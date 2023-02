DAZN Serie B 2022/23 27a Giornata, Palinsesto Telecronisti (28 Febbraio - 1 Marzo)

La 27a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 20:15 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 27a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2022-23.

MARTEDI 28 FEBBRAIO 2023

ore 20:15 Serie B 27a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Nel turno infrasettimanale di Serie BKT va in scena allo Stadio San Vito "Gigi Marulla" il derby calabrese tra Cosenza e Reggina. I padroni di casa devono fare a meno di Mauro Zarate, infortunatosi al legamento crociato, e puntano a strappare dei punti in ottica salvezza contro la squadra di Inzaghi che nel 2023 non è ripartita con il piede giusto. Chi vincerà?



Telecronaca: Andrea Calogero

Il turno infrasettimanale di Serie B comincia al Renzo Barbera di Palermo, dove i rosanero di Corini ospitano la Ternana di Andreazzoli. Sfida intrigante che mette di fronte due squadre che - a metà classifica e a salvezza sempre più vicina - possono sperare anche in un ultimo treno per i playoff. Il match d'andata terminò 3-0 per gli umbri: il fattore campo ribalterà anche il risultato finale?



Telecronaca: Luca Farina

Il turno infrasettimanale di Serie B comincia al Tardini di Parma, dove i crociati di Pecchia padroni di casa ospitano il Pisa di D'Angelo. Sfida intrigante che mette di fronte due squadre che si trovano a ridosso della zona playoff. Il match d'andata terminò 0-0: l'equilibrio la farà da padrone anche nella gara di ritorno, oppure assisteremo a una partità più ricca di emozioni?

MERCOLEDI 1 MARZO 2023

ore 20:15 Serie B 27a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Dario Mastroianni

La rincorsa del Bari verso la promozione trova nel Venezia l'ostacolo del turno infrasettimanale di Serie B. A pochi giorni dalla trasferta di Brescia i ragazzi di Mignani tornano al San Nicola alla ricerca di tre punti fondamentali per le ambizioni della squadra, ma dovranno fare i conti con il bisogno dei lagunari di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Nella gara di andata erano stati i pugliesi a portare a casa la vittoria, chiudendo la partita sull'1-2 con il rigore della rivelazione Cheddira. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi

Benevento - Südtirol è l'incontro di due squadre agli antipodi del campionato. Da un lato la squadra del neo allenatore Roberto Stellone che, dopo l'esonero di Cannavaro, deve tentare il tutto per tutto per portare il Benevento fuori dalla zona retrocessione. Dall'altro il Sudtirol, rivelazione del torneo che alla sua prima promozione in Serie B è in piena lotta per i playoff. Come finirà la partita del Ciro Vigorito?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Nel turno infrasettimanale di Serie B Cagliari e Genoa si ritrovano all'Unipol Domus in una sfida ad alta quota. Se lo scorso anno lottavano l'una contro l'altra nella zona retrocessione della Serie A, quest'anno le due squadre si contendono il ritorno tra le grandi. I ragazzi di Gilardino rincorrono la promozione diretta dietro al Frosinone, mentre i rossoblu cercano il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. Come finirà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Allo stadio Pier Cesare Tombolato Cittadella e Brescia si scontrano in una sfida che, sulla carta, non può finire in parità: a soli dieci turni dalla chiusura del girone entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile

Nell'infrasettimanale di Serie B il Modena ospita al Braglia l'Ascoli di Roberto Breda. Gara d'andata vinta dagli emiliani grazie ad una rimonta firmata Falcinelli e Diaw: riusciranno a ripetersi anche al ritorno?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Perugia e Como hanno l'obiettivo comune di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Per farlo ad entrambe servirebbe una vittoria al Renato Curi: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Il Frosinone è sempre più lanciato verso la promozione che manca ormai dal 2018. Sul cammino della squadra di Grosso in questo turno c'è la SPAL, che ha da poco cambiato guida tecnica e cerca punti in chiave salvezza. Come finirà la partita al Paolo Mazza?

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog