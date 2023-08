Ascolti DAZN Serie A 2023-24 1a Giornata: il dato complessivo supera i 4,2 milioni

La prima giornata della Serie A 2023/24 in onda su DAZN, raggiunge quasi i 3,7 milioni di ascolto complessivo (3.674.918). Il dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 4,2 milioni (4.202.368) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche le 4 puntate di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

Il match in esclusiva Frosinone-Napoli con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambosini è stato quello più visto, con 717.273 spettatori medi. La partita Bologna-Milan raccontata in esclusiva da Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni è stata la seconda più vista, con 834.153 spettatori.

L'interesse maggiore c'è stato per le squadre di vertice come Napoli, Milan e Juventus, mentre le neopromosse Empoli e Lecce sono quelle che hanno attirato meno pubblico.

Nei match in onda nelle fasce serali (20:45-22:45) gli ascolti sono stati più alti rispetto al pre-serale (18:30-20:30), con picchi di oltre 800.000 spettatori per Milan e Juventus. I canali Zona Gol, che trasmettono highlight in contemporanea, hanno registrato ascolti nella media tra 85.000 e 200.000 spettatori.

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi e comprendono quindi i tv nelle seconde case; fanno eccezione gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i tv nelle seconde case

Sabato 19/08/23 18:31 – 20:26* EMPOLI – VERONA 34.203** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 19/08/23 18:31 – 20:27* FROSINONE – NAPOLI 717.273** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 19/08/23 18:31 – 20:27* ZONA GOL 115.172** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 19/08/23 20:47 – 22:43* GENOA – FIORENTINA 109.554** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 19/08/23 20:46 – 22:42* INTER – MONZA 427.918**

Sabato 19/08/23 20:46 – 22:43* ZONA GOL 85.843** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 20/08/23 18:32 – 20:34* ROMA – SALERNITANA 450.865** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 20/08/23 18:31 – 20:30* SASSUOLO – ATALANTA 89.670** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 20/08/23 18:31 – 20:34* ZONA GOL 200.793** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 20/08/23 20:48 – 22:44* LECCE – LAZIO 120.799**

Domenica 20/08/23 20:48 – 22:47* UDINESE – JUVENTUS 678.717** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 20/08/23 20:48 – 22:47* ZONA GOL 125.642** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 21/08/23 18:32 – 20:27* TORINO – CAGLIARI 211.766**

Lunedì 21/08/23 20:46 – 22:40* BOLOGNA – MILAN 834.153** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device