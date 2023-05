DAZN, Serie A 2022/23 35a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (12, 13, 14, 15 Maggio)

La Serie A TIM 2022-23, da seguire tutta su DAZN, entra nella sua fase finale. Il Napoli di Spalletti ha completato l'impresa di vincere lo Scudetto. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una battaglia emozionante per entarre nella top 4, mentre la Juventus dopo la sentenza a lei favorevole proverà a completare la rimonta verso le posizioni europee. Non solo l'alta classifica: la lotta salvezza è tutta da seguire. Verona, Sampdoria e Cremonese sperano ancora nella salvezza. DAZN racconterà in contemporanea e con telecronache 100% dedicate a Zona Gol , con collegamenti video dai vari stadi, le partite che si disputano in simultanea, unendole in un solo evento.

DAZN SERIE A DIRETTA - 35a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 12 MAGGIO 2023

ore 20:45 Serie A 35a Giornata: Lazio vs Lecce (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Prepartita dalla DAZN Square dalle 20:15 con: Federica Zille, Massimo Ambrosini, Sergio Floccari

La Lazio di Maurizio Sarri - alla quarta partita di campionato in neanche due settimane - ospita il Lecce nell'anticipo della trentacinquesima giornata. Obiettivi diversi per biancocelesti e giallorossi: i laziali hanno come obiettivo uno dei primi 4 posti in classifica, mentre i salentini vogliono mantenere la categoria. Chi prevarrà nel Friday night di campionato? Dopo quattro risultati utili di fila (3V, 1N), la Lazio ha perso le ultime due sfide di Serie A TIM contro il Lecce; tuttavia, delle otto sconfitte subite dai biancocelesti nei 31 match disputati finora contro la squadra salentina, soltanto una è arrivata all’Olimpico: quella per 1-2, del gennaio 2011 (gol di Mauri per i capitolini; autorete di Muslera e centro di Grossmüller invece per i giallorossi). Nei 15 confronti di Serie A TIM andati in scena all’Olimpico tra Lazio e Lecce, i biancocelesti sono rimasti a secco di gol soltanto in una sfida nel parziale: la prima della serie, datata 30 aprile 1989 (0-0); da allora, 35 reti segnate contro i giallorossi, per una media di 2.5 a partita. Dopo un filotto di sette vittorie e un pareggio, la Lazio ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro gare (1V) di campionato: tanti ko quanti quelli messi assieme dai biancocelesti nelle 18 gare precedenti di Serie A TIM tra la 13ª giornata e la 30ª giornata. La Lazio non ha trovato il gol nell’ultimo turno di campionato; soltanto una volta nelle gestione di Maurizio Sarri, la squadra capitolina è rimasta a secco di reti per due incontri consecutivi in Serie A TIM: nel novembre 2021, contro Juventus e Napoli. Il Lecce ha vinto soltanto due volte in 32 trasferte contro le due squadre della capitale nel massimo torneo: nel primo match giocato contro la Roma nell’aprile 1986 (con Eugenio Fascetti in panchina) e in quello del gennaio 2011 contro la Lazio (2-1, Luigi De Canio come allenatore). Il Lecce ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, dopo avere vinto le due precedenti; l’ultima volta in cui i salentini hanno collezionato più sconfitte consecutive lontano da casa in Serie A TIM risale a ottobre-dicembre 2010 (sei in quel caso). La Lazio è la squadra che in percentuale ha perso più partite una volta finita sotto nel punteggio in questo campionato: l’89%, ovvero ben otto sulle nove totali; inoltre, nessuna compagine ha recuperato meno punti dei biancocelesti da situazione di svantaggio nel torneo in corso (tre, al pari di Empoli e Sampdoria). La Lazio è la squadra che conta più giocatori ad avere preso parte ad almeno 10 gol nella Serie A TIM 2022/23: cinque, ovvero Luis Alberto (10), Felipe Anderson (11), Ciro Immobile (13), Sergej Milinkovic-Savic (14) e Mattia Zaccagni (16). Ciro Immobile non va a segno in casa in Serie A TIM dall’11 settembre 2022, nella partita contro l'Hellas Verona; da allora, 10 gare tra le mura amiche senza timbrare il cartellino (suo record negativo in match interni con la maglia biancoceleste nel massimo torneo). In caso di gol contro il Lecce, l’attaccante della Lazio ritroverebbe la rete in una sfida casalinga dopo 243 giorni di digiuno. Gabriel Strefezza è andato a bersaglio nel match di andata contro la Lazio, lo scorso gennaio. L’attaccante del Lecce è l’unico giocatore ad avere segnato contro entrambe le squadre della capitale (Roma e Lazio) in questo campionato.

SABATO 13 MAGGIO 2023

ore 15:00 Serie A 35a Giornata: Salernitana vs Atalanta (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Prepartita dallo stadio Arechi di Salerno dalle 14:30 con: Fabio Donolato

Dopo il big match contro la Juventus, l'Atalanta va in trasferta all'Arechi per inseguire il sogno Champions. Pericolo numero 1 è l'attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, vero trascinatore nel finale di stagione della squadra campana. I 3 punti in palio pesano particolarmente: chi avrà la meglio? Tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia, la Salernitana non ha vinto alcuno dei 14 confronti giocati finora contro l’Atalanta: sette vittorie dei bergamaschi, compresa quella nel match di andata (8-2) dello scorso gennaio, e sette pareggi il bilancio del parziale. La gara di andata è terminata 8-2 per l’Atalanta: quella è stata sia la sfida in cui i granata hanno subito più gol in un singolo match di Serie A TIM, sia la partita in cui gli orobici hanno realizzato il maggior numero di reti in un match nella loro storia nel massimo torneo. La Salernitana ha perso l’ultimo match di campionato contro l’Empoli (1-2), interrompendo così una serie di 10 risultati utili consecutivi (2V, 8N) e potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie A TIM per la prima volta sotto la gestione di Paulo Sosa. Dopo tre sconfitte consecutive, la Salernitana è in serie positiva da cinque gare di campionato all’Arechi - due vittorie e tre pareggi nel periodo - nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i granata non hanno mai collezionato più partite interne senza ko con lo stesso allenatore nel massimo torneo. L’Atalanta ha perso l’ultimo turno di campionato contro la Juventus senza trovare la via del gol; l’ultima volta in cui i bergamaschi hanno subito due ko di fila restando a secco di reti in Serie A TIM risale alle ultime due gare dello scorso torneo, contro Milan ed Empoli. L’Atalanta incassa gol da nove partite di campionato e potrebbe subire reti per più match consecutivi in un singolo torneo di Serie A TIM per la prima volta sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Tutti gli ultimi tre gol realizzati dall’Atalanta in questo campionato sono arrivati su sviluppi di corner: tanti quanti quelli segnati dai nerazzurri da questa situazione di gioco in tutte le precedenti 53 marcature della Serie A TIM 2022/23. L’Atalanta è l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad avere segnato almeno 10 gol da fuori area (record in Serie A TIM, Salernitana terza a otto), ma nessuno su sviluppi di punizione diretta. Krzysztof Piatek ha ritrovato il gol in Serie A TIM nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli a distanza di 184 giorni dal precedente; l’attaccante polacco non va a bersaglio in due match consecutivi del massimo torneo dal febbraio 2022, secondo gol proprio contro l’Atalanta. Ademola Lookman ha segnato 13 gol in questo campionato, dei quali sei (ben il 46%) nei primi 15 minuti del secondi tempi di gioco, compreso quello nel match di andata contro la Salernitana: record nel parziale (almeno tre reti in più rispetto a qualsiasi altro avversario nella competizione).



