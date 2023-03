DAZN Serie B 2022/23 30a Giornata, Palinsesto Telecronisti (17 - 18 - 19 Marzo)

La 30a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 30a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 17 MARZO 2023

ore 20:30 Serie B 30a Giornata: Palermo vs Modena (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Stefan Schwoch

Appuntamento del venerdì sera al Barbera, dove il Palermo ospita il Modena di Attilio Tesser. Match di particolare importanza, con le due squadre alla ricerca di punti per raggiungere la zona playoff. Chi avrà la meglio?

SABATO 18 MARZO 2023

ore 13:45 Serie B 30a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Giorgio Basile

Al Del Duca l'Ascoli ospita il Venezia reduce dalla sfida al Penzo contro il Brescia. Difficile fare pronostici per una sfida che si prospetta molto equilibrata: come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Per motivi diversi, per entrambe le squadra questo match mette in palio 3 punti pesanti. Il Brescia li vuole ottenere in ottica salvezza, mentre il Genoa di Gilardino ha intenzione di conquistare la promozione diretta senza passare dai playoff. Chi avrà la meglio al Rigamonti?



Telecronaca: Marco Calabresi

Il centro classifica di Serie B raccoglie diverse squadre in pochi punti. In questo gruppo ci sono proprio Cittadella e Perugia, che navigano in una posizione in cui ci si deve guardare alle spalle per la zona playout senza però abbandonare i sogni playoff. Chi avrà la meglio al Tombolato?



Telecronaca: Andrea Calogero

Dopo la trasferta di Benevento, il Como torna a giocare al Sinigaglia, sulle rive del lago. A far visita ai lariani nel sabato pomeriggio di B, il Parma di Pecchia, in lotta per i playoff. La gara d'andata la vinse il Parma grazie alla rete di Del Prato. Riusciranno i comaschi a fare punti davanti al loro pubblico?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Allo stadio Benito Stirpe va in scena il più classico dei testa-coda tra la capolista Frosinone e il Cosenza, fanalino di coda della Serie B. I laziali hanno più del doppio dei punti dei calabresi, che nel match d'andata passarono addirittura in vantaggio dopo 20 minuti, per poi subire il rientro della squadra di Grosso, vincente poi 2-1. Ci saranno sorprese rispetto ai pronostici nella gara di ritorno?



Telecronaca: Edoardo Testoni

L'Arena Garibaldi torna a tinteggiarsi di nerazzurro nel primo pomeriggio del sabato di Serie B: il Pisa scende infatti in campo contro il Benevento. I toscani vogliono i 3 punti - che farebbero comodo in ottica corsa playoff - contro una formazione che sta lottando per mantenere la categoria e che per questo proverà a fare risultato con tutte le sue forze. All'andata i sanniti strapparono un pari a reti bianche: come finirà la gara di ritorno?



Telecronaca: Alessandro Rimi

Lo stadio Druso torna a riempirsi per la partita interna del Sudtirol contro la SPAL di Massimo Oddo, impegnata in una complicata (ma non impossibile) rimonta salvezza. Contro gli altoatesini, rivelazione stagionale, non sarà semplice fare punti. All'andata finì 1-1: vedremo una delle due squadre strappare i 3 punti?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Al Granillo di Reggio Calabria si sfidano due formazioni che hanno come dichiarato obiettivo i playoff, ma che nell'ultimo periodo stanno faticando a restare attaccate alle prime della classe. La Reggina, da una parte, ha dilapidato diversi punti in questo inizio di 2023, scivolando lentamente dal secondo posto ai margini della zona playoff. Dall'altra parte, anche il Cagliari di Claudio Ranieri sta lottando per meritarsi la qualificazione, pur faticando e inanellando una serie di pareggi che lasciano amaro in bocca ai sardi. Come finirà questo scontro diretto? Il match d'andata terminò 1-1, con Gagliolo a rispondere a Lapadula.

DOMENICA 19 MARZO 2023

ore 16:15 Serie B 30a Giornata: Ternana vs Bari (diretta)

Telecronaca: Luca Farina

Trasferta complicata al Liberati di Terni per il Bari, protagonista fin qui nella serie cadetta con prestazioni di livello e una classifica assolutamente positiva. Gara d'andata terminata a reti bianche e con poco spettacolo: riuscirà una delle due a imporsi questa volta?

