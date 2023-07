DAZN arriva su tivùsat: il grande sport italiano ora accessibile a tutti

Live streaming al centro ma non solo . Siglata nuova partnership di distribuzione per portare la ricca offerta sportiva live e on-demand di DAZN ad un bacino di tifosi sempre più ampio grazie al satellite di tivùsat





. Siglata nuova partnership di distribuzione per portare la ricca offerta sportiva live e on-demand di DAZN ad un bacino di tifosi sempre più ampio grazie al satellite di tivùsat Dalla prossima stagione di Serie A TIM, gli utenti tivùsat che sono clienti DAZN potranno seguire gli eventi trasmessi dal leader dello streaming sportivo sul canale satellitare dedicato, attivabile su www.dazn.com/tivusat oppure direttamente dal proprio profilo, nella sezione “Il mio Account”

Siglata una nuova partnership distributiva tra DAZN Italia e Tivù srl per portare il servizio di live streaming sportivo direct-to-consumer di DAZN anche sulla piattaforma satellitare gratuita italiana tivùsat presente in maniera capillare sul territorio.

In linea con la strategia di raggiungere sempre più fan, si va ad ampliare il portfolio delle partnership distributive di DAZN grazie alla nuova collaborazione con tivùsat per continuare a perseguire l'obiettivo di rendere il grande sport trasmesso da DAZN ancora più accessibile.

La distribuzione del prodotto Serie A TIM sarà quindi aperta ad una ulteriore piattaforma.

Dopo il digitale terrestre, la trasmissione dello sport di DAZN si consolida ulteriormente anche sul satellite attraverso la piattaforma gratuita, oltre a quella pay. Questo nuovo accordo permetterà infatti agli utenti di tivùsat, abbonati a DAZN, di accedere alla ricca selezione di contenuti live e on-demand di DAZN, con un semplice click, e seguire gli eventi sportivi in aree ancora più capillari del territorio italiano come anche nelle seconde case.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta così il nuovo accordo:

“La trasmissione in live streaming rimane al centro dello sviluppo del business di DAZN. Grazie alla nuova partnership con tivùsat, che siamo felici di annunciare oggi, ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili. Il nostro prodotto ora è fruibile in live streaming, su digitale terrestre e in maniera ancora più capillare sul satellite. Mentre continuiamo a innovare la nostra app per offrire ai clienti esperienze digitali più coinvolgenti e interattive, il rafforzamento della nostra presenza sulla piattaforma satellitare ci permetterà di raggiungere i tifosi anche nelle zone meno servite dalla connessione Internet.”

Alberto Sigismondi, Presidente di tivù S.r.l.:

“Siamo particolarmente contenti di poter annunciare che da oggi, sulla piattaforma satellitare gratuita italiana tivùsat, sarà possibile ricevere anche i contenuti premium di DAZN, con l’offerta ZONA DAZN della Serie A TIM, un canale dedicato accessibile da ogni angolo del Paese dalle montagne alle isole. Semplicità, qualità e gratuità sono da sempre alla base della nostra offerta televisiva satellitare: affiancare a questo una importante opzione in abbonamento come il servizio DAZN non fa altro che confermare il valore del nostro impegno e la strategicità dei nostri servizi anche per editori di contenuti premium”.

ZONA DAZN è un canale opzionale edito da DAZN. È disponibile per la visione sui dispositivi tivùsat abilitati agli utenti tivùsat che aggiungono al loro abbonamento DAZN attivo l’opzione ZONA DAZN su tivùsat. Su ZONA DAZN, gli appassionati di sport potranno guardare una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro.

Il canale ZONA DAZN è disponibile al 214 del telecomando tivùsat.

Per attivare ZONA DAZN su tivùsat basta essere utente tivùsat con un dispositivo certificato abilitato a ZONA DAZN ed essere un cliente DAZN con un abbonamento attivo (piano STANDARD o PLUS). È possibile aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente sulla pagina dedicata oppure della propria area “Il mio Account”.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cos’è Tivùsat?

Tivùsat è la prima piattaforma digitale satellitare italiana gratuita. Tivùsat rende disponibile su tutto il territorio i canali televisivi italiani generalisti, i nuovi canali televisivi digitali (sia nazionali che locali) e ad un'ampia selezione dei più popolari canali internazionali

Che cos’è ZONA DAZN?

ZONA DAZN è un canale satellitare opzionale edito da DAZN, disponibile, a partire dalla prossima stagione di Serie A, anche sui dispositivi tivùsat abilitati.

Cosa potrò guardare sul canale ZONA DAZN su tivùsat?

Su ZONA DAZN, gli appassionati di sport potranno guardare una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale ZONA DAZN sarà disponibile al 214 del telecomando tivùsat.

Da quando sarà disponibile il canale ZONA DAZN su tivùsat?

ZONA DAZN sarà disponibile a partire dalla prossima stagione di Serie A.

Di cosa avrò bisogno per acquistare il canale ZONA DAZN su tivùsat?

Per attivare ZONA DAZN su tivùsat basta essere un utente tivùsat con un dispositivo certificato abilitato a ZONA DAZN ed essere un cliente DAZN con un abbonamento attivo (piani STANDARD o PLUS). Sarà possibile aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente su www.dazn.com/tivusat oppure della propria area personale DAZN “Il mio Account”.

Dove posso ricevere maggiori informazioni su ZONA DAZN?

Maggiori informazioni sono disponibili su dazn.com/tivusat

Dove posso ricevere maggiori informazioni su tivùsat?

Maggiori informazioni sono disponibili su www.tivusat.tv

I NUOVI PACCHETTI DAZN PER LA STAGIONE 2023-2024

In vista della prossima stagione sportiva 2023-2024, DAZN differenzia ulteriormente le modalità di sottoscrizione e visione del servizio, rendendo l’offerta commerciale ancora più flessibile. Dopo l'introduzione a gennaio del pagamento in 12 rate mensili di pari importo è disponibile il Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus) che permette un risparmio rispetto alla sottoscrizione mensile.