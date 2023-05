DAZN Serie B 2022/23 Playoff Semifinali Andata, Palinsesto Telecronisti (29, 30 Maggio)

E rimasero in quattro. A darsi battaglia, a volere fortemente la Serie A TIM. I playoff di B sono scattati e davanti ora c'è un destino che può sorridere, oppure far male: dipenderà solo ed esclusivamente dal risultato. Si inizia con il Sudtirol (che ha battuto la Reggina), si proseguirà con il Cagliari, vittorioso sul Venezia per 2-1. Per le due squadre, a breve, toccherà affrontare rispettivamente due mastini di categoria: da una parte il Bari, autore di una stagione strepitosa; dall'altra il Parma, che può contare su vere e proprie leggende, vedi Gigi Buffon.

Ma che tipo di squadre sono? E quanto possono davvero ambire al salto tra le grandi? Andiamo a vederlo.

Sudtirol - La grande sorpresa di questa stagione è sicuramente la neopromossa Sudtirol: dopo un inizio complicato, la scalata è stata inarrestabile. Complice anche l'arrivo in panchina di Bisoli. Il piazzamento è stato importante e parzialmente "rovinato" dalle ultime prestazioni: così il Sudtirol è arrivato sesto in classifica, con 58 punti fatti in 38 partite, frutto di 14 vittorie, 16 pareggi (solo il Como ne ha di più) e 8 sconfitte.

Cagliari - Claudio Ranieri ha raccolto questa squadra e ne ha fatto qualcosa di diverso. Materiale da playoff, s'intende. Ancora una volta, il resto della Serie B deve guardarsi bene dalla squadra sarda, mina vagante dei playoff. Alti e bassi, poi il ritorno del re. Alla fine il Cagliari è stato quinto. Con 15 vittorie e altrettanti pareggi, quindi 8 sconfitte. Cinquanta gol fatti e 34 subiti, nelle ultime quattro partite non ha più perso e solo vinto.

Bari - "Noi in Serie A vogliamo andarci". E' diventato virale lo sfogo di Ciro Polito, diesse dei pugliesi: ma non poteva essere più chiaro. Il Bari è andato a un soffio dalla promozione diretta, battuto solo da un Genoa troppo forte. Può seguire le orme del Monza della scorsa stagione. Dopo la beffa, ci sarà la gioia? Sessantacinque punti. Che non sono stati fatti a caso. Tutt'altro. Il Bari ha vinto 17 delle 38 partite. Ne ha pareggiate 14, e questo ha condannato. Ma ne ha perse solo 7, e meglio han fatto Frosinone e Genoa. La stagione è nei dettagli.

Parma - Potrebbe essere l'ultima, grande storia di Gigi Buffon su un campo da calcio. E potrebbe essere un cerchio che si chiude anche per mister Pecchia, che l'anno scorso ha portato la Cremonese in A, che quest'anno vuole farlo lo stesso con il Parma. Parma che alla fine è arrivato quarto, scavallando il primo turno e quota 60 punti. Dopo aver vagato a metà classifica per quasi tutta la stagione, i gialloblù hanno riscritto la storia: 17 vittorie, 10 pareggi e 11 ko.

DAZN 2022/23 DIRETTA - PLAYOFF SEMIFINALI ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



LUNEDI 29 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie B Playoff Semifinale Andata: Sudtirol [6° pts. 58] vs Bari [3° pts. 65]

Stadio "Druso" - Bolzano

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Stefan Schwoch

Dopo aver superato la Reggina nel primo turno dei playoff, il Südtirol ospita al Druso il Bari per questa andata delle semifinali. Una vittoria consentirebbe di affrontare il ritorno con tutta un'altra prospettiva: chi riuscirà a spuntarla?

MARTEDI 30 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie B Playoff Semifinale Andata: Cagliari [5° pts. 60] vs Parma [4° pts. 60]

Stadio "Unipol Domus" - Cagliari

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Fabio Bazzani

Grazie agli scontri diretti contro il Cagliari, il Parma è riuscito a risparmiarsi un turno di playoff e giocherà con il vantaggio campo nel ritorno delle semifinali. La partita all'Unipol Domus diventa quindi fondamentale per la squadra di Ranieri: riusciranno a vincere?

