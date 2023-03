Con Corriere dello Sport e TuttoSport, 75 euro di sconto su annuale DAZN Standard

Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport annunciano una nuova speciale partnership con DAZN per vivere a pieno la passione sportiva. Sabato 1° aprile, tutti gli appassionati di sport potranno richiedere in edicola, assieme all’acquisto di uno dei due quotidiani sportivi e senza costi aggiuntivi, una cartolina attraverso cui sarà possibile attivare una promozione speciale che offre uno sconto di 75 euro sull’abbonamento annuale a DAZN Standard: i primi cinque mesi, infatti, saranno scontati a 14,99 euro anziché 29,99 euro al mese.

Una grande iniziativa che permette di portare la passione per lo sport a tutti i tifosi italiani, unendo alla lettura di notizie, approfondimenti e storie di grande sport, la visione in live streaming degli eventi sportivi che piú fanno emozionare.

Grazie a questa nuova promozione tutti i lettori di Corriere dello Sport - Stadio e Tuttosport potranno accedere a un mondo di sport e a tanti contenuti esclusivi disponibili sulla piattaforma DAZN. Dalla Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League alle coppe di Lega inglesi FA CUP e Carabao Cup, una selezione delle partite di Serie C trasmesse direttamente da ELEVEN Italia, la UEFA Women’s Champions League, i canali tematici di FC Juventus, FC Internazionale e AC Milan.

Ma anche la NFL, gli sport da combattimento con UFC, la boxe e la PFL, fino ai canali Eurosport HD 1 e HD 2 con lo sci, il tennis, il ciclismo, il volley, l’atletica, senza dimenticare la gamma di eventi pensati per gli appassionati di basket trasmessi da ELEVEN Italia, che su DAZN potranno assistere alle migliori partite di Eurolega, Eurocup e della Serie A UnipolSai. Non solo eventi in diretta, sull’app DAZN sono disponibili infatti anche numerosi documentari che raccontano grandi storie di sport e di campioni