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana Prepartita dallo stadio Arechi di Salerno dalle 14:30 con: Fabio Donolato Dopo il big match contro la Juventus, l'Atalanta va in trasferta all'Arechi per inseguire il sogno Champions. Pericolo numero 1 è l'attaccante della Salernitana, Boulaye Dia, vero trascinatore nel finale di stagione della squadra campana. I 3 punti in palio pesano particolarmente: chi avrà la meglio? Tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia, la Salernitana non ha vinto alcuno dei 14 confronti giocati finora contro l’Atalanta: sette vittorie dei bergamaschi, compresa quella nel match di andata (8-2) dello scorso gennaio, e sette pareggi il bilancio del parziale. La gara di andata è terminata 8-2 per l’Atalanta: quella è stata sia la sfida in cui i granata hanno subito più gol in un singolo match di Serie A TIM, sia la partita in cui gli orobici hanno realizzato il maggior numero di reti in un match nella loro storia nel massimo torneo. La Salernitana ha perso l’ultimo match di campionato contro l’Empoli (1-2), interrompendo così una serie di 10 risultati utili consecutivi (2V, 8N) e potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie A TIM per la prima volta sotto la gestione di Paulo Sosa. Dopo tre sconfitte consecutive, la Salernitana è in serie positiva da cinque gare di campionato all’Arechi - due vittorie e tre pareggi nel periodo - nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i granata non hanno mai collezionato più partite interne senza ko con lo stesso allenatore nel massimo torneo. L’Atalanta ha perso l’ultimo turno di campionato contro la Juventus senza trovare la via del gol; l’ultima volta in cui i bergamaschi hanno subito due ko di fila restando a secco di reti in Serie A TIM risale alle ultime due gare dello scorso torneo, contro Milan ed Empoli. L’Atalanta incassa gol da nove partite di campionato e potrebbe subire reti per più match consecutivi in un singolo torneo di Serie A TIM per la prima volta sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Tutti gli ultimi tre gol realizzati dall’Atalanta in questo campionato sono arrivati su sviluppi di corner: tanti quanti quelli segnati dai nerazzurri da questa situazione di gioco in tutte le precedenti 53 marcature della Serie A TIM 2022/23. L’Atalanta è l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad avere segnato almeno 10 gol da fuori area (record in Serie A TIM, Salernitana terza a otto), ma nessuno su sviluppi di punizione diretta. Krzysztof Piatek ha ritrovato il gol in Serie A TIM nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli a distanza di 184 giorni dal precedente; l’attaccante polacco non va a bersaglio in due match consecutivi del massimo torneo dal febbraio 2022, secondo gol proprio contro l’Atalanta. Ademola Lookman ha segnato 13 gol in questo campionato, dei quali sei (ben il 46%) nei primi 15 minuti del secondi tempi di gioco, compreso quello nel match di andata contro la Salernitana: record nel parziale (almeno tre reti in più rispetto a qualsiasi altro avversario nella competizione). ore 18:00 Serie A 35a Giornata: Spezia vs Milan (diretta esclusiva)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Federico Sala

Prepartita dallo stadio Picco dalle 17:30 con: Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini

