito - Gigi Marulla". Vista la classifica molto corta, vietato sbagliare anche per i padroni di casa, che vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone e allontanarsi dalle zone a rischio della classifica.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Capace di interrompere una striscia di quattro vittorie consecutive della Reggina capolista, il Modena torna ad affrontare la squadra di Inzaghi a quattro mesi di distanza dall'ultima volta. Dopo un inizio convincente, nel 2023 i calabresi sembrano aver rallentato la corsa verso la parte alta della classifica: chi avrà la meglio oggi, nel quarantunesimo incontro ufficiale tra i due club?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Partita chiave per capire le ambizioni del Südtirol, tra le rivelazioni di questa stagione. Mentre la squadra di Bisoli ha dimostrato di saper tenere il passo del gruppo di testa, il Palermo, al momento a metà classifica, fatica a trovare continuità: come finirà oggi?



Telecronaca: Giorgio Basile

Dopo la sfida tutta umbra contro il Perugia, la Ternana torna al “Liberati”, dove è atteso oggi il Cittadella. All’andata era finita 2-0 per i veneti: decisive le reti di Palumbo nel primo tempo e di Coulibaly allo scadere dei minuti di recupero. Chi avrà la meglio questa volta?



Telecronaca:Ricky Buscaglia

Il 4-1 a tinte arancioneroverdi del primo ottobre scorso è ormai un lontano ricordo, sia per il Venezia che per il Cagliari, che a qualche mese di distanza tornano ad affrontarsi con due allenatori diversi in panchina. Se in quella sarda era seduto Fabio Liverani, ora c'è Claudio Ranieri, mentre dell'altra parte Vanoli ha sostituito Javorcic. Come terminerà questa volta?



Telecronaca:Alberto Santi

A Marassi il Genoa di Gilardino ospita la SPAL nel match che chiude il ricco sabato pomeriggio di Serie B. La gara d'andata terminò 2-0 in favore dei rossoblù, ma da allora è cambiato molto sia in termini di classifica sia di filosofie di gioco, perché sia Blessin che Venturato non siedono più sulle due panchine. Gli ospiti cercano punti per conquistare la salvezza, mentre i liguri vogliono mantenersi il più possibile in scia del Frosinone capolista.

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023

ore 16:15 Serie B 26a Giornata: Ascoli vs Benevento (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Trasferta allo stadio Del Duca per il Benevento, che approda nelle Marche per affrontare l'Ascoli di Bucchi. I campani, dopo l'avvicendamento in panchina tra Fabio Cannavaro e Roberto Stellone, cercano disperatamente di risalire una classifica che negli ultimi mesi si è fatta sempre più pericolante. Dall'altra parte i padroni di casa, con una vittoria, potrebbero continuare a nutrire qualche ambizione playoff. Il match d'andata al Vigorito finì 1-1: regnerà ancora l'equilibrio anche in casa dei bianconeri?

