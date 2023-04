DAZN, Europa e Conference League 2022/23, Quarti Andata - Palinsesto Telecronisti

Tornano finalmente le magiche notti europee, quelle che hanno fatto sognare la Roma nella scorsa stagione, arrivata fino alla conquista della UEFA Conference League nella magica notte di Tirana.

Dalle fasi iniziali alle fasi calde dei tornei, ogni partita di Europa e il meglio della Conference League sono su DAZN. Basterà avere un abbonamento attivo e accedere con le credenziali in vostro possesso. Dunque, tutte le partite di Europa League sono su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre in campo.

Dopo il doppio successo contro il Friburgo, la Juventus è tra le otto candidate alla vittoria dell'Europa League 2022/23. La formazione di Allegri ai quarti di finale è stata sorteggiata con lo Sporting Clube de Portugal, squadra di Lisbona che ha eliminato l'Arsenal dominatore in Premier League ai calci di rigore agli ottavi.

Mentre continua la corsa a un piazzamento Champions League in campionato, la Roma si rituffa nell'Europa League. La sfida in Olanda contro il Feyenoord è una sliding door fondamentale per la stagione di Mourinho, che sfiderà la squadra battuta lo scorso anno in finale di Conference League.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta attraversando un momento di euforia: in campionato i viola si sono ripresi, ed ora non resta che dare fiato al sogno europeo. Nella tana del Lech Poznan, i gigliati inaugurano il percorso dei quarti di finali di Conference League. La formazione di Italiano parte come grande favorita, avendo recuperato sicurezza sul piano realizzativo. Il Lech Poznan è la terza forza del campionato polacco e si aggrapperà all'energia del proprio pubblico per colmare il gap tecnico con i toscani. I polacchi hanno superato il Djurgarden con un complesivo di 5-0 tra andata e ritorno, mentre i viola hanno regolato il Sivasspor 5-1.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - QUARTI ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

GIOVEDI 13 APRILE 2023

ore 18:00 Studio: Zona Gol Europa e Conference League

dalla DAZN Square - Studi EMG di Cologno Monzese [Milano]

Conduce: Marco Russo - In studio: Alessandro Matri, Gigi Di Biagio, Valon Behrami

Tutti i campi di Europa League in un solo canale, più il meglio della Conference League: non perderti nulla con Zona Gol su DAZN! Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Stadion Feijenoord 'De Kuip' - Rotterdam

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi

Appuntamento imperdibile nell'iconico De Kuip, dove il Feyenoord attende la Roma di Josè Mourinho intenzionato a guadagnarsi un vantaggio in vista del ritorno. Motivazione particolare per gli olandesi, battuti proprio dai giallorossi nella scorsa finale di Conference League. Chi avrà la meglio?



ore 18:45 Uefa Europa Conference League | Quarti Andata: Gent vs West Ham United

KAA Gent Stadium - Gand

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

In difficoltà in Premier League, il West Ham sta volando in Europa dove ha vinto dieci partite consecutive. Gli Hammers ai quarti di finale affrontano ora il Gent, contro cui hanno giocato la prima partita ufficiale in una competizione UEFA: la Coppa delle Coppe 1964, unico trofeo continentale nella storia del club londinese. Riusciranno a ripetersi?



dalla DAZN Square - Studi EMG di Cologno Monzese [Milano]

Conduce: Giorgia Rossi - In studio: Alessandro Matri, Gigi Di Biagio, Valon Behrami

Tutti i campi di Europa League in un solo canale, più il meglio della Conference League: non perderti nulla con Zona Gol su DAZN! Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.



Juventus Stadium - Torino

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Partire con il piede giusto per affrontare con maggiore tranquillità il ritorno, questo l'obiettivo della Juve di Massimiliano Allegri per questa andata dei quarti. Attenzione allo Sporting Lisbona, squadra in crescita in campionato e capace di eliminare agli ottavi l'Arsenal capolista in Premier. Riusciranno i bianconeri a strappare un successo?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League | Quarti Andata: Lech Poznań vs Fiorentina

Poznań Stadium - Poznan

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Manuel Pasqual

La Fiorentina vola in Polonia, dove affronta nell'andata dei quarti di finale il Lech Poznań allo Stadion Miejski. Per i viola si tratta di un'occasione da non farsi sfuggire, per tornare nella semifinale di una coppa europea per la prima volta dal 2015. Riuscirà la squadra di Italiano a guadagnarsi un vantaggio in vista del ritorno?



ore 21:00 Uefa Europa League | Quarti Andata: Bayer Leverkusen vs Union Saint-Gilloise

BayArena - Leverkusen

Telecronaca: Luca Farina

L'Union Saint-Gilloise rappresenta sicuramente una delle sorprese più grandi di questa edizione. Nei quarti di finale d'andata, la squadra belga è ospite del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Come finirà la partita alla BayArena?



Old Trafford - Manchester

Telecronaca: Edoardo Testoni

Dopo aver eliminato Barcellona e Betis, grazie anche ad un Rashford incontenibile e capocannoniere del torneo, il Manchester United si candida come favorita numero 1 alla vittoria finale. Nei quarti i "Red Devils" affrontano la regina di questa coppa: il Siviglia, deludente in campionato ma pericolo temibilissimo in europa. Chi avrà la meglio nell'andata all'Old Trafford?



Anderlecht Stadium - Bruxelles

Telecronaca: Federico Zanon

Dopo aver eliminato la Lazio di Maurizio Sarri agli ottavi, l'AZ si candida come una delle squadre favorite alla vittoria finale. Il primo step passa per il Lotto Park, la casa dell'Anderlecht. Come finirà? -



St. Jakob-Park - Basilea

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Appuntamento al St. Jakob-Park dove il Basilea ospita il Nizza in questa andata dei quarti di finale. Difficile fare pronostici per una sfida che si prospetta equilibrata: chi avrà la meglio?

