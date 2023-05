DAZN Serie B 2022/23 38a Giornata, Palinsesto Telecronisti (19 Maggio)

La 38a giornata su DAZN della Serie BKT 2022/23. Perché durante tutti questi mesi di pausa abbiamo sentito parlare di Serie A TIM piuttosto che di Serie BKT? Perché tra grandi piazze, retrocesse di lusso, promozioni attese da anni, colpi di mercato surreali e conferme ancora più forti di prima, la serie cadetta cresce e si candida ad essere accanto, a pochi passi, dalla Serie A TIM.

Dalle 20:15 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'azione. Puoi seguire ogni singola partita oppure goderti ogni azione principale grazie a Zona Gol: il programma che vi porta su tutti i campi della Serie B, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto.

DAZN SERIE B DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

VENERDI 19 MAGGIO 2023

ore 20:15 Serie B 38a Giornata: Zona Serie B (diretta)

a cura di: Alessandro Iori e Alessandro Budel

Grazie a Zona Serie B non ti perdi nulla da tutti i campi di Serie BKT.



Telecronaca: Giorgio Basile

Allo stadio Tombolato Cittadella e Como vogliono chiudere le rispettive stagioni con un risultato utile per mettersi al riparo da brutte sorprese per quanto riguarda i playout. Chi avrà la meglio fra i veneti e i lariani?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Ultima giornata di campionato decisiva per i verdetti di Serie B. Il Cosenza cerca i punti necessari per la salvezza, evitando il pericolo playout. Il Cagliari si è già assicurato un posto ai playoff ma cerca il piazzamento migliore possibile in classifica per arrivare al momento più importante della stagione nel miglior modo possibile.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Altra sfida di vertice per il Genoa, che 6 giorni dopo la trasferta di Frosinone capolista ospita il Bari a Marassi. I pugliesi, terzi in classifica, vogliono arrivare al meglio ai playoff: riusciranno a strappare una vittoria al Grifone oppure saranno i rossoblù a prevalere?



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Braglia il Modena saluta la stagione davanti ai suoi tifosi ospitando il Sudtirol, che invece proseguirà con i playoff il suo percorso. La squadra altoatesina ha ritrovato la vittoria due settimane fa nella trasferta di Terni e vuole arrivare nel migliore dei modi ai prossimi impegni. Chi vincerà tra la squadra di Tesser e quella di Bisoli?



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Stefan Schwoch

Il Renzo Barbera di Palermo ribolle per l'ultima giornata di campionato che può determinare le sorti del Palermo di Corini e del Brescia di Gastaldello. Da una parte i rosanero possono acciuffare definitivamente i playoff, mentre il Brescia è in lotta per non retrocedere. Come finirà la sfida tra le aquile rosanero e le rondinelle biancoazzurre?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Allo stadio Tardini il Parma saluta la stagione regolare di Serie B e si prepara ai playoff sfidando il Venezia, che ha sete di punti per provare l'ultimo assalto ai playoff. I crociati di Pecchia riusciranno a battere gli arancio-neroverdi di Vanoli?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Allo stadio Curi il Perugia si gioca tutto nell'ultima giornata: retrocessione diretta o playout nel destino degli umbri, che oggi giocano la partita della vita contro il già retrocesso Benevento. Riuscirà il Grifone ad aggrapparsi alla scialuppa di salvataggio dei playout, o sarà il Benevento ad avere un ultimo sussulto d'orgoglio prima di salutare la categoria?



Telecronaca: Federico Zanon

Pisa e SPAL si sfidano all'Arena Garibaldi con la speranza di raggiungere in extremis i rispettivi obiettivi: playoff per i toscani, salvezza per gli emiliani. Missione difficile per entrambe: chi riuscirà a portare a casa l'ultima giornata?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Giunti alla battuta finale di questa stagione, Reggina e Ascoli mettono un punto al proprio percorso tra le mura dell'Oreste Granillo di Reggio Calabria. Gli amaranto hanno l'obbligo di non guardarsi indietro perchè troppi sarebbero i rimorsi: dal sogno promozione alla lotta salvezza, il crollo dei reggini sarà senz'altro base da cui ripartire a settembre. Quella dell'Ascoli è invece un'altra storia: un percorso altalenante, una corsa a ostacoli tra strisce di risultati positivi e mesi neri, per parcheggiarsi però nella parte sinistra della classifica. All'andata una partita equilibrata decisa solo dal guizzo di Rivas: come finirà quest'ultima gara della stagione?



Telecronaca: Alberto Santi

La capolista Frosinone saluta la Serie B a Terni pregustando già la prossima stagione in Serie A. La squadra di Grosso affronta quella di Lucarelli, che potenzialmente potrebbe rischiare qualcosa in ottica playout. Come finirà allo stadio Liberati?

