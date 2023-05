DAZN Serie B 2022/23 36a Giornata, Palinsesto Telecronisti (5, 6, 7 Maggio)

La 36a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 13:45 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 36a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 5 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie B 36a Giornata: Perugia vs Cagliari (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Fabio Bazzani

Allo stadio Curi di Perugia si gioca l'anticipo della trentaseiesima giornata di Serie B, la terzultima di stagione regolare. Il Perugia padrone di casa ha un obiettivo diametralmente opposto rispetto a quello del Cagliari di Claudio Ranieri, arrivato in Umbria con l'intenzione di vincere per prendersi i playoff. La squadra di Fabrizio Castori sta invece lottando per non retrocedere ed evitare anche i playout. Chi vincerà stasera e avvicinerà dunque il suo obiettivo?

SABATO 6 MAGGIO 2023

ore 13:45 Serie B 36a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Federico Zanon

Nella terzultima giornata di campionato il Cittadella ospita al Tombolato il Benevento, reduce dal pareggio nel finale contro il Parma. All'andata al Vigorito i campani riuscirono a spuntarla di misura, come finirà il ritorno?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

A 3 giornate dalla fine del campionato Cosenza e Venezia si ritrovano sul terreno di gioco con un destino ancora da decidere. Nella cornice del Gigi Marulla la squadra cosentina proverà a vendicare il match di andata, terminato con la vittoria dei lagunari per 2-0 grazie alle reti di Crnigoj e Tessmann. Chi avrà la meglio questa volta?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Dopo lo 0-0 dell'andata Genoa ed Ascoli tornano ad affrontarsi, questa volta al Marassi di Genova dove il Grifone può conquistare l'aritmetica certezza della promozione in Serie A, risultato del Bari permettendo. Il pubblico si aspetta gol e spettacolo in questo terzultimo turno di campionato: saranno accontentati?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

A cinque mesi dall'ultima volta il Modena di Attilio Tesser ritrova il Bari, questa volta ospite tra le mura dello stadio Alberto Braglia. Durante il match di andata i canarini, sotto di due gol dopo i primi venti minuti di gioco, non erano riusciti a sfruttare l'espulsione di Maiello per la rimonta: la gara finì con un 4-1 per la squadra di Michele Mignani e l'unico gol messo a segno dai modenesi arrivò al 96' su firma di Diaw. Oggi le due squadre si giocano i playoff seppur in posizioni ben diverse. Il Modena avrà la sua vendetta?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Con la sfida all'Arena Garibaldi il Pisa si gioca probabilmente un pezzo di qualificazione ai playoff e può approfittare di un Frosinone già promosso in Serie A. Nella partita d'andata nessuna squadra riuscì ad imporsi e il risultato finale fu un secco 0-0. Riusciranno i toscani ad avere la meglio?



Telecronaca: Luca Farina

Dopo la trasferta di Frosinone la Reggina torna sul terreno del Granillo per il penultimo match casalingo della stagione. Il calore dei tifosi accompagnerà la squadra di Mister Inzaghi in una sfida storicamente favorevole per gli amaranto: su sette scontri negli ultimi vent'anni il Como è riuscito a portare a casa i 3 punti solo l'anno scorso mentre 4 sono state le vittorie reggine e 2 i pareggi. All'andata fu il rigore realizzato da Hernani a regalare il successo ai calabresi. Come andrà questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi

Nel menu della trentaseiesima e terzultima giornata di Serie B c'è anche il match tra la Ternana di Lucarelli e il Sudtirol di Bisoli, la grande sorpresa di questa stagione. C'è da sigillare i playoff per gli altoatesini, che cercano dunque punti pesanti contro una Ternana che ha meno chance di raggiungere la post-season. Chi prevarrà?



Telecronaca: Andrea Calogero

L'aspra e selvaggia lotta salvezza non è ancora finita per la SPAL, oggi di scena al 'Barbera' di Palermo. I rosanero di Corini vogliono vincere la penultima gara stagionale dinnanzi al loro pubblico, ma la SPAL di Oddo è più che mai agguerrita.

DOMENICA 7 MAGGIO 2023

ore 16:15 Serie B 36a Giornata: Parma vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Appuntamento al Tardini per questo posticipo della 36ª giornata, in cui il Parma cerca i 3 punti contro un Brescia in lotta salvezza, reduce dallo scontro diretto vinto in casa contro il Cosenza. Chi avrà la meglio?

