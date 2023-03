DAZN, Europa e Conference League 2022/23, Ottavi Andata | Palinsesto Telecronisti

Tornano finalmente le magiche notti europee, quelle che hanno fatto sognare la Roma nella scorsa stagione, arrivata fino alla conquista della UEFA Conference League nella magica notte di Tirana.

Dalle fasi iniziali alle fasi calde dei tornei, ogni partita di Europa e il meglio della Conference League sono su DAZN. Basterà avere un abbonamento attivo e accedere con le credenziali in vostro possesso. Dunque, tutte le partite di Europa League sono su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre in campo.

Dopo aver battuto il Nantes, la Juventus dovrà vedersela col Friburgo in un doppio confronto che promette spettacolo. La Roma invece giocherà contro la Real Sociedad. Da seguire il match tra Manchester United e Betis Siviglia.

DAZN trasmette anche il meglio della Conference League, con commento in italiano per almeno due match a giornata. Lazio e Fiorentina rappresentano l'Italia nella competizione, giunta alla fase a eliminazione diretta: sfideranno rispettivamente AZ Alkmaar e Sivasspor negli ottavi di finale.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - OTTAVI ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



MARTEDI 7 MARZO 2023

Olimpico - Roma Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Marco Parolo Dopo il turno di playoff vinto contro i rumeni del Cluj, il cammino in Conference League dellla Lazio di Maurizio Sarri prosegue contro un'olandese. All'Olimpico arriva l'AZ Alkmaar, attuale terza forza dell'Eredivisie dietro a Feyenoord e Ajax, ma davanti al PSV. Come finirà il match d'andata?

GIOVEDI 9 MARZO 2023

ore 18:00 Studio: Zona Gol Europa e Conference League

dalla DAZN Square - Studi EMG di Cologno Monzese [Milano]

In studio: Marco Russo, Alessandro Matri, Gigi Di Biagio, Valon Behrami

Tutti i campi di Europa League in un solo canale, più il meglio della Conference League: non perderti nulla con Zona Gol su DAZN! Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Roma-Real Sociedad (Andrea Calogero), Sporting Lisbona-Arsenal (Alberto Santi), Bayer Leverkusen-Ferencvaros (Alessandro Iori), Union Berlin-Union St. Gilloise (Alessandro Iori)





ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Andata: ROMA vs Real Sociedad

Olimpico - Roma

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

L'Olimpico si riempie ancora per l'andata degli ottavi di finale di Europa League dove la Roma incontra, per la prima volta nella sua storia, la Real Sociedad. Il successo ai Playoff contro il Salisburgo, firmato Belotti-Dybala, può spingere ulteriormente i giallorossi che contro le squadre spagnole hanno vinto solo uno degli ultimi dieci incontri. Tanto della qualificazione passerà dal match di questa sera, riuscirà Mourinho a portarsi in vantaggio?



ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Andata: Bayer Leverkusen vs Ferencváros

BayArena - Leverkusen

Telecronaca: Marco Calabresi

Alla BayArena tornano ad affrontarsi, a distanza di un anno circa, Bayer Levekusen e Ferencvárosi che si trovavano insieme nel girone della scorsa edizione di Europa League. In quell'occasione il fattore campo risultò decisivo in quanto sia in Ungheria che in Germania vinsero rispettivamente le squadre in casa. Andrà così anche questa volta?



ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Andata: Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Alte Försterei - Berlino

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Dopo essersi affrontate nella fase a gironi, Union Berlin e Union Saint Gilloise tornano ad affrontarsi in uno scontro andata e ritorno che può regalare a una delle due i quarti di finale. I due precedenti hanno premiato sempre la squadra in trasferta, infatti sia all'andata che al ritorno, è finita sempre 1-0 con protagonisti Lynen per i gialloblù e Michel per i biancorossi. Chi vincerà?



ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Andata: Sporting Lisbona vs Arsenal

Estádio José Alvalade - Lisbona

Telecronaca: Federico Zanon

A poco più di quattro anni di distanza Sporting e Arsenal tornano ad affrontarsi in Europa. L'ultimo e unico precedente risale alla fase a gironi dell'edizione 2018/19 quando all'Emirates si concluse 0-0 e all'Alvalade la spuntarono i Gunners 1-0 grazie alla rete di Danny Welbeck. I portoghesi sono reduci dalla straripante vittoria nel doppio confronto contro il Midtylland nei Playoff mentre la squadra di Arteta, in Europa, è stata sconfitta solo dal PSV.



ore 18:45 Uefa Europa Conference League | Ottavi Andata: AEK Larnaca vs West Ham United

AEK Arena - Larnaca

Telecronaca: Federico Marconi

All'AEK Arena di Larnaca, città dell'isola di Cipro, arriva il West Ham di David Moyes e dei "nostri" Gianluca Scamacca e Angelo Ogbonna. Si gioca per l'andata degli ottavi di finale: riusciranno gli Hammers a imporsi sugli avversari e ad espugnare Cipro?



ore 20:30 Studio: Zona Gol Europa e Conference League

dalla DAZN Square - Studi EMG di Cologno Monzese [Milano]

In studio: Giorgia Rossi, Alessandro Matri, Gigi Di Biagio, Valon Behrami

Tutti i campi di Europa League in un solo canale, più il meglio della Conference League: non perderti nulla con Zona Gol su DAZN! Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Juventus-Friburgo (Dario Mastroianni), Siviglia-Fenerbache (Alessandro Iori), Manchester United-Betis (Alessandro Iori), Shakthar Donetsk-Feyenoord (Alessandro Iori), Fioretina-Sivasspor (Gabriele Giustiniani)



ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Andata: JUVENTUS vs Friburgo

Juventus Stadium - Torino

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi

All'Allianz Stadium la Juventus ospita il Friburgo dopo la debordante vittoria di Nantes firmata Angel Di Maria. La squadra tedesca, in Bundesliga, si trova in piena lotta per un posto alla prossima Champions e fino ad ora, in Europa, è ancora imbattuta. I bianconeri, invece, non perdono da sette delle ultime otto sfide disputate con squadre tedesche, nel 2016 uscirono sconfitti 2-0 dal Bayern Monaco in Champions League. Come finiranno questi primi 90'?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League Ottavi Andata: | FIORENTINA vs Sivasspor

Stadio Artemio Franchi - Firenze

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Allo stadio Artemio Franchi va in scena il primo atto dell'ottavo di finale di Conference League tra Fiorentina e Sivasspor, squadra turca della città di Sivas. La Fiorentina finora è stata un rullo compressore in Europa, graziie anche al super rendimento dei suoi attaccanti (su tutti Jovic, attuale capocannoniere del torneo). Riuscirà la squadra di Italiano a battere la formazione turca nel match d'andata?



ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Andata: Manchester United vs Betis

Old Trafford - Manchester

Telecronaca: Edoardo Testoni

Per la terza volta in questa edizione di Europa League i Red Devils si trovano di fronte una squadra spagnola, dopo la Real Sociedad ai gironi e il Barcellona ai Playoff. L'unico precedente, particolare, risale a qualche mese fa quando durante la pausa Mondiale le due squadre disputarono un'amichevole al Benito Villamarín, vinta dai Verdiblancos 1-0 grazie alla rete di Fekir. Come finirà questa volta?



ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Andata: Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

Municipal Stadium of Legia Warszawa - Varsavia

Telecronaca: Alessandro Rimi

Nonostante le innumerevoli difficoltà lo Shaktar Donetsk è riuscità a superare il Rennes ai Playoff, ma ora tocca al Feyenoord che sopratutto tra le mura di casa si rivela una squadra particolarmente ostica. Gli olandesi comandano il campionato davanti ad Ajax e AZ, ma gli ucraini possono contare sull'esito degli ultimi due precedenti che li hanno visti trionfare, sia all'andata che al ritorno, nel girone di Champions dell'edizione 2017/18.



ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Andata: Siviglia vs Fenerbahçe

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán - Siviglia

Telecronaca: Luca Farina

Solo una volta Siviglia e Fenerbahçe si sono scontrate in campo europeo e si trattò sempre di un ottavo di finale, ma di Champions League. Quella sfida fu indimenticabile con i turchi che vinserò l'andata 3-2 e gli spagnoli che pareggiarono i conti al ritorno, trionfando poi ai calci di rigore. La squadra di Sampaoli sta vivendo una stagione difficile in LIga, mentre quella di Jorge Jesus sta provando a inseguire un Galatasaray che sembra irraggiungibile in campionato.