Dopo l'andata della semifinale di Champions di tre giorni fa contro l'Inter e in vista del ritorno, il Milan è di scena allo stadio Picco di La Spezia per l'impegno di campionato. I rossoneri sono in lotta per un posto tra le prime 4, mentre lo Spezia vuole evitare la retrocessione e per questo proverà a frenare il Milan, sospinto dai suoi tifosi. All'andata decise una rete di Giroud a pochi istanti dal 90°, dopo che Daniel Maldini aveva risposto a Theo Hernandez. Spezia e Milan non hanno mai pareggiato alcuno dei sei confronti disputati finora, considerando tutte le competizioni: nel parziale, quattro vittorie per i rossoneri (tre in Serie A TIM, compreso il match di andata dello scorso novembre, e una in Coppa Italia) e due per i liguri (entrambi nel massimo torneo). Lo Spezia di Leonardo Semplici non vince da otto giornate (3N, 5P) di campionato e potrebbe restare senza vittorie per più partite di fila per la prima volta in Serie A TIM (otto anche tra novembre 2020 e gennaio 2021, con Vincenzo Italiano in panchina). Lo Spezia non ha trovato il gol in 10 dei 19 incontri giocati nel 2023 - tanti quanti in tutti i 34 disputati nel 2022 in Serie A TIM - da quando sono stati promossi nel massimo torneo (2020/21), soltanto la Sampdoria ha collezionato più partite (40) senza segnare rispetto ai liguri (34). Il Milan è la squadra che ha guadagnato nel 2023 in percentuale meno punti sul totale di classifica rispetto a tutte le altre avversarie: soltanto il 46%, ovvero 28 sui 61 complessivi. Il Milan ha raccolto 23 punti nel girone di ritorno di questo campionato, frutto di sei vittorie e cinque pareggi (4P); l’ultima volta in cui i rossoneri avevano messo assieme meno punti nelle prime 15 gare della seconda metà di stagione in Serie A TIM risale al 2016/17, con Vincenzo Montella come allenatore: 20 punti (5V, 5N, 5P) e sesto posto in classifica al termine del torneo. Il Milan è imbattutto in tutte le ultime 17 trasferte di Serie A TIM contro squadre che occupavano le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, per un bilancio di 11 vittorie e sei pareggi (incluso il più recente dello scorso novembre, 0-0 contro la Cremonese); l’ultima sconfitta esterna nel massimo torneo contro queste avversarie risale al dicembre 2017, sul campo dell'Hellas Verona (3-0, Caracciolo, Kean, Bessa i marcatori), con Gennaro Gattuso in panchina. Il Milan ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato, entrambe per 1-1; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno chiuso sull’1-1 tre match di fila in Serie A TIM è stata nel marzo 1988 (contro Fiorentina, Ascoli e Torino), con Arrigo Sacchi alla guida della squadra. In generale, invece, il Diavolo non impatta tre gare esterne consecutive nel massimo campionato dal dicembre 2018. MBala Nzola, rientrato nell’ultimo match contro la Cremonese, non centra il bersaglio da tre partite di campionato; l’attaccante dello Spezia non è mai rimasto a secco per quattro match consecutivi nella Serie A TIM 2022/23 (tre gare anche tra agosto e settembre). Con Rafael Leão titolare, il Milan ha guadagnato 2.2 punti di media a partita in questo campionato, registrando il 64% di vittorie; invece, senza il portoghese sul terreno di gioco dal primo minuto, la media punti dei rossoneri scende a 0.8, con una percentuale di successi soltanto dell'11%. Theo Hernández ha segnato quattro gol in questa Serie A TIM; da quando è arrivato al Milan (2019/20), il transalpino è il difensore che ha realizzato più reti (sette) in seguito a una progressione palla al piede nel massimo campionato italiano.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin Bordocampo ed interviste: Federico Sala Prepartita dallo stadio Picco dalle 17:30 con: Giorgia Rossi, Giampaolo Pazzini Dopo l'andata della semifinale di Champions di tre giorni fa contro l'Inter e in vista del ritorno, il Milan è di scena allo stadio Picco di La Spezia per l'impegno di campionato. I rossoneri sono in lotta per un posto tra le prime 4, mentre lo Spezia vuole evitare la retrocessione e per questo proverà a frenare il Milan, sospinto dai suoi tifosi. All'andata decise una rete di Giroud a pochi istanti dal 90°, dopo che Daniel Maldini aveva risposto a Theo Hernandez. Spezia e Milan non hanno mai pareggiato alcuno dei sei confronti disputati finora, considerando tutte le competizioni: nel parziale, quattro vittorie per i rossoneri (tre in Serie A TIM, compreso il match di andata dello scorso novembre, e una in Coppa Italia) e due per i liguri (entrambi nel massimo torneo). Lo Spezia di Leonardo Semplici non vince da otto giornate (3N, 5P) di campionato e potrebbe restare senza vittorie per più partite di fila per la prima volta in Serie A TIM (otto anche tra novembre 2020 e gennaio 2021, con Vincenzo Italiano in panchina). Lo Spezia non ha trovato il gol in 10 dei 19 incontri giocati nel 2023 - tanti quanti in tutti i 34 disputati nel 2022 in Serie A TIM - da quando sono stati promossi nel massimo torneo (2020/21), soltanto la Sampdoria ha collezionato più partite (40) senza segnare rispetto ai liguri (34). Il Milan è la squadra che ha guadagnato nel 2023 in percentuale meno punti sul totale di classifica rispetto a tutte le altre avversarie: soltanto il 46%, ovvero 28 sui 61 complessivi. Il Milan ha raccolto 23 punti nel girone di ritorno di questo campionato, frutto di sei vittorie e cinque pareggi (4P); l’ultima volta in cui i rossoneri avevano messo assieme meno punti nelle prime 15 gare della seconda metà di stagione in Serie A TIM risale al 2016/17, con Vincenzo Montella come allenatore: 20 punti (5V, 5N, 5P) e sesto posto in classifica al termine del torneo. Il Milan è imbattutto in tutte le ultime 17 trasferte di Serie A TIM contro squadre che occupavano le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, per un bilancio di 11 vittorie e sei pareggi (incluso il più recente dello scorso novembre, 0-0 contro la Cremonese); l’ultima sconfitta esterna nel massimo torneo contro queste avversarie risale al dicembre 2017, sul campo dell'Hellas Verona (3-0, Caracciolo, Kean, Bessa i marcatori), con Gennaro Gattuso in panchina. Il Milan ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato, entrambe per 1-1; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno chiuso sull’1-1 tre match di fila in Serie A TIM è stata nel marzo 1988 (contro Fiorentina, Ascoli e Torino), con Arrigo Sacchi alla guida della squadra. In generale, invece, il Diavolo non impatta tre gare esterne consecutive nel massimo campionato dal dicembre 2018. MBala Nzola, rientrato nell’ultimo match contro la Cremonese, non centra il bersaglio da tre partite di campionato; l’attaccante dello Spezia non è mai rimasto a secco per quattro match consecutivi nella Serie A TIM 2022/23 (tre gare anche tra agosto e settembre). Con Rafael Leão titolare, il Milan ha guadagnato 2.2 punti di media a partita in questo campionato, registrando il 64% di vittorie; invece, senza il portoghese sul terreno di gioco dal primo minuto, la media punti dei rossoneri scende a 0.8, con una percentuale di successi soltanto dell'11%. Theo Hernández ha segnato quattro gol in questa Serie A TIM; da quando è arrivato al Milan (2019/20), il transalpino è il difensore che ha realizzato più reti (sette) in seguito a una progressione palla al piede nel massimo campionato italiano. ore 20:45 Serie A 35a Giornata: Inter vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti e Ilaia Alesso

Prepartita dalle ore 20:00 in Tutti Bravi dal Divano con: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Appuntamento a Milano, dove l'Inter di Simone Inzaghi attende il Sassuolo, squadra che ha già dimostrato di poter battere le milanesi a San Siro. I nerazzurri non possono quindi sottovalutare la squadra di Dionisi e, nonostante un probabile turnover causa Champions, puntano ai 3 punti davanti ai propri tifosi. Riusciranno ad ottenerli? Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo. Linguaggio da spogliatoio ricco di aneddoti nello show della partita delle 20:45 del sabato, con a seguire il “Players Only”: Marco Parolo, in veste di capitano, guiderà i suoi compagni nel racconto dell’intera giornata di campionato, tra approfondimenti e pronostici. Dopo quattro successi consecutivi, il Sassuolo ha vinto soltanto una delle ultime otto partite di Serie A TIM contro l’Inter - 2-0, nel febbraio 2022, con reti di Raspadori e Scamacca - subendo cinque sconfitte nel parziale (2N). L’Inter ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide (2N, 4P) giocate al Meazza in Serie A TIM contro il Sassuolo - 2-1 nell’aprile 2021, grazie ai gol di Lukaku e Lautaro Martínez - tenendo la porta inviolata soltanto in una occasione nel periodo. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato, dopo essere rimasta a secco di successi nelle precedenti cinque (1N, 4P), segnando una media di 3.5 reti a partita (14 nel parziale); i nerazzurri non mettono in fila più vittorie consecutive in un singolo campionato di Serie A TIM da novembre 2021-gennaio 2022, quando arrivarono a otto. L’Inter non ha pareggiato alcuna delle ultime 21 sfide di massimo campionato giocate al Giuseppe Meazza (16 vittorie e cinque sconfitte nel periodo); l’ultimo segno X in una gara casalinga dei nerazzurri in Serie A TIM risale al marzo 2022: 1-1, contro la Fiorentina. Dopo quattro vittorie di fila, il Sassuolo ha strappato i tre punti soltanto in due delle successive sette partite di campionato, in cui ha collezionato anche tre sconfitte e due pareggi, compreso il più recente contro il Bologna; i neroverdi non impattano due match consecutivi in Serie A TIM dallo scorso settembre (tre in quel caso). Il Sassuolo ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte di Serie A TIM; i neroverdi non hanno mai infilato cinque match esterni consecutivi con almeno due reti al passivo nella loro storia nel massimo campionato. L'Inter è l'unica squadra di questo campionato che conta almeno cinque sequenze con più di 15 passaggi per arrivare a un gol. Due dei tre gol con sequenze più lunghe in questa Serie A TIM sono nerazzurre, inclusa quella record di Dimarco a Roma (47 passaggi di fila). Romelu Lukaku e Lautaro Martínez sono due dei tre giocatori che in Serie A TIM hanno partecipato a più reti dallo scorso aprile (Dia il terzo): sette partecipazioni attive per ciascuno, tre reti e quattro assist il belga, cinque gol e due passaggi vincenti l'argentino. Federico Dimarco ha partecipato a sei reti (quattro gol, due assist) in questo campionato: soltanto nel 2020/21, il difensore dell’Inter ha messo lo zampino in più marcature in una singola stagione del massimo torneo (otto, 5+3). Domenico Berardi è, assieme a Antoine Griezmann, soltanto uno dei due giocatori con più di cinque gol e più di cinque assist nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (otto reti e sei passaggi vincenti per il neroverde). Inoltre, l’attaccante del Sassuolo potrebbe diventare il terzo calciatore ad andare in doppia cifra di marcature in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A TIM, dopo Ciro Immobile e Lautaro Martínez.

