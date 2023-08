Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

DAZN SERIE B DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 25 AGOSTO 2023

ore 20:30 Serie B 2a Giornata: Sampdoria vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Sampdoria e Pisa aprono la seconda giornata di B. I blucerchiati giocheranno la prima partita della stagione davanti al proprio pubblico e cercheranno i tre punti per partire nel migliore dei modi nella rincorsa verso la promozione. Il Pisa vuole confermarsi ancora, dopo aver mancato i playoff per solo due punti lo scorso anno. Sulla panchina c'è Alberto Aquilani: riuscirà l'ex giocatore di Roma, Liverpool e Milan a regalare i playoff ai nerazzurri?

SABATO 26 AGOSTO 2023

ore 18:00 Serie B 2a Giornata: Venezia vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Il Venezia gioca la prima sfida casalinga della nuova stagione e parte con un solo obiettivo in testa: l'assalto alla promozione. Per raggiungere questo traguardo la squadra di Vanoli ha acquistato Gytkjaer, che formerà una coppia da sogno con il bomber finlandese Pohjanpalo. Il Cosenza, invece, proverà nuovamente a salvarsi, anche se la concorrenza è più agguerrita che mai grazie all'arrivo nella serie cadetta di squadre come Reggiana, Catanzaro, FeralpiSalò e Lecco.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Allo stadio Giuseppe Sinigaglia Como e Reggiana aprono il sabato della seconda giornata di Serie BKT. I padroni di casa arrivano da una stagione di alti e bassi dove hanno rischiato a lunghi tratti di giocare i playout. Gli ospiti, invece, tornano nella serie cadetta dopo due anni di C e proveranno a giocarsi le loro carte per la salvezza con mister Nesta in panchina.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Sfida da alta classifica quella tra Cremonese e Bari. Allo stadio Giovanni Zini andrà in scena un match tra due squadre che avranno l'obiettivo primario di ottenere la promozione in Serie A. I ragazzi di Ballardini sono appena retrocessi dopo una stagione travagliata ma puntano a tornare in fretta nella massima categoria del calcio italiano. La squadra di Mignani arriva dalla cocente sconfitta nella finale playoff contro il Cagliari e punta a rifarsi subito in questa stagione.



Telecronaca: Federico Marconi

FeralpiSalò - Sudtirol è la sfida delle squadre "sorpresa". I padroni di casa hanno stupito tutti vincendo il girone A dell'ultima Serie C e vogliono continuare a sorprendere tutti anche nella serie cadetta. Gli ospiti hanno fatto un grande exploit lo scorso anno arrivando ai playoff alla prima partecipazione in Serie B; riconfermarsi sarà dura, ma i ragazzi di Bisoli non vogliono fermarsi qua.



Telecronaca: Marco Calabresi

Allo stadio Alberto Braglia il Modena di mister Bianco ospita l'Ascoli di Mister Viali. Le due squadre sono andate ad un passo dalla qualificazione ai playoff nella scorsa stagione e quest'anno cercheranno nuovamente l'assalto alla post-season. La concorrenza sarà agguerittisima quest'anno: riusciranno a centrare l'obiettivo o dovranno guardarsi le spalle per evitare i playout?



Telecronaca: Alessandro Iori

Il Parma affronta la sua prima partita casalinga della nuova stagione di Serie B e vuole partire con il piede giusto per ottenere la tanto agognata promozione in Serie A che ha inseguito invano nelle ultime due stagioni, perdendo ai playoff nell'ultima occasione. Il Cittadella, fresco di rebranding, è all'ottava partecipazione consecutiva nella serie cadetta, ma la scorsa annata è stata complicata e i playout non sono arrivati per il rotto della cuffia: la squadra di Gorini riuscirà a salvarsi anche quest'anno?

DOMENICA 27 AGOSTO 2023

ore 20:30 Serie B 2a Giornata: Catanzaro vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

La sfida tra Catanzaro e Ternana chiude il secondo turno di Serie B. I padroni di casa sono ritornati nella serie cadetta dopo 17 anni e lo hanno fatto in grande stile, dominando il girone C dell'ultima Serie C e perdendo una sola partita in tutto il campionato. Ciò nonostante, in via del tutto eccezionale, il loro terreno di gioco sarà il Via del Mare di Lecce a causa dei lavori di rinnovo e messa in regola a cui è tuttora sottoposto il Ceravolo. Gli ospiti hanno vissuto una stagione travagliata e hanno ottenuto la salvezza solo alla penultima giornata. L'obiettivo per entrambe è restare in Serie B ma la concorrenza sarà spietata.

