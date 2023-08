Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Anche la Serie BKT è su DAZN! Sia in diretta streaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.

DAZN SERIE B DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

MARTEDI 29 AGOSTO 2023

ore 20:15 Serie B 3a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Ascoli vs Feralpisalo' (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Primo turno infrasettimanale di B che vede affrontarsi al Del Duca l'Ascoli contro il neopromosso Feralpisalò. Si tratta del primo incrocio ufficiale tra le due squadre: chi se lo aggiudicherà?

Telecronaca: Giorgio Basile

Telecronaca: Giorgio Basile Primo turno infrasettimanale di B che vede affrontarsi al Del Duca l'Ascoli contro il neopromosso Feralpisalò. Si tratta del primo incrocio ufficiale tra le due squadre: chi se lo aggiudicherà? ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Cosenza vs Modena (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Pisa vs Parma (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Grande attesa per l'esordio stagionale all'Arena Garibaldi del Pisa che, a causa del rinvio della prima giornata, fa il suo debutto davanti ai propri tifosi contro il Parma. Gli ospiti, dopo due anni nel "limbo" della seconda serie, mirano con decisione alla promozione e vogliono conquistare punti pesanti per indirizzare la propria classifica. Come finirà?

Telecronaca: Riccardo Mancini

Telecronaca: Riccardo Mancini Grande attesa per l'esordio stagionale all'Arena Garibaldi del Pisa che, a causa del rinvio della prima giornata, fa il suo debutto davanti ai propri tifosi contro il Parma. Gli ospiti, dopo due anni nel "limbo" della seconda serie, mirano con decisione alla promozione e vogliono conquistare punti pesanti per indirizzare la propria classifica. Come finirà? ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Reggiana vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Appuntamento al Mapei Stadium dove la neopromossa Reggiana ospita il Palermo in questo turno infrasettimanale. Padroni di casa che hanno dimostrato di poter ambire all'alta classifica dopo aver eliminato il Monza nel primo turno di Coppa Italia: avranno una partenza sprint anche in campionato?

MERCOLEDI 30 AGOSTO 2023

ore 20:15 Serie B 3a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Moderatore: Alessandro Iori Non perderti tutti i gol e le azioni salienti delle partite della terza giornata di Serie B che si giocano in contemporanea su DAZN! ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Bari vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Catanzaro vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

3 giorni dopo aver ospitato la Ternana, lo stadio Nicola Ceravolo torna a riempirsi di pubblico giallorosso per la terza giornata di campionato, che vede i calabresi contrapposti allo Spezia. Una neopromossa dalla Serie C alla B contro una retrocessa dalla A: come finirà?

Telecronaca: Andrea Calogero

ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Sampdoria vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

L'obiettivo dei blucerchiati è tornare già dalla prossima stagione in Serie A, la nuova organizzazione societaria pone le basi per un'annata che deve essere ricca di successi. Al Marassi, nel turno infrasettimanale, arriva il Venezia, che condivide con i padroni di casa il sogno promozione. Si preannuncia una sfida spettacolare: chi avrà la meglio?

Telecronaca: Ricky Buscaglia

ore 20:30 Serie B 3a Giornata: Ternana vs Crenonese (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Sampdoria, la Ternana torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Liberati contro un'altra formazione retrocessa la scorsa stagione dalla Serie A alla B: la Cremonese di Davide Ballardini. L'ultimo incrocio tra le due formazioni risale all'agosto 2022, quando le due formazioni si sfidarono per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia (vinsero i grigiorossi per 3-2).

Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Sampdoria, la Ternana torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Liberati contro un'altra formazione retrocessa la scorsa stagione dalla Serie A alla B: la Cremonese di Davide Ballardini. L'ultimo incrocio tra le due formazioni risale all'agosto 2022, quando le due formazioni si sfidarono per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia (vinsero i grigiorossi per 3-2).

