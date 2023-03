DAZN, Europa e Conference League 2022/23, Ottavi Ritorno - Palinsesto Telecronisti

Tornano finalmente le magiche notti europee, quelle che hanno fatto sognare la Roma nella scorsa stagione, arrivata fino alla conquista della UEFA Conference League nella magica notte di Tirana.

Dalle fasi iniziali alle fasi calde dei tornei, ogni partita di Europa e il meglio della Conference League sono su DAZN. Basterà avere un abbonamento attivo e accedere con le credenziali in vostro possesso. Dunque, tutte le partite di Europa League sono su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre in campo.

Dopo aver battuto il Nantes, la Juventus dovrà vedersela col Friburgo in un doppio confronto che promette spettacolo. La Roma invece giocherà contro la Real Sociedad. Da seguire il match tra Manchester United e Betis Siviglia.

DAZN trasmette anche il meglio della Conference League, con commento in italiano per almeno due match a giornata. Lazio e Fiorentina rappresentano l'Italia nella competizione, giunta alla fase a eliminazione diretta: sfideranno rispettivamente AZ Alkmaar e Sivasspor negli ottavi di finale.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - Ottavi Ritorno - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

GIOVEDI 16 MARZO 2023

ore 18:00 Studio: Zona Gol Europa e Conference League

dalla DAZN Square - Studi EMG di Cologno Monzese [Milano]

Tutti i campi di Europa League in un solo canale, più il meglio della Conference League: non perderti nulla con Zona Gol su DAZN! Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Friburgo vs JUVENTUS [and. 0-1]

Stadion am Wolfswinkel - Friburgo

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Il colpo di testa di Angel Di Maria nel match d'andata porta la Juventus a giocarsi il match di ritorno dell'ottavo di finale contro il Friburgo sull'1-0. Un risultato naturalmente buono, ma che non può lasciare certo troppo tranquilli i bianconeri. All'Europa-Park Stadion non sarà semplice fare risultato per la squadra di Allegri, che peraltro fra soli tre giorni dovrà vedersela contro l'Inter a San Siro. Con un big match così importante sullo sfondo, riuscirà la Juve a dedicare le giuste energie fisiche e mentali alla partita di oggi e a strappare la qualificazione per i quarti?



ore 18:45 Uefa Europa Conference League | Ottavi Ritorno: Sivasspor vs FIORENTINA [and. 0-1[]

Yeni 4 Eylül - Sivas

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Manuel Pasqual

La Fiorentina, forte dell'1-0 conquistato al Franchi sette giorni fa, vola in Turchia per affrontare il Sivasspor. La formazione turca cercherà di ribaltare il gol di Barak del match d'andata, ma la squadra di Italiano è determinata a proseguire il suo cammino in questa competizione che fino ad oggi ha regalato diverse soddisfazioni ai tifosi Viola. Come finirà la gara di ritorno?



ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Betis Siviglia vs Manchester United [and 1-4]

Estadio Benito Villamarín - Siviglia

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il 4-1 di Old Trafford ha lanciato in orbita i Red Devils di ten Hag, che hanno messo una seria ipoteca sui quarti di finale. La trasferta di oggi al Benito Villamarin di Siviglia, casa del Betis, non va però sottovalutata, perché la squadra di Pellegrini ha forza e qualità per rimettere tutto in discussione. Passerà ai quarti lo United, oppure assisteremo a una clamorosa rimonta da parte degli andalusi?



ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Fenerbache vs Siviglia [and 0-2]

Fenerbahçe Åžükrü SaracoÄŸlu Spor Kompleksi - Istanbul

Telecronaca: Luca Farina

I gol di Joan Jordan e del "Coco" Lamela hanno messo in discesa il discorso qualificazione ai quarti di finale per il Siviglia, indiscusso re dell'Europa League nell'ultimo decennio avendo vinto ben 4 coppe tra il 2014 e il 2020. La squadra oggi allenata da Jorge Sampaoli approda in Turchia per affrontare il match di ritorno contro il Fenerbahçe, squadra che in casa è capace di esaltarsi sospinta dall'incredibile tifo della sua gente. Saranno gli andalusi a passare il turno, oppure vedremo una rimonta da parte dei turchi?



ore 18:45 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Feyenoord vs Shakthar Donetsk [and 1-1]

Stadion Feijenoord 'De Kuip' - Rotterdam

Telecronaca: Giorgio Basile

Con il match d'andata terminato 1-1, è ancora in perfetto equilibrio e tutto da decidere l'ottavo di finale tra Feyenoord e Shakhtar Donetsk. Gli olandesi hanno il vantaggio del fattore campo per la sfida di ritorno, con lo stadio De Kuip che cercherà di spingere la formazione allenata da Arne Slot verso i quarti di finale. Riuscirà lo Shakhtar a rovinare i piani degli olandesi?



ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Real Sociedad vs ROMA [and. 0-2]

Reala Stadium - San Sebastián

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

José Mourinho aveva commentato così la gara di sette giorni fa: "Questo 2-0 è buono solo se al ritorno non prendiamo 3 gol. Non dovremo pensare alla Lazio". Parole che a soli tre giorni dall'attesissimo derby di Roma è difficile tramutare in fatti per i giocatori giallorossi, che sanno benissimo quanto importante sia la gara di domenica, ma che allo stesso tempo si giocano oggi l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Le reti di El Sharaawy e Kumbulla hanno dato serenità ai giallorossi per preparare la trasferta di San Sebastian, ma la Real Sociedad resta un avversario ostico da affrontare tra le mura amiche dell'Estadio de Anoeta. Riuscirà la Roma a strappare la qualificazione in terra basca?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League | Ottavi Ritorno: AZ Alkmaar vs LAZIO [and. 2-1]

AZ Stadion - Alkmaar

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Dario Marcolin

L'AFAS Stadion di Alkmaar si tinteggia di biancorosso per la notte di Conference League che vede l'AZ sfidare la Lazio per il passaggio ai quarti di finale. La squadra di Maurizio Sarri deve riscattare la sconfitta dell'andata: 2-1 il risultato dell'Olimpico, con la rete di Pedro (fin qui l'unico giocatore ad aver segnato in una fase a eliminazione diretta nelle tre competizioni UEFA) rimontata da quelle di Paulidis e Kerkez. Riuscirà la rimonta ai biancocelesti?



ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Arsenal vs Sporting Lisbona [and 2-2]

Arsenal Stadium - Londra

Telecronaca: Federico Zanon

Il pareggio della gara d'andata mette ancora tutto in discussione per il discorso qualificazione ai quarti di finale tra Arsenal e Sporting Lisbona. All'estadio José Alvalade passarono in vantaggio i Gunners, che poi subirono la rimonta dei lusitani, beffati dall'autorete di Morita per il 2-2 finale. Ora a Wembley l'Arsenal - sempre primo in classifica in Premier League, ma con il Manchester City alle calcagna - si gioca tutto dinnanzi ai propri tifosi: riuscirà a passare il turno la squadra di Arteta o saranno i ragazzi di Ruben Amorim a spuntarla?



ore 21:00 Uefa Europa League | Ottavi Ritorno: Union Saint Gilloise vs Union Berlin [and 3-3]

Anderlecht Stadium - Bruxelles

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

È stata la partita più ricca di gol degli ottavi di finale di andata e probabilmente la più ricca di emozioni, quella tra le due Union: da una parte Berlino e dall'altra Bruxelles, quest'ultima rappresentata in Europa League dal Saint-Gilloise. Il 3-3 di giovedì scorso fa presagire a un'altra gara spettacolare: tutto è ancora in equilibrio, ma ora la squadra belga gode del fattore campo a favore. Come finirà il match di ritorno dello stade Joseph Marien?