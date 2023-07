Dazn lancia nuove offerte 2023 e modalità di accesso alla piattaforma (Tivùsat)

Si ampliano le offerte e le modalità di accesso alla piattaforma. In vista della stagione sportiva 2023-2024, si sono rafforzati in questi mesi gli investimenti tecnologici di Dazn sull'infrastruttura e si differenziano ulteriormente le modalità di sottoscrizione e visione del servizio. Dopo l'introduzione, a gennaio, del pagamento in 12 rate mensili di pari importo, informa la stessa Dazn, viene lanciato il Pass annuale con pagamento in un'unica soluzione per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus) che permette un risparmio rispetto alla sottoscrizione mensile mentre si ampliano, grazie all'accordo siglato con Tivùsat, le modalità di visione per consentire a tutti i tifosi una maggiore flessibilità di accesso alla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo.

A seguito degli investimenti tecnologici e il lancio del Network Operation Center (Noc) italiano, Dazn ha potenziato l'infrastruttura di trasmissione proprietaria Dazn Edge per stabilizzare ancora di più la trasmissione sul territorio italiano. Se da una parte la capacità complessiva di Dazn Edge verrà incrementata per aumentare il traffico che passerà sulle cache proprietarie di Dazn, dall'altra si interverrà in termini di capillarità, potenziando la copertura in Sardegna e l'interconnessione nei principali Internet Exchange italiani per un ulteriore miglioramento della connessione anche con i piccoli operatori regionali di telecomunicazione.

Dazn aumenta la flessibilità commerciale, con i pacchetti Start, Standard e Plus.