DOMENICA 14 MAGGIO 2023

ore 12:30 Serie A 35a Giornata: Hellas Verona vs Torino (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Prepartita dalle ore 12:00 dalla DAZN Square con: Ilaria Alesso, Ciro Ferrara, Dario Marcolin

Ivan Juric torna a Verona in un giorno molto delicato per l'Hellas, che sta lottando per non retrocedere. Sfida determinante per gli uomini di Zaffaroni, che potranno contare sulla spinta del Bentegodi per provare a battere un Torino che non ha più molto da chiedere a questo campionato. Il match del girone d'andata terminò 1-1, con Miranchuk a rispondere al momentaneo vantaggio di Djuric. Il Torino è la squadra contro la quale l'Hellas Verona ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A TIM: 25, sulle 57 complessive; 10 vittorie dei gialloblù e 22 dei granata completano il parziale. L'Hellas Verona subisce gol da 10 partite casalinghe di Serie A TIM contro il Torino; soltanto contro l’Inter, la squadra gialloblù conta una serie aperta più lunga di gare interne consecutive (12) con gol al passivo nel massimo torneo. L'Hellas Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila negli ultimi sette confronti di Serie A TIM, in cui ha collezionato tre vittorie, compresa la più recente contro il Lecce, due pareggi e due sconfitte; gli scaligeri non portano a casa due successi consecutivi nel massimo campionato dal gennaio 2022, sotto la guida di Igor Tudor (vs Sassuolo e Bologna). L'Hellas Verona non ha subito gol nell’ultima sfida contro il Lecce (1-0); escludendo le vittorie a tavolino, la squadra veneta non tiene la porta inviolata sul campo per due partite di fila in Serie A TIM dall’aprile 2014, contro Genoa e Chievo, con Andrea Mandorlini come allenatore. Il Torino ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro trasferte di campionato - uno in più che nelle 11 gare esterne precedenti - nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (dal 10 marzo, 10 anche Napoli e Inter); inoltre, i granata hanno vinto le due sfide più recenti lontano da casa senza subire gol e non arrivano a tre successi di fila tendendo la porta inviolata sui campi avversari in Serie A TIM dal marzo 1970. L'Hellas Verona si ritrova con un bottino di 30 punti in classifica; nelle ultime cinque stagioni di Serie A TIM, soltanto tre squadre hanno evitato la retrocessione dopo avere raccolto 30 o meno punti alla 34ª giornata di campionato: la SPAL (29) nel 2017/18; la Sampdoria (30) e la Salernitana (26) nel 2021/22. L'Hellas Verona è la squadra che ha guadagnato nel 2023 in percentuale più punti sul totale di classifica rispetto a tutte le altre avversarie: ben l’83%, ovvero 25 sui 30 complessivi. Nessuna squadra ha perso più punti del Torino negli ultimi 5 minuti di gioco in questo campionato: sette al pari dello Spezia (tre invece l'Hellas Verona); tuttavia, soltanto la Sampdoria (12) ha subito più reti dell'Hellas Verona (11) in questo intervallo temporale. Simone Verdi e Cyril Ngonge hanno segnato sette gol nel 2023 - rispettivamente quattro e tre marcature – soltanto una rete in meno rispetto a quelle relazzate da tutti gli altri calciatori dell'Hellas Verona in Serie A TIM nell’anno solare. La prima delle due doppiette firmate in Serie A TIM da Antonio Sanabria è arrivata proprio contro l'Hellas Verona, nell’agosto 2020, quando vestiva la maglia del Genoa, al Luigi Ferraris. Quattro le reti cui ha preso parte contro i gialloblù (tre marcature, un assist): contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel massimo torneo.



Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Fabio Bazzani Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando Prepartita dalle ore 12:00 dalla DAZN Square con: Ilaria Alesso, Ciro Ferrara, Dario Marcolin Ivan Juric torna a Verona in un giorno molto delicato per l'Hellas, che sta lottando per non retrocedere. Sfida determinante per gli uomini di Zaffaroni, che potranno contare sulla spinta del Bentegodi per provare a battere un Torino che non ha più molto da chiedere a questo campionato. Il match del girone d'andata terminò 1-1, con Miranchuk a rispondere al momentaneo vantaggio di Djuric. Il Torino è la squadra contro la quale l'Hellas Verona ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A TIM: 25, sulle 57 complessive; 10 vittorie dei gialloblù e 22 dei granata completano il parziale. L'Hellas Verona subisce gol da 10 partite casalinghe di Serie A TIM contro il Torino; soltanto contro l’Inter, la squadra gialloblù conta una serie aperta più lunga di gare interne consecutive (12) con gol al passivo nel massimo torneo. L'Hellas Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila negli ultimi sette confronti di Serie A TIM, in cui ha collezionato tre vittorie, compresa la più recente contro il Lecce, due pareggi e due sconfitte; gli scaligeri non portano a casa due successi consecutivi nel massimo campionato dal gennaio 2022, sotto la guida di Igor Tudor (vs Sassuolo e Bologna). L'Hellas Verona non ha subito gol nell’ultima sfida contro il Lecce (1-0); escludendo le vittorie a tavolino, la squadra veneta non tiene la porta inviolata sul campo per due partite di fila in Serie A TIM dall’aprile 2014, contro Genoa e Chievo, con Andrea Mandorlini come allenatore. Il Torino ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro trasferte di campionato - uno in più che nelle 11 gare esterne precedenti - nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (dal 10 marzo, 10 anche Napoli e Inter); inoltre, i granata hanno vinto le due sfide più recenti lontano da casa senza subire gol e non arrivano a tre successi di fila tendendo la porta inviolata sui campi avversari in Serie A TIM dal marzo 1970. L'Hellas Verona si ritrova con un bottino di 30 punti in classifica; nelle ultime cinque stagioni di Serie A TIM, soltanto tre squadre hanno evitato la retrocessione dopo avere raccolto 30 o meno punti alla 34ª giornata di campionato: la SPAL (29) nel 2017/18; la Sampdoria (30) e la Salernitana (26) nel 2021/22. L'Hellas Verona è la squadra che ha guadagnato nel 2023 in percentuale più punti sul totale di classifica rispetto a tutte le altre avversarie: ben l’83%, ovvero 25 sui 30 complessivi. Nessuna squadra ha perso più punti del Torino negli ultimi 5 minuti di gioco in questo campionato: sette al pari dello Spezia (tre invece l'Hellas Verona); tuttavia, soltanto la Sampdoria (12) ha subito più reti dell'Hellas Verona (11) in questo intervallo temporale. Simone Verdi e Cyril Ngonge hanno segnato sette gol nel 2023 - rispettivamente quattro e tre marcature – soltanto una rete in meno rispetto a quelle relazzate da tutti gli altri calciatori dell'Hellas Verona in Serie A TIM nell’anno solare. La prima delle due doppiette firmate in Serie A TIM da Antonio Sanabria è arrivata proprio contro l'Hellas Verona, nell’agosto 2020, quando vestiva la maglia del Genoa, al Luigi Ferraris. Quattro le reti cui ha preso parte contro i gialloblù (tre marcature, un assist): contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel massimo torneo. ore 15:00 Serie A 35a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

Conduce: Marco Russo - In studio: Ciro Ferrara e Dario Marcolin

Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel pre-serata del lunedì con la telecronaca dedicata di: Fiorentina-Udinese (Federico Zanon), Monza-Napoli (Dario Mastroianni)



Conduce: Marco Russo - In studio: Ciro Ferrara e Dario Marcolin Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel pre-serata del lunedì con la telecronaca dedicata di: Fiorentina-Udinese (Federico Zanon), Monza-Napoli (Dario Mastroianni) ore 15:00 Serie A 35a Giornata: Monza vs Napoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Il Napoli sbarca all'U-Power Stadium di Monza con lo Scudetto già in tasca e la voglia di continuare a festeggiare sul campo. Sfida molto interessante per i partenopei contro una delle rivelazioni di questo campionato, ovvero la squadra di Palladino. Come finirà? Il Monza ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato contro il Napoli (3N, 3P), 2-1 in Serie B il 30 maggio 1999, con i gol di Mario Lemme e Massimo Oddo (Francesco Turrini per i partenopei). Il Napoli è imbattuto in trasferta in campionato contro il Monza, grazie a due successi e tre pareggi, tutti in Serie B – il più recente è uno 0-0 del 5 settembre 1999. Il Monza è alla ricerca del suo primo punto contro avversarie nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A TIM – al momento cinque ko su cinque, con un solo gol segnato (contro il Milan il 22 ottobre) e 13 subiti (2.6 in media a partita). Il Napoli ha vinto 14 delle 17 trasferte di questo campionato (2N, 1P) e può diventare la terza squadra in tutta la storia della Serie A TIM a collezionare almeno 15 successi fuori casa in una singola stagione, dopo l’Inter 2006/07 (15) e il Milan 2020/21 (16). Nelle ultime 10 giornate di Serie A TIM il Monza ha perso solo una volta (0-2 vs Lazio, 2 aprile 2023): nel periodo (da inizio marzo), nessuna squadra ha fatto meglio dei brianzoli (una sola sconfitta anche per la Salernitana). Il Napoli ha vinto 26 gare in questo campionato finora (nessuna squadra ha fatto meglio nei cinque grandi tornei 2022/23): in tutta la sua storia in Serie A TIM ha fatto meglio solo nella stagione 2017/18 (28). Da una parte il Napoli è la squadra cha ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato in questo campionato (25), dall’altra il Monza è la formazione ad aver subito meno reti in percentuale su calcio da fermo nella Serie A TIM 2022/23 (13%: 6/45). Il Napoli è la squadra che ha effettuato più recuperi palla offensivi in questa Serie A TIM (319), mentre il Monza è penultimo in questa graduatoria (197, dietro solo ai 184 della Salernitana) ed è anche l’unica formazione che non ha trovato la rete in questa situazione di gioco nel torneo in corso. Andrea Petagna ha segnato tre gol contro il Napoli in Serie A TIM, solo contro Atalanta (cinque) e Lazio (quattro) ne conta di più; l’attaccante del Monza ha giocato esattamente 50 partite in campionato con i partenopei tra il 2020 e il 2022, mettendo a segno sette marcature. Victor Osimhen ha segnato 23 gol in questo campionato, dall’inizio dello scorso decennio solo tre giocatori hanno fatto meglio in un torneo di Serie A TIM con la propria squadra campione d’Italia a fine stagione: Gonzalo Higuaín nel 2016/17 (24), Cristiano Ronaldo nel 2019/20 (31) e Romelu Lukaku nel 2020/21 (24).



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Valon Behrami Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe Il Napoli sbarca all'U-Power Stadium di Monza con lo Scudetto già in tasca e la voglia di continuare a festeggiare sul campo. Sfida molto interessante per i partenopei contro una delle rivelazioni di questo campionato, ovvero la squadra di Palladino. Come finirà? Il Monza ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato contro il Napoli (3N, 3P), 2-1 in Serie B il 30 maggio 1999, con i gol di Mario Lemme e Massimo Oddo (Francesco Turrini per i partenopei). Il Napoli è imbattuto in trasferta in campionato contro il Monza, grazie a due successi e tre pareggi, tutti in Serie B – il più recente è uno 0-0 del 5 settembre 1999. Il Monza è alla ricerca del suo primo punto contro avversarie nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A TIM – al momento cinque ko su cinque, con un solo gol segnato (contro il Milan il 22 ottobre) e 13 subiti (2.6 in media a partita). Il Napoli ha vinto 14 delle 17 trasferte di questo campionato (2N, 1P) e può diventare la terza squadra in tutta la storia della Serie A TIM a collezionare almeno 15 successi fuori casa in una singola stagione, dopo l’Inter 2006/07 (15) e il Milan 2020/21 (16). Nelle ultime 10 giornate di Serie A TIM il Monza ha perso solo una volta (0-2 vs Lazio, 2 aprile 2023): nel periodo (da inizio marzo), nessuna squadra ha fatto meglio dei brianzoli (una sola sconfitta anche per la Salernitana). Il Napoli ha vinto 26 gare in questo campionato finora (nessuna squadra ha fatto meglio nei cinque grandi tornei 2022/23): in tutta la sua storia in Serie A TIM ha fatto meglio solo nella stagione 2017/18 (28). Da una parte il Napoli è la squadra cha ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato in questo campionato (25), dall’altra il Monza è la formazione ad aver subito meno reti in percentuale su calcio da fermo nella Serie A TIM 2022/23 (13%: 6/45). Il Napoli è la squadra che ha effettuato più recuperi palla offensivi in questa Serie A TIM (319), mentre il Monza è penultimo in questa graduatoria (197, dietro solo ai 184 della Salernitana) ed è anche l’unica formazione che non ha trovato la rete in questa situazione di gioco nel torneo in corso. Andrea Petagna ha segnato tre gol contro il Napoli in Serie A TIM, solo contro Atalanta (cinque) e Lazio (quattro) ne conta di più; l’attaccante del Monza ha giocato esattamente 50 partite in campionato con i partenopei tra il 2020 e il 2022, mettendo a segno sette marcature. Victor Osimhen ha segnato 23 gol in questo campionato, dall’inizio dello scorso decennio solo tre giocatori hanno fatto meglio in un torneo di Serie A TIM con la propria squadra campione d’Italia a fine stagione: Gonzalo Higuaín nel 2016/17 (24), Cristiano Ronaldo nel 2019/20 (31) e Romelu Lukaku nel 2020/21 (24). ore 15:00 Serie A 35a Giornata: Fiorentina vs Udinese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Una settimana dopo la sfida al 'Maradona' contro il Napoli fresco del titolo campione d'Italia, la Fiorentina torna a giocare davanti ai suoi tifosi e ospita l'Udinese in una sfida di metà classifica che - sulla carta - non offre grandi stimoli né all'una né all'altra formazione. Chi prevarrà? L’Udinese ha vinto tre delle più recenti quattro gare di Serie A TIM contro la Fiorentina (1P), dopo che non aveva ottenuto successi nelle precedenti nove (3N, 6P) – inoltre i friulani hanno ottenuto un successo in ciascuna delle ultime due sfide contro i viola nella competizione e non fanno meglio dal 1997 (tre, con Alberto Zaccheroni in panchina). Dopo ben 13 successi interni consecutivi in Serie A TIM contro l’Udinese, la Fiorentina ha perso il più recente match in casa contro i friulani (0-4, il 27 aprile 2022): l’ultima volta in cui non ha vinto in due partite casalinghe di fila contro questa avversaria risale al 2005 (2N). L’Udinese non ha segnato in tre delle ultime sei gare contro la Fiorentina nel girono di ritorno di Serie A TIM, anche se in tutte le tre più recenti ha tenuto la porta inviolata. La Fiorentina è imbattuta da sei incontri casalinghi in Serie A TIM (3V, 3N), solo una volta ha registrato una serie più lunga in casa senza sconfitte nelle ultime sei stagioni, tra ottobre 2021 e gennaio 2022 (sette, sempre con Vincenzo Italiano in panchina). L’Udinese ha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A TIM senza segnare neanche una rete; l’ultima volta che i friulani hanno perso più gare esterne di fila è stata nel marzo 2019 (quattro), mentre l’ultima volta che non hanno trovato il gol in più incontri fuori casa consecutivi è stata nel febbraio 2019 (cinque). L’Udinese ha guadagnato 46 punti in 34 giornate di questo campionato, nelle nove precedenti stagioni di Serie A TIM solo una volta ha terminato il campionato con più punti (47 in 38 match nel 2021/22). Fiorentina e Udinese sono le due squadre che hanno guadagnato più punti (entrambe nove) con gol segnati negli ultimi 10 minuti di gioco in questa Serie A TIM. Le ultime sette reti dell’Udinese in campionato sono state messe a segno da sette calciatori diversi: Beto, Samardzic, Pérez, Success, Lovric, Pereyra e Masina. Dall’altra parte gli ultimi nove gol della Fiorentina sono stati segnati da nove giocatori differenti: Saponara, Castrovilli, Dodô, Duncan, Kouamé, Terzic, Nico González, Ikoné e Biraghi. L’Udinese è la squadra contro cui Gaetano Castrovilli ha preso parte a più gol in Serie A TIM (tre: due reti e un assist), inclusa la sua unica doppietta nel torneo, arrivata il 25 ottobre 2020 al Franchi. Solo Mattia Zaccagni (16) e Sergej Milinkovic-Savic (14) hanno preso parte a più gol di Roberto Pereyra (11: cinque reti e sei assist) tra i centrocampisti in questa stagione di Serie A TIM. La Fiorentina è però la formazione contro cui l’argentino ha disputato più match senza segnare tra le avversarie attualmente in Serie A TIM (nove sfide).



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Stefan Schwoch Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran Una settimana dopo la sfida al 'Maradona' contro il Napoli fresco del titolo campione d'Italia, la Fiorentina torna a giocare davanti ai suoi tifosi e ospita l'Udinese in una sfida di metà classifica che - sulla carta - non offre grandi stimoli né all'una né all'altra formazione. Chi prevarrà? L’Udinese ha vinto tre delle più recenti quattro gare di Serie A TIM contro la Fiorentina (1P), dopo che non aveva ottenuto successi nelle precedenti nove (3N, 6P) – inoltre i friulani hanno ottenuto un successo in ciascuna delle ultime due sfide contro i viola nella competizione e non fanno meglio dal 1997 (tre, con Alberto Zaccheroni in panchina). Dopo ben 13 successi interni consecutivi in Serie A TIM contro l’Udinese, la Fiorentina ha perso il più recente match in casa contro i friulani (0-4, il 27 aprile 2022): l’ultima volta in cui non ha vinto in due partite casalinghe di fila contro questa avversaria risale al 2005 (2N). L’Udinese non ha segnato in tre delle ultime sei gare contro la Fiorentina nel girono di ritorno di Serie A TIM, anche se in tutte le tre più recenti ha tenuto la porta inviolata. La Fiorentina è imbattuta da sei incontri casalinghi in Serie A TIM (3V, 3N), solo una volta ha registrato una serie più lunga in casa senza sconfitte nelle ultime sei stagioni, tra ottobre 2021 e gennaio 2022 (sette, sempre con Vincenzo Italiano in panchina). L’Udinese ha perso tutte le ultime tre trasferte di Serie A TIM senza segnare neanche una rete; l’ultima volta che i friulani hanno perso più gare esterne di fila è stata nel marzo 2019 (quattro), mentre l’ultima volta che non hanno trovato il gol in più incontri fuori casa consecutivi è stata nel febbraio 2019 (cinque). L’Udinese ha guadagnato 46 punti in 34 giornate di questo campionato, nelle nove precedenti stagioni di Serie A TIM solo una volta ha terminato il campionato con più punti (47 in 38 match nel 2021/22). Fiorentina e Udinese sono le due squadre che hanno guadagnato più punti (entrambe nove) con gol segnati negli ultimi 10 minuti di gioco in questa Serie A TIM. Le ultime sette reti dell’Udinese in campionato sono state messe a segno da sette calciatori diversi: Beto, Samardzic, Pérez, Success, Lovric, Pereyra e Masina. Dall’altra parte gli ultimi nove gol della Fiorentina sono stati segnati da nove giocatori differenti: Saponara, Castrovilli, Dodô, Duncan, Kouamé, Terzic, Nico González, Ikoné e Biraghi. L’Udinese è la squadra contro cui Gaetano Castrovilli ha preso parte a più gol in Serie A TIM (tre: due reti e un assist), inclusa la sua unica doppietta nel torneo, arrivata il 25 ottobre 2020 al Franchi. Solo Mattia Zaccagni (16) e Sergej Milinkovic-Savic (14) hanno preso parte a più gol di Roberto Pereyra (11: cinque reti e sei assist) tra i centrocampisti in questa stagione di Serie A TIM. La Fiorentina è però la formazione contro cui l’argentino ha disputato più match senza segnare tra le avversarie attualmente in Serie A TIM (nove sfide). ore 18:00 Serie A 35a Giornata: Bologna vs Roma (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Prepartita dalle stadio Dall'Ara di Bologna con: Giorgia Rossi, Borja Valero

