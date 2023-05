DAZN, Serie B 2022/23 Playoff e Playout, Palinsesto Telecronisti (25, 26, 27 Maggio)

Ogni anno vengono promosse tre squadre in Serie A TIM dalla Serie BKT. Le prime due in classifica salgono direttamente, la terza deve passare dai playoff e le posizioni di partenza possono sempre essere ribaltate. Attraverso un turno preliminare in gara unica, semifinale e finale andata e ritorno, la post season della Serie BKT è sempre un momento imperdibile per i tifosi, pronti a provare ogni tipo di emozione possibile nelle partite che possono portare la loro squadra del cuore in Serie A TIM. Ogni anno la serie cadetta mette in mostra una bagarre forsennata fino all'ultima giornata. Anche in questa stagione, le pretendenti alla terza tessera per la promozione sono tante.

Anche per la stagione 2022-23 sono confermati i playoff per decidere la terza squadra promossa in Serie A TIM. Lo schema della post season viene decisa al termine delle 38 giornate di campionato. Gli equilibri non sono quindi solo dettati dai rapporti di forza tra organici o perodi di forma. Molto dipende dagli incastri sanciti dalla classifica finale. La terza e la quarta in classifica sono già in semifinale, dove vengono raggiunte da chi vince un turno preliminare disputato in gara secca.

Prima delle semifinali, quattro squadre giocano un turno preliminare. La quinta classificata sfida l’ottava, mentre la sesta sfida la settima: chi vince queste due partite si qualifica per la semifinale. La formazione meglio posizionata in classifica ha il vantaggio di giocare in casa e non solo. Infatti, in caso di parità anche dopo i tempi supplementari, è la squadra meglio piazzata a passare il turno, senza dover battere i calci di rigore. Sono questi i privilegi di una classifica migliore rispetto ai propri avversari. Venezia e Reggina, insomma, non hanno alternative: devono imporsi entro i 120' rispettivamente in Sardegna e al Druso, visto che arrivano a questa post Season rispettivamente da ottava e settima forza del campionato.

A differenza del turno preliminare, le semifinali vengono giocate in gara di andata e ritorno. Anche in questo caso, la miglior posizione in classifica è una discriminante, visto che la partita di ritorno viene giocata in casa della formazione meglio piazzata. La terza classificata gioca contro la vincente tra la sesta e la settima, la quarta incontra chi passa il turno tra la quinta e l’ottava. C’è un’importante differenza con il turno preliminare: al termine delle semifinali non vengono infatti disputati i supplementari in caso di parità, ma passa in finale la squadra che ha una miglior posizione in classifica. In questo modo, viene sempre tenuto in considerazione il lavoro fatto nel corso della stagione regolare. Bari e Parma, in questo caso, hanno un vantaggio rispetto alle altre quattro che scendono in campo per questi playoff. Il Bari sfiderà Südtirol o Reggina, mentre il Parma attende una tra Cagliari e Venezia.

Chi vince le due semifinali si ritrova per l’ultimo faticosissimo impegno della stagione. Come per le semifinali, la finale playoff si gioca tra andata e ritorno, con la meglio piazzata che gioca la seconda partita in casa. In caso di parità dopo i 180 minuti, sale in Serie A TIM la squadra con più punti in classifica: in questo caso, il Bari. Attenzione, nel caso in cui le due finaliste abbiano gli stessi punti, si procede regolarmente con supplementari e, se necessari, i calci di rigore.

GIOVEDI 25 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie B Playout Andata: Cosenza vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

La fatidica soglia dei 40 punti non è bastata nè al Cosenza nè al Brescia per evitare i playout di Serie B. Appaiate in classifica, le due formazioni hanno evitato la retrocessione diretta - condannando il Perugia, oltre a Benevento e SPAL - ma ora solamente una delle due potrà giocarsi su due partite la permanenza in cadetteria. Il match d'andata si gioca allo stadio San Vito di Cosenza: chi vincerà il primo round?

VENERDI 26 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie B Playoff Preliminare Andata: Sudtirol vs Reggina (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Due stagioni dai volti opposti per Sudtirol e Reggina. Partenza a rilento per gli altoatesini di Bisoli, capaci poi di una tanto inaspettata quanto inesorabile risalita fino alle zone nobili della classifica. Per i calabresi, invece, una stagione iniziata con i migliori presupposti, sfidando il Frosinone per la vetta della classifica, salvo poi cedere e rischiare addirittura di mancare i playoff. La rete di Luigi Canotto all'ultima giornata di campionato, in pieno recupero, ha salvato tutto in extremis per la squadra di Inzaghi. Non c'è domani: chi vince oggi sfiderà il Bari.

SABATO 27 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie B Playoff Preliminare Andata: Cagliari vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

All'Unipol Domus di Cagliari va in scena il secondo scontro del primo turno playoff di Serie B dove i padroni di casa, guidati da Claudio Ranieri, proveranno a staccare il pass per affrontare in semifinale il Parma. Con due risultati su tre, sfruttando il miglior piazzamento in classifica, i rossoblù si affidano al capocannoniere del campionato Gianluca Lapadula che troverà di fronte a sé la stella del Venezia Joel Pohjanpalo, autore di 19 reti in stagione. Gli arancioneroverdi di Paolo Vanoli, che hanno raggiunto i playoff all'ultimo respiro, sperano di ripetere la prestazione del 1 ottobre quando si imposerò 4-1, in questo stadio, con Javorcic in panchina. Chi andrà in semifinale?

