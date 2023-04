Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 30a Giornata: Sassuolo-Juventus sfiora il milione

La 30esima giornata della Serie A 2022/23 in onda su DAZN, si supera i 5 milioni di ascolto complessivo (5.252.839). Il dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience somma la rilevazione delle 10 partite in singola.



Ill top match per ascolti nella 30 giornata è stato quello del Mapei di Reggio Emilia Sassuolo-Juventus con la telecronaca di Edoardo Testoni e Masimo Testoni che ha interessato 990.660 individui, seguito da Napoli-Hellas Verona (780.244) raccontato da Pierlugii Pardo e Andrea Stramaccioni ed infine Bologna-Milan (778.756) raccontato da Stefano Boghi e Dario Marcolin.

Il prossimo turno vedrà nella giornata di domenica 23 Aprile il big match Juventus-Napoli alle ore 20.45, mentre lunedì 24 Atalanta e Roma si sfideranno per conquistare un posto in Champions League. Tutte le partite saranno in diretta su DAZN.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel); rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione di DAZN gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic e escludono i tv nelle seconde case

Venerdì 14/04/23 18:30 – 20:24* CREMONESE – EMPOLI 138.745** ESCLUSIVA DAZN

Venerdì 14/04/23 20:45 – 22:40* SPEZIA – LAZIO 285.220**

Sabato 15/04/23 15:00 – 16:52* BOLOGNA – MILAN 778.756** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 15/04/23 18:00 – 19:51* NAPOLI – VERONA 780.244** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 15/04/23 20:45 – 22:37* INTER – MONZA 596.075**

Domenica 16/04/23 12:32 – 14:24* LECCE – SAMPDORIA 228.872**

Domenica 16/04/23 15:00 – 16:55* TORINO – SALERNITANA 285.845** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16/04/23 18:01 – 19:51* SASSUOLO – JUVENTUS 990.660** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 16/04/23 20:45 – 22:42* ROMA – UDINESE 686.176** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 17/04/23 20:46 – 22:43* FIORENTINA – ATALANTA 482.246** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine)

** Comprensivo di tutte le tipologie di device