Allo stadio Dall'Ara di Bologna arriva la Roma di José Mourinho, in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoblù di Thiago Motta sono però un avversario difficile da superare; all'andata decise solamente il calcio di rigore realizzato da Pellegrini. Saranno ancora i giallorossi a prendersi i 3 punti? La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più volte in Serie A TIM; per i rossoblu 51 successi in 149 sfide (44N, 54P), tuttavia i rossoblù hanno ottenuto un solo successo negli ultimi cinque incroci (1N, 3P): 1-0 il 1° dicembre 2021. La Roma è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte di campionato contro il Bologna (7V, 4N), anche se le due sconfitte nel parziale sono arrivate proprio nei quattro più recenti scontri tra le due formazioni in casa rossoblù. Le ultime quattro gare tra Bologna e Roma in Serie A TIM hanno visto appena tre gol segnati, dopo che nelle precedenti quattro sfide tra le due formazioni erano stati realizzati ben 17 reti, una media di 4.3 a incontro. Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime cinque gare di campionato (3N, 2P), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di match di fila senza alcun successo in Serie A TIM risale al periodo tra aprile-maggio 2021 (sette in quel caso). Il Bologna è imbattuto da cinque incontri casalinghi di fila in Serie A TIM (2V, 3N), anche se ha pareggiato i due più recenti; l’ultima volta che ha impattato più gare interne consecutive nella competizione è stata nel marzo 2016 (tre, con Roberto Donadoni in panchina). La Roma non ha vinto alcuna delle ultime quattro gare di campionato (2N, 2P), solo una volta con José Mourinho alla guida i giallorossi hanno registrato una striscia più lunga senza successi in Serie A TIM: cinque tra aprile-maggio 2022. La Roma ha segnato 45 gol in questo campionato finora: era dal 1993/94 che la Roma non segnava al massimo questo numero di reti dopo le prime 34 gare di una stagione di Serie A TIM (35 in quell'occasione). Sfida tra la squadra che ha subito meno gol nei primi 15 minuti del 2° tempo in questa Serie A TIM (Roma, due) e quella che ha incassato più reti nello stesso periodo di gioco (Bologna, 12). La prima delle tre doppiette di Musa Barrow in Serie A TIM è stata realizzata contro la Roma, il 7 febbraio 2020 – in quel match vinto 3-2 dal Bologna, il gambiano prese parte a tutte e tre le reti degli emiliani, fornendo anche un assist per il gol di Riccardo Orsolini. Paulo Dybala ha segnato sette gol in sette incontri differenti contro il Bologna in Serie A TIM, ha realizzato più reti solo contro Udinese (10), Sampdoria (9) e Genoa (9); solo tre giocatori attualmente nel torneo hanno realizzato più centri contro una singola avversaria senza mettere a segno marcature multiple (otto per Zlatan Ibrahimovic contro la Lazio, per Ciro Immobile contro il Sassuolo e per Fabio Quagliarella contro il Napoli).



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Simone Tiribocchi Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci Prepartita dalle stadio Dall'Ara di Bologna con: Giorgia Rossi, Borja Valero Allo stadio Dall'Ara di Bologna arriva la Roma di José Mourinho, in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoblù di Thiago Motta sono però un avversario difficile da superare; all'andata decise solamente il calcio di rigore realizzato da Pellegrini. Saranno ancora i giallorossi a prendersi i 3 punti? La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più volte in Serie A TIM; per i rossoblu 51 successi in 149 sfide (44N, 54P), tuttavia i rossoblù hanno ottenuto un solo successo negli ultimi cinque incroci (1N, 3P): 1-0 il 1° dicembre 2021. La Roma è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte di campionato contro il Bologna (7V, 4N), anche se le due sconfitte nel parziale sono arrivate proprio nei quattro più recenti scontri tra le due formazioni in casa rossoblù. Le ultime quattro gare tra Bologna e Roma in Serie A TIM hanno visto appena tre gol segnati, dopo che nelle precedenti quattro sfide tra le due formazioni erano stati realizzati ben 17 reti, una media di 4.3 a incontro. Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime cinque gare di campionato (3N, 2P), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di match di fila senza alcun successo in Serie A TIM risale al periodo tra aprile-maggio 2021 (sette in quel caso). Il Bologna è imbattuto da cinque incontri casalinghi di fila in Serie A TIM (2V, 3N), anche se ha pareggiato i due più recenti; l’ultima volta che ha impattato più gare interne consecutive nella competizione è stata nel marzo 2016 (tre, con Roberto Donadoni in panchina). La Roma non ha vinto alcuna delle ultime quattro gare di campionato (2N, 2P), solo una volta con José Mourinho alla guida i giallorossi hanno registrato una striscia più lunga senza successi in Serie A TIM: cinque tra aprile-maggio 2022. La Roma ha segnato 45 gol in questo campionato finora: era dal 1993/94 che la Roma non segnava al massimo questo numero di reti dopo le prime 34 gare di una stagione di Serie A TIM (35 in quell'occasione). Sfida tra la squadra che ha subito meno gol nei primi 15 minuti del 2° tempo in questa Serie A TIM (Roma, due) e quella che ha incassato più reti nello stesso periodo di gioco (Bologna, 12). La prima delle tre doppiette di Musa Barrow in Serie A TIM è stata realizzata contro la Roma, il 7 febbraio 2020 – in quel match vinto 3-2 dal Bologna, il gambiano prese parte a tutte e tre le reti degli emiliani, fornendo anche un assist per il gol di Riccardo Orsolini. Paulo Dybala ha segnato sette gol in sette incontri differenti contro il Bologna in Serie A TIM, ha realizzato più reti solo contro Udinese (10), Sampdoria (9) e Genoa (9); solo tre giocatori attualmente nel torneo hanno realizzato più centri contro una singola avversaria senza mettere a segno marcature multiple (otto per Zlatan Ibrahimovic contro la Lazio, per Ciro Immobile contro il Sassuolo e per Fabio Quagliarella contro il Napoli). ore 20:45 Serie A 35a Giornata: Juventus vs Cremonese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square con: Marco Cattaneo, Andrea Stramaccioni, Dario Marcolin, Stefano Borghi

