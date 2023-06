DAZN Italia e Vivaticket: partnership per acquistare i biglietti delle partite

DAZN Italia annuncia oggi di aver siglato la partnership strategica con Vivaticket per sviluppare funzionalità che consentano ai tifosi di acquistare direttamente dall'app, con pochi click, i biglietti per seguire le partite di calcio della propria squadra preferita, tra cui anche FC Internazionale, SS Lazio, ACF Fiorentina, Bologna FC e Torino FC.

L'integrazione di Vivaticket e DAZN avverrà per fasi. In fase di lancio, i tifosi potranno acquistare i biglietti su un sito web dedicato, che sarà pronto nelle prossime settimane.

Dopo la fase iniziale di lancio, l’integrazione dello store Vivaticket in DAZN diventerà ancora più completa con la possibilità di utilizzare un solo account, fare acquisti con un click e vivere un’esperienza personalizzata in base ai propri interessi.

L’accordo consolida ulteriormente l’ambizione di DAZN di diventare la principale destinazione per gli appassionati sportivi attraverso la creazione di un unico ecosistema digitale di riferimento per gli amanti dello sport che possono così vivere, in solo luogo, la loro passione a tutto tondo seguendo su schermo i match più importanti, acquistando biglietti per viverli dal vivo e comprando il merchandising ufficiale della loro squadra preferita.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta così il nuovo accordo:

«Il ticketing delle partite di calcio sarà presto a portata di click sulla nostra app. La partnership stretta con Vivaticket, player di riferimento per il mercato italiano e già partner di importanti squadre di calcio, rappresenta un unicum per DAZN nel Mondo e prosegue nella direzione di far diventare la nostra piattaforma punto di riferimento per i tifosi e business partner per le leghe sportive e le squadre».

«La collaborazione con un partner di questo spessore e prestigio ci porterà sicuramente grandi benefici, sia in termini di audience, per il raggiungimento di nuovi target, che di visibilità» ha dichiarato Silvano Taiani, CEO di Vivaticket. «L'accoppiata Vivaticket - DAZN rappresenta una novità senza precedenti, che ci aiuterà ad essere sempre più vicini ai nostri clienti mentre vivono le loro passioni. Ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di una partnership che possa portare a grandi sviluppi futuri».