DAZN Serie B 2022/23 29a Giornata, Palinsesto Telecronisti (10 - 11 - 12 Marzo)

La 29a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 29a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 10 MARZO 2023

ore 20:30 Serie B 29a Giornata: Cagliari vs Ascoli (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Alessandro Budel

L'anticipo della ventinovesima giornata di Serie B si gioca alla Unipol Domus, dove il Cagliari di Ranieri attende l'Ascoli di Bucchi. I marchigiani sono reduci da un buon filotto di risultati, mentre il Cagliari negli ultimi match ha perso un po' di punti utili nella rincorsa ai playoff, pur restando ancora una delle candidate più accreditate. All'andata vinse l'Ascoli 2-1: come andrà a finire la gara di ritorno?

SABATO 11 MARZO 2023

ore 13:45 Serie B 29a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Marco Calabresi

Si gioca anche allo stadio Vigorito di Benevento nel sabato pomeriggio di Serie B, con gli stregoni di Stellone che cercano di risollevarsi dai bassifondi della classifica andando ad affrontare il Como di Longo. I lariani all'andata strapparono un'importante vittoria per 2-1 grazie alla doppietta di Cerri; riusciranno a prendersi i 3 punti anche nella trasferta in Campania o prevarranno i giallorossi?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Nel sabato pomeriggio di Serie B si gioca anche al Tombolato di Cittadella, dove la formazione allenata da Gorini sfida il Palermo di Corini. I veneti sono reduci da un ottimo periodo, che li ha visti risalire dai bassifondi della classifica verso la zona mediana. La salvezza non è ancora vicina, ma la sfida di oggi ai rosanero potrebbe portare a un altro passo verso la salvezza. Il match d'andata terminò sullo 0-0: vedremo più spettacolo e reti al ritorno?



Telecronaca: Giorgio Basile

Al Braglia il Modena di Tesser ospita il Pisa. I nerazzurri arrivano in Emlia con la volontà di ripetere il grande risultato dell'andata (vittoria per 4-2) e di continuare a inseguire i playoff. Un po' più lontano il Modena, che tuttavia con una vittoria potrebbe rilanciare le proprie ambizioni.



Telecronaca: Federico Zanon

Match di alta classifica al Tardini di Parma, dove arriva il Sudtirol a sfidare la formazione ducale. Gli altoatesini sono ancora imbattuti nel 2023 e puntano con decisione ai playoff alla prima stagione in Serie B. La matricola terribile vinse anche il match d'andata contro il Parma per 1-0, ma in Emilia troverà pane per i suoi denti: anche il Parma infatti ha fame di punti per prendersi la postseason. Chi prevarrà?



Telecronaca: Alberto Santi

La Reggina di Filippo Inzaghi deve ancora uscire completamente dal momento terribile vissuto nel mese di febbraio, culminato con la sconfitta nel derby di Calabria contro il Cosenza, capace di rimontare in pieno recupero da 0-1 a 2-1. Gli amaranto sono dunque andati in ritiro per preparare la sfida contro il Parma dello scorso weekend, per poi affrontare la trasferta odierna di Perugia. All'andata vinse il Grifone per 3-2: chi prevarrà questa volta?



Telecronaca: Andrea Calogero

Al Penzo si gioca un match importante per la zona bassa della classifica, dalla quale il Venezia di Vanoli sta provando ad allontanarsi. Il Brescia, al contrario, fa visita oggi agli arancio-neroverdi dopo essere sprofondato nelle zone più pericolose della classifica. Ai lombardi la vittoria manca addirittura da fine novembre.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Il big match della ventinovesima giornata di Serie B si gioca al 'San Nicola' di Bari, dove arriva il Frosinone capolista. I ciociari, in fuga da ormai un paio di mesi, possono mettere un altro mattoncino importante sul percorso che porterebbe la squadra di Fabio Grosso verso la promozione diretta in Serie A. D'altro canto, il Bari proverà a minare le certezze dei gialloblù e a riaprire il finale di stagione regolare. Il match d'andata venne deciso da una rete di Borrelli al 92°, a regalare i 3 punti al Frosinone. Come andrà a finire il match di ritorno?

DOMENICA 12 MARZO 2023

ore 16:15 Serie B 29a Giornata: Cosenza vs Spal (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Il 5-0 dell'andata non farebbe pensare che quella di oggi sia una sfida salvezza tra due formazioni che attualmente si passano solamente 2 punti, con la SPAL appena fuori dalla zona retrocessione e il Cosenza ultimo. Eppure, i "lupi" cosentini con una vittoria potrebbero scavalcare gli estensi, che al contrario potrebbero fare un altro passo verso la salvezza con un successo. Chi avrà la meglio allo stadio San Vito tra la squadra di William Viali e quella di Massimo Oddo?





Telecronaca: Riccardo Mancini

La Ternana di Lucarelli, tornato sulla panchina degli umbri dopo la parentesi Andreazzoli, sbarca al porto di Genova per affrontare la seconda forza del campionato. Il Grifone di Gilardino insegue un Frosinone lanciato in orbita, attualmente a +11, mentre la Ternana non ha ancora detto addio definitivamente alla speranza di raggiungere i playoff. Il match d'andata finì 2-1 per i rossoblù, capaci di rimontare la rete di Favilli grazie a una doppietta in due minuti di Massimo Coda.