La Juventus scende in campo all'Allianz Stadium con un probabile turnover in vista della semifinale di ritorno contro il Siviglia. In questo turno i bianconeri affronteranno la Cremonese di Ballardini, intenzionato a terminare la stagione senza rimpianti e a testa alta. Ci saranno sorprese? La Juventus non ha mai perso in Serie A TIM contro la Cremonese (15G: 11V, 4N): tra le formazioni contro cui i bianconeri sono imbattuti nella competizione, solo contro il Piacenza hanno all’attivo più precedenti (16). La Cremonese ha pareggiato due delle ultime tre sfide nel girone di ritorno di Serie A TIM contro la Juventus (1P), dopo che aveva perso tutte le precedenti quattro – nel parziale tuttavia non ha mai tenuto la porta inviolata. La Juventus ha vinto tutti i sette precedenti interni in Serie A TIM contro la Cremonese, con un punteggio aggregato di 21-3; in particolare, quella dei grigiorossi è una delle cinque squadre che i bianconeri hanno affrontato almeno sette volte in casa nella competizione trovando sempre la vittoria, insieme a Foggia (11), Piacenza (8), Catanzaro (7) e Pisa (7). La Juventus ha vinto 10 delle 13 gare interne di campionato da inizio ottobre ad oggi (1N, 2P), nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo in Serie A TIM (10 successi casalinghi anche per il Napoli). Nessuna squadra ha pareggiato più gare in trasferta in questa Serie A TIM rispetto alla Cremonese (otto, come la Salernitana). Con una vittoria, la Juventus diventerebbe la prima squadra capace di superare il traguardo dei 4800 punti in Serie A TIM (attualmente a 4798). Considerando solo il girone di ritorno di questo campionato la Cremonese sarebbe fuori dalla zona retrocessione, i grigiorossi hanno infatti guadagnato 16 punti in 15 gare: cinque punti in più della terzultima nel periodo (Lecce, 11). La Juventus (20) è la squadra che ha segnato più gol con calciatori nati a partire dal 2000 in questa stagione di Serie A TIM, dall’altra parte la Cremonese è a quota zero. Dusan Vlahovic, a segno contro Lecce e Atalanta, potrebbe trovare la rete in tre presenze consecutive in Serie A TIM per la prima volta con la maglia della Juventus; in generale, non ci riesce nella competizione da dicembre 2021 (serie di sei in quell’occasione, in maglia viola). Marco Carnesecchi della Cremonese è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei (80).

LUNEDI15 MAGGIO 2023

ore 20:45 Serie A 35a Giornata: Sampdoria vs Empoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Alessio de Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e altri ospiti

In fondo alla classifica per rendimento nel girone di ritorno, Sampdoria ed Empoli si sfidano al “Luigi Ferraris” nel match che chiude la giornata numero 35 di Serie A TIM. I toscani vogliono avvicinarsi alla salvezza, mentre per i padroni di casa la situazione sembra ormai compromessa: chi avrà la meglio? Pre partita dalle 20:00 e poi post ricco di ospiti, highlights e interviste esclusive in Supertele, il programma del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. Nessuna delle ultime cinque sfide di Serie A TIM tra Sampdoria ed Empoli è terminata in parità, con tre successi dei liguri contro due dei toscani – tra questi ultimi anche l’1-0 della gara d’andata: gli azzurri potrebbero infatti vincere entrambe le sfide stagionali contro i blucerchiati nel massimo campionato per la prima volta dal 2006/07. La Sampdoria ha vinto ben nove dei 13 precedenti casalinghi contro l’Empoli in Serie A TIM (2N, 2P), tuttavia solo uno di questi è arrivato nelle ultime quattro sfide al Ferraris: 2-0 il 19 febbraio 2022, grazie a una doppietta di Fabio Quagliarella. L’Empoli non ha segnato in 15 del 27 gare di Serie A TIM contro la Sampdoria, cioè nel 56% dei precedenti: solo contro la Juventus (63%: 17 su 27) ha all’attivo una percentuale più alta di partite senza reti nella competizione. La Sampdoria è retrocessa dalla Serie A TIM per la quinta volta nella sua storia: dopo il 1965/66, 1976/77, 1998/99 e 2010/11. La Sampdoria ha il peggior rendimento casalingo di questo campionato, con otto punti conquistati in 17 gare, frutto di un successo, cinque pareggi e 11 sconfitte; da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), solo quattro formazioni hanno vinto al massimo una delle prime 18 partite stagionali in casa, il Treviso 2005/06, il Pescara 2016/17, il Chievo 2018/19 e il Frosinone 2018/19. Dopo le vittorie contro Bologna e Salernitana, l’Empoli potrebbe registrare tre successi di fila in Serie A TIM per la prima volta da maggio 2019 (in quel caso una delle tre vittorie arrivò proprio contro la Sampdoria). L’Empoli ha perso l’ultima sfida contro un’avversaria che occupava le ultime tre posizioni in classifica a inizio giornata (contro la Cremonese il 14 aprile), dopo una serie di imbattibilità di sei incontri contro queste squadre (4V, 2N), in cui aveva tenuto la porta inviolata quattro volte. Sampdoria (18) ed Empoli (17) sono le due squadre che hanno subito più reti negli ultimi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A TIM. Fabio Quagliarella ha segnato quattro gol nelle sue ultime quattro sfide contro l’Empoli in campionato, inclusa la sua ultima doppietta in Serie A TIM (19 febbraio 2022 al Ferraris). Il classe ’83, ancora a secco di reti in questo campionato, potrebbe segnare per la 18ª stagione diversa in Serie A TIM, in quel caso solo Francesco Totti (23), Silvio Piola (20) e Gianni Rivera (20) hanno fatto meglio. Francesco Caputo ha sia segnato che servito un assist nella sua ultima sfida contro la Sampdoria al Ferraris in campionato, il 23 dicembre 2020 (per lui in generale due gol e due passaggi vincenti contro i blucerchiati in Serie A TIM); l’attaccante dell’Empoli ha giocato 51 partite e realizzato 12 marcature nella competizione con la Sampdoria.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog