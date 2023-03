DAZN Serie B 2022/23 31a Giornata, Palinsesto Telecronisti (31 Marzo - 1 e 2 Aprile)

La 31a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 31 MARZO 2023

ore 20:30 Serie B 31a Giornata: Genoa vs Reggina (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Valon Behrami

La giornata di Serie BKT si apre a Marassi con la gara tra Genoa e Reggina, due grande piazze del calcio italiano. Le due squadre arrivano all’anticipo in un periodo di forma opposto: sette partite senza perdere per Gilardino, sette sconfitte nelle ultime otto invece per Inzaghi. Nella sfida tra i due ex campioni del mondo chi avrà ora la meglio?

SABATO 1 APRILE 2023

ore 13:45 Serie B 31a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Andrea Calogero

Il sabato pomeriggio di Serie B si apre al Del Duca di Ascoli, dove la formazione di Breda ospita il Brescia. I marchigiani non possono ancora dirsi del tutto sicuri della salvezza, ma una vittoria oggi contro le Rondinelle potrebbe definitivamente mettere al sicuro i bianconeri. Il Brescia, al contrario, deve vincere per risollevarsi dall'ultimo posto in classifica e provare a spiccare il volo verso almeno il quartultimo posto, distante 4 punti. La gara d'andata del Rigamonti terminò 1-1: come finirà il match di ritorno?



Telecronaca: Alberto Santi

Sfida di alta classifica nel caldo pomeriggio sardo, dove alla Unipol Domus di Cagliari arriva il Sudtirol, ancora incredibilmente imbattuto nel 2023. A 8 giornate dal termine del campionato, i tirolesi sono terzi in classifica, a -5 dal Genoa e a -11 dal Frosinone, ma più che prendere le due davanti vorrebbero aumentare il margine sulle inseguitrici. Tra queste c'è anche il Cagliari di Claudio Ranieri, che con una vittoria oggi dimezzerebbe il gap con la squadra di Bisoli. Il match d'andata terminò 2-2, con Odogwu a siglare la doppietta in pieno recupero. Come andrà a finire stavolta?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Missione salvezza ancora tutta da guadagnare per il Cosenza, che oggi ospita un Pisa determinato a qualificarsi ai playoff. Servono punti a entrambe le formazioni: chi prevarrà? All'andata la doppietta di Morutan e il sigillo di Masucci permisero ai nerazzurri di vincere per 3-1. Il fattore campo avverso sarà determinante per cambiare il risultato o vedremo lo stesso epilogo?



Telecronaca: Luca Farina

Guardando la classifica di B, alle porte deilla zona playoff troviamo Parma e Palermo, rispettivamente nona e ottava forza del campionato. I ducali vogliono riscattare la brutta sconfitta subita a Como prima della sosta rimettendosi subito in carreggiata per raggiungere l'obiettivo; la squadra di Corini aveva iniziato la stagione con ambizioni differenti, ma ora è nella posizione di poter sognare. I rosanero riusciranno ad allungare a 7 la striscia di risultati utili consecutivi? All'andata un gol di Marconi diede la vittoria proprio ai rosanero. Il Parma vendicherà l'andata, forte del sostegno del Tardini?



Telecronaca: Marco Calabresi

Al Paolo Mazza di Ferrara la SPAL di Massimo Oddo necessita di punti per risalire dai bassifondi della classifica. I biancazzurri in questo momento occupano l'ultima posizione insieme al Brescia a quota 28 e sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. La Ternana, invece, prova a tenere vivi i sogni playoff visti i pochi punti di distanza che la separano dall'ottavo piazzamento.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Allo stadio Penzo è missione salvezza per gli arancioneroverdi, che hanno assoluto bisogno dei tre punti per chiamarsi il più lontano possibile da retrocessione e playout. Nell'ultimo periodo il Como è riuscito a conquistare ottimi risultati, tanot che non perde da ben 7 partite, l'ultima sconfitta risale al 4 febbraio contro il Frosinone. Riuscirà Vanoli, tecnico del Venezia, a portare a termine l'obiettivo?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Lo stadio San Nicola torna a gremirsi per sostenere il Bari di Mignani, che vuole tornare subito alla vittoria dopo aver perso a Terni prima della sosta. I pugliesi ospitano oggi il Benevento: la squadra di Stellone ha necessariamente bisogno di punti in questo rush finale per la salvezza. Chi avrà la meglio tra Galletti e Stregoni? All'andata Cheddira rispose ad Improta per l'1-1 finale.





Telecronaca: Federico Zanon

Dopo la sconfitta subita in casa contro il Cosenza due settimane fa, il Frosinone capolista approda allo stadio Curi con la volontà di tornare a vincere subito per mantenere a debita distanza il Genoa. Il Perugia, d'altro canto, ha bisogno di punti salvezza e vuole sfruttare il fattore campo a favore per strappare un prezioso risultato utile. All'andata alla squadra di Grosso bastò la rete di Rodhén: come finirà la gara di ritorno?

DOMENICA 2 APRILE 2023

ore 16:15 Serie B 31a Giornata: Modena vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Le sconfitte contro Palermo e Perugia sono state per Modena e Cittadella un aspetto negativo di questa sosta per le nazionali e al Braglia, entrambe le squadre, scenderanno in campo con una grande voglia di rivalsa. All'andata l'incontro terminò 0-0, una parità che permane addirittura dai match di andata e ritorno di 7 anni anni fa quando tutte due si scontrarono l'ultima volta in Serie B. Chi riuscirà a sbloccare questo testa a testa?

