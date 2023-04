DAZN Serie B 2022/23 34a Giornata, Palinsesto Telecronisti (21, 22, 23 Aprile)

La 34a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

DAZN SERIE B DIRETTA - 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 21 APRILE 2023

ore 20:30 Serie B 34a Giornata: Reggina vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Sergio Floccari

A 5 giornate dal termine del campionato, il destino di Reggina e Brescia è ancora da decidere. Se gli amaranto - nonostante un girone di ritorno molto deludente - restano in odore di playoff, le Rondinelle devono ancora prendersi la salvezza. L'anticipo della trentaquattresima giornata è dunque una sfida tra formazioni in crisi di risultati: quale delle due ne uscirà? All'andata le reti di Fabbian e Menez regalarono il successo ai calabresi.

SABATO 22 APRILE 2023

ore 13:45 Serie B 34a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Andrea Calogero

Al Tombolato si gioca uno dei sette match in programma in questo sabato pomeriggio di B. In Veneto arriva il Genoa di Gilardino, che non vuole mollare la presa nei confronti del Frosinone capolista. I granata di Gorini invece devono ancora prendersi matematicamente la salvezza. All'andata la rete di Antonucci permise al Cittadella di espugnare il Ferraris: come finirà questa volta?



Telecronaca: Giorgio Basile

Match di seconda metà classifica al Sinigaglia, casa del Como di Longo che ospita oggi l'Ascoli di Breda. I marchigiani hanno avuto una leggera flessione nel girone di ritorno, mentre i lariani hanno migliorato la loro classifica rispetto al girone d'andata, pur non riuscendo a eliminare quegli alti e bassi che non hanno permesso a Fabregas e compagni di mantenere le aspettative di inizio stagione. Il pirotecnico match d'andata terminò 3-3: vedremo tanti gol e spettacolo anche oggi?



Telecronaca: Luca Farina

Il Frosinone ospita allo Stirpe la più grande sorpresa del campionato: il Südtirol di Pierpaolo Bisoli. La squadra di Bolzano, grazie alla propria solidità, occupa attualmente la quarta posizione e sogna in grande guardando ai playoff. Chi però il sogno lo sta per realizzare è proprio il Frosinone di Fabio Grosso, che a cinque giornate dal termine della stagione può già prendersi aritmeticamente la promozione diretta in Serie A. Serve battere oggi gli altoatesini e sperare in una sconfitta del Bari domani a Pisa. Sarà questo il weekend di festa per i tifosi ciociari?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Appuntamento al Braglia per il derby emiliano tra Modena e SPAL. I padroni di casa, neopromossi nella serie cadetta in questa stagione, occupano una posizione tranquilla di metà classifica mentre gli ospiti, nonostante i cambi di guida tecnica, faticano a trovare i punti per la salvezza. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Dopo il pareggio nella gara d'andata all'Unipol Domus, Parma e Cagliari tornano ad affrontarsi, questa volta al Tardini. A poche giornate dal termine del campionato la posta in palio è altissima, con entrambe le squadre in cerca di punti per guadagnarsi la posizione playoff. Come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Al Renato Curi si gioca lo scontro salvezza tra il Perugia e il Cosenza. All'andata la partita terminò a reti bianche: come finirà la sfida di ritorno?



Telecronaca: Alberto Santi

Il sabato di Serie BKT si chiude al “Renzo Barbera” dove il Palermo ospita il Benevento alla ricerca di punti play-off. Partita con altri obiettivi, invece, la formazione campana sta vivendo una stagione difficilissima con lo spettro di un ritorno in Serie C per la prima volta dal 2016. Chi avrà la meglio?

DOMENICA 23 APRILE 2023

ore 16:15 Serie B 34a Giornata: Pisa vs Bari (diretta)

Telecronaca: Luca Farina

Nella domenica pomeriggio di Serie B, all'Arena Garibaldi va in scena il big match tra Pisa e Bari, due squadre che potrebbero incontrarsi nuovamente ai playoff. Dopo la partita con reti bianche all'andata i tifosi si aspettano maggiore coraggio e spettacolo: come finirà?



Telecronaca: Giorgio Basile

Appuntamento al Liberati, dove la Ternana cerca la rivincita contro il Venezia, vittorioso all'andata grazie alla doppietta di Pohjanpalo. Chi sarà decisivo questa